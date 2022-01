Chinas Mondsonde Chang’e 5 findet erste Vor-Ort-Nachweise von Wasser auf der Mondoberfläche

Chinas Mondlandefähre Chang’e 5 hat den allerersten Vor-Ort-Nachweis von Wasser auf der Mondoberfläche gefunden, was neue Beweise für die Dürre des Satelliten liefert.

Die am Samstag in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichte Studie ergab, dass der Mondboden am Landeplatz weniger als 120 Teile pro Million (ppm) Wasser oder 120 Gramm Wasser pro Tonne enthält und ein leichtes vesikuläres Gestein 180 ppm enthält. das ist viel trockener als auf der Erde.

Das Vorhandensein von Wasser war durch Fernbeobachtung bestätigt worden, aber der Lander hat jetzt Anzeichen von Wasser in den Felsen und im Boden entdeckt.

Ein Gerät an Bord des Mondlanders hat die spektrale Reflexion von Regolith und Gestein gemessen und dort erstmals Wasser nachgewiesen.

Der Wassergehalt lässt sich abschätzen, da das Wasser bzw. das Hydroxylmolekül mit einer Frequenz von etwa drei Mikrometern absorbiert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS).

Es war der Sonnenwind, der am meisten zur Feuchtigkeit im Mondboden beitrug, da er den Wasserstoff einbrachte, aus dem Wasser besteht, sagten die Forscher.

Die zusätzlichen 60 ppm Wasser im Gestein könnten aus dem Inneren des Mondes stammen, sagen die Forscher.

Daher wird angenommen, dass das Gestein von einer älteren, feuchteren Basalteinheit stammt, bevor es an der Mondlandestelle ausgeworfen wurde, um vom Mondlander aufgenommen zu werden.

Die Studie ergab, dass der Mond im Laufe der Zeit trockener wurde, möglicherweise aufgrund der Ausgasung seines Mantelreservoirs.

Die Raumsonde Chang’e-5 landete auf einem der jüngsten Meeresbasalte, die sich auf dem mittleren Breitengrad des Mondes befanden. Er maß das Wasser vor Ort und sammelte Proben mit einem Gewicht von 1.731 Gramm.

„Die zurückgegebenen Proben sind eine Mischung aus Granulat sowohl an der Oberfläche als auch darunter. Aber eine In-situ-Sonde kann die äußerste Schicht der Mondoberfläche messen“, sagte Lin Honglei, Forscher am Institut, gegenüber Xinhua für Geologie und Geophysik des CAS. .

Lin sagte auch, dass es schwierig ist, authentische Mondoberflächenbedingungen auf der Erde zu simulieren, was In-situ-Messungen so wichtig macht.

Die Ergebnisse stimmen laut der Studie mit einer vorläufigen Analyse der zurückgegebenen Chang’e-5-Proben überein.

Die Ergebnisse liefern weitere Hinweise auf die chinesischen Missionen Chang’e-6 und Chang’e-7. Untersuchungen zur Wasserversorgung des Mondes stehen im Mittelpunkt, da der Bau bemannter Mondstationen für die nächsten Jahrzehnte in Arbeit ist, so der Bericht.

Entdecken Sie die neuesten Videos von DH: