Der Kongressabgeordnete Kinzinger kündigt eine jährliche Kartenfahrt für Veteranen an

Es ist eine ziemlich coole Tradition, dass der Kongressabgeordnete aus Illinois begann.

Adam Kinzinger tut dies seit einigen Jahren und glaubt, dass es dieses Jahr aufgrund der Pandemie noch wichtiger ist. In diesem Jahr möchte das Büro des Kongressabgeordneten, dass Sie einigen Veteranen helfen, den St. Patrick’s Day zu feiern.

Von seinen Pressemitteilung:

Dies war, gelinde gesagt, ein schwieriges Jahr, und unsere frühere Bevölkerung war dem Coronavirus am stärksten ausgesetzt. Während der Impfstoff weiter eingeführt wird, haben wir das Glück, mehr Möglichkeiten zu haben, mit unseren Veteranen in Kontakt zu treten und alle zu ehren, die zur Verteidigung dieser großen Nation und der Werte, die uns am Herzen liegen, gedient und geopfert haben. Lassen Sie uns diese Gelegenheit nutzen, um unsere Veteranen zu feiern und ihren unerschütterlichen Einsatz für unser Land und unsere Gemeinden anzuerkennen, indem wir an diesem St. Patrick’s Day unseren Dank und unsere guten Wünsche teilen.