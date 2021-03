US Open-Tennismeister Thiem strebt nach Ruhm in Dubai

DUBAI: Nach sechs Jahrzehnten Abwesenheit ist Aston Martin wieder in der Formel 1 und hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass das Auto in dieser Saison mit dem ehemaligen Weltmeister Sebastian Vettel und Lance Stroll am Steuer erfolgreich sein wird.

Das Team, das früher als Racing Point bekannt war, ist jetzt offiziell das Aston Martin Cognizant Formel-1-Team, nachdem der britische Hersteller vor 61 Jahren zuletzt am Wettbewerb teilgenommen hatte.

Die Enthüllung des neuen AMR21 wurde vom Vorstandsvorsitzenden von Aston Martin, Lawrence Stroll, als “wichtiges Ereignis in der Automobilgeschichte” beschrieben. Der neue Konkurrent war das erste Formel-1-Auto, das die berühmten Flügel trug, seit Maurice Trintignants DBR5 die Ziellinie bei überquerte Silverstone im Jahr 1960.

„Es ist ziemlich inspirierend, eine Marke wie Aston Martin nach mehr als 60 Jahren wieder in die Formel 1 zu bringen, und wir alle fühlen uns hier in Silverstone geehrt, die Gelegenheit zu haben, wirklich hart daran zu arbeiten, ein äußerst wettbewerbsfähiges Auto wie Aston Martin zu entwickeln. für 2021 “, sagte Teamleiter Otmar Szafnauer.

Das Team ist nur noch wenige Tage vom Testen des neuen Autos entfernt, um den Start der Formel-1-Saison 2021 beim Grand Prix von Bahrain am 28. März im Auge zu behalten.

“Ich freue mich sehr über die Teilnahme an unserem Wettbewerb und ich freue mich auch sehr über das neue Fahrertraining, das wir in diesem Jahr haben werden”, sagte Szafnauer. „Wir hoffen wirklich, dass wir den Weg fortsetzen können, den wir letztes Jahr verlassen haben (als Racing Point). Das vorletzte Rennen, das wir gewonnen haben, und wir hatten Ende letzten Jahres eine wirklich gute Leistung. Wir hoffen, dass dieses Jahr auf dem gleichen Weg weitergeht und wir von Beginn der Saison an um die Podestplätze kämpfen.

Szafnauer gab zu, dass der Wettbewerb in der vergangenen Saison im Mittelfeld hart war. Racing Point wurde Vierter in der Konstrukteurswertung, nur sieben Punkte hinter McLaren auf dem dritten Platz, und es gab Ambitionen, Red Bull um den zweiten Platz herauszufordern.

“Es war letztes Jahr im Mittelfeld sehr, sehr wettbewerbsfähig. Ich sehe dasselbe in diesem Jahr”, sagte er. „Ich denke, wir waren Anfang letzten Jahres näher an Red Bull als gegen Ende. Sie scheinen sich in der Saison traditionell schneller zu entwickeln als bei der Empfängnis und im Winter weniger. Ich gehe davon aus, dass wir, wenn wir so stark wie im letzten Jahr sind und im Winter gute Arbeit geleistet haben, etwas näher an Red Bull sein sollten, aber ich gehe davon aus, dass diese Teams um uns herum, McLaren, Ferrari, Renault, sie sind werden alle diesen Winter einen guten Job machen.

Szafnauer glaubt, dass die Formel 1 einige wertvolle Lektionen aus der letzten Saison gelernt hat und es gute Chancen gibt, dass das gesamte Programm beendet sein wird. Neu im Kalender ist der Grand Prix von Saudi-Arabien im Dezember, und es ist sicher, dass Aston Martin für den Straßenkurs in Jeddah bereit sein wird.

“Wir freuen uns sehr auf die neuen Veranstaltungsorte und werden unsere Sorgfalt und Hausaufgaben machen, um sicherzustellen, dass wir die Eigenschaften der Strecke verstehen und zunächst ein gutes Setup haben”, sagte er. „Wir haben dieses Jahr nicht so viel Zeit, um uns vorzubereiten. Wir haben eine Stunde weniger Vor-Training, so dass sich dies auf die Straßenstrecken auswirkt, auf denen wir zum ersten Mal fahren. Aus diesem Grund werden wir Simulationen der Schaltung durchführen, das Layout verstehen und verstehen, welche Art von Setup wir benötigen, um so gut wie möglich vorbereitet zu sein.

„Und wenn es um Straßenstrecken im Vergleich zu geschlossenen Strecken wie in Silverstone geht, fahren wir auf einigen Straßen in der Nähe der Straße und auf einigen reinen Strecken“, fügte Szafnauer hinzu. “Wir werden dieses Jahr in Singapur und Monaco sein, damit wir ein gutes Verständnis dafür haben, was es braucht.”

Da die Rennen im Nahen Osten in Jeddah und Abu Dhabi die letzten beiden Rennen der Saison sein werden, ist Szafnauer optimistisch, dass das Live-Publikum rechtzeitig zurückkehren wird, um das Kampagnenfinale zu genießen.

“Ich gehe davon aus, dass die Fans in der zweiten Jahreshälfte zurück sein werden”, sagte er. „Ich glaube, in der ersten Jahreshälfte bin ich mir nicht so sicher. Sogar letztes Jahr hatten wir Fans bei einigen Rennen, keine volle Tribüne, aber eine bedeutende Anzahl von Fans, über 40.000 an einigen Austragungsorten, und ich denke, dass es dieses Jahr mehr geben wird.

Laut Szafnauer hat sich der Kader seit seinem Beitritt vor über 10 Jahren erheblich verändert. „Als ich ankam, waren wir 280, wir sind jetzt fast doppelt so groß. Aber seit wir Racing Point und jetzt Aston Martin wurden, hat sich diese Veränderung beschleunigt. Unsere Ambitionen sind gewachsen, unsere Ziele sind jetzt höher. “”

Die größeren Ambitionen wurden durch die Aufnahme von Vettel in das Team deutlich zum Ausdruck gebracht. Der Vierfach-Champion (2010, 2011, 2012, 2013) brachte eine Fülle von Erfahrungen und das spezifische Know-how mit, das er für den Gewinn der Formel 1 benötigt Titel.

Dies wird zusätzliche Erwartungen mit sich bringen.

„Ich denke, Aston Martin, der Name selbst, wird die Leistung auf der Strecke bestimmen, und ich kann Ihnen versichern, dass Sebastian Vettel dies nur aus einem Grund tut, und zwar, um wieder zu gewinnen. Er pusht wie verrückt nach Streckenleistung “, sagte Szafnauer. „Für uns ist es kein wirklicher Druck. Denn dieses Team hat sich seit den Tagen Jordaniens immer darum gekümmert. “”

“Wir stellen nur sicher, dass das Auto schneller fährt”, sagte er. “Jede Minute eines jeden Tages, um sicherzustellen, dass dieses Auto schneller fährt und das ist, was der Name Aston Martin befiehlt, und genau das ist es, worauf Sebastian uns drängt.”