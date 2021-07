Der junge indische Fußballer Vedaant Nag unterschreibt beim österreichischen USK-Klub Maximarkt Anif

Wir alle haben Träume. Aber damit Träume wahr werden, braucht es ein enormes Maß an Entschlossenheit, Hingabe, Selbstdisziplin und Anstrengung. – Jesse Owens

Vedaant, der Sohn eines Marineoffiziers und eines Schuldirektors, liebt den Fußball seit seiner Schulzeit. Sein Vater war ein Sportbegeisterter, aber es war sein älterer Bruder Siddhant, der ihn in das schöne Spiel verliebte, Vedaants älterer Bruder war Innenverteidiger, und um ihm ein Kompliment zu machen, begann er als Stürmer zu spielen. Die Geschwisterrivalität ist heftiger als alles andere, und das hat ihn als Spieler wachsen lassen. In der Schule wurde der Fußballkurs fortgesetzt und er wurde in das Schulteam der Shri Ram School Aravali und Moulsari, seiner Alma Mater in Gurgaon, ausgewählt.

Tage später wurde er für den U-13-Kader von Haryana ausgewählt und wurde gemeinsamer Torschützenkönig bei den nationalen Meisterschaften in Jamshedpur, Jharkhand. Er war Teil des Teams, das Indien bei den Jugendfreundschaftsspielen in Holland vertrat, und lernte dort die Welt des europäischen Fußballs kennen. Er lernte Kinder kennen, die bei verschiedenen Spitzenklubs wie Ajax, PSV und Feyenoord für Akademien spielten.

“Die Reise hat mich mit dem Konzept des europäischen Fußballs vertraut gemacht. Ich war erstaunt, wie die Dinge dort liefen, und es war unglaublich, Ajax-Spieler zu sehen.“, sagte Vedaant von seiner ersten internationalen Reise.

Zu dieser Zeit lernte er auch seinen Mentor Eric Benny kennen, den Gründer von Eric Benny Sports Management, einer internationalen Fußballakademie mit Sitz in Delhi, Indien. Das Unternehmen hat seine weltweiten Niederlassungen in Deutschland und Frankreich. Herr Eric Benny führte ihn an und nach seinem Trainingslager in der Schule trainierte er in seiner Fußballakademie.

Aus Spaß nahm er an der Adidas Dribble Challenge in Delhi teil. Er war einer der Schnellsten und wurde deshalb zum Fahnenträger bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika gewählt. Er hätte nie gedacht, dass er sein Idol Cristiano Ronaldo beim prestigeträchtigen Turnier in Südafrika treffen würde.

Wenn er mit Fußball und Bildung zu kämpfen hatte, unterstützten ihn seine Eltern immer. Sein Vater erzählte ihm immer, was ihn glücklich machte und unterstützte ihn auf seinem fußballerischen Weg. Vedaants Mutter, Akademikerin und Schuldirektorin, brach mit Stereotypen; sie hat ihn immer in seiner sportlichen und in seiner Praxis vorbehaltlos unterstützt.

„Der Beitrag und die Opfer meiner Eltern sind immens. Ich kann ihnen nicht genug danken, es ist ihnen zu verdanken, dass ich dahin gekommen bin, wo ich bin. Sie sind meine Inspiration und inspirieren mich immer, es besser zu machen. Vedaant äußerte sich, als er nach der Rolle seiner Eltern gefragt wurde.

Mit 14 Jahren war er Teil der U-17-Mannschaft von Delhi, und nach zwei Jahren ist sein großer Moment gekommen. Er wechselte zum Probetraining zum FC Metz nach Frankreich und trainierte dort zwei Jahre lang. Es war die Gelegenheit, die sein Leben veränderte und ihn dazu brachte, das zu erreichen, was er tun sollte.