Bayern-Präsident Hainer verurteilt Rassismus gegen Davies

K.lub-präsident Herbert Hainer hat die rassistischen Hasskommentare gegen den Bayern-Spieler Alphonso Davies (20) und seine Freundin und Fußballprofi Jordyn Huitema (19) im Internet verurteilt. “Der FC Bayern München hat nach dem Posten von Jordyn Huitema gegen unseren Spieler Alphonso Davies auch die rassistische Feindseligkeit erlebt, und wir werden sie in keiner Weise tolerieren”, sagte Hainer (66) von der Zeitung “Bild” (Mittwoch).

Letzten Freitag veröffentlichte Huitema, Spielerin von Paris Saint-Germain, zahlreiche hasserfüllte Kommentare gegen das Paar in einer Instagram-Geschichte, die ihr für ein Urlaubsfoto mit Davies geschickt wurden.

“Das solltest du dir nie anhören”

Sein Teamkollege auch Jerome Boateng hatte wie andere Kollegen auf die Bögen reagiert. „Ich bin total angewidert, die Kommentare unter den Fotos von Alphonso Davies und Jordyn Huitema zu lesen. Ich habe keine Worte dafür, außer dass man niemals Menschen voller Hass zuhören sollte, die Feiglinge in den sozialen Medien posten “, twitterte der Weltmeister von 2014 (32), dessen Team am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg in der Liga antreten wird im FAZ Live Ticker für die Bundesliga sowie bei Sky).

Der Sportplatz des Deutschen Fußball-Bundesverbandes (DFB) hat den Drittligisten SV Waldhof Mannheim vor einigen Monaten wegen eines rassistischen Vorfalls zu einer Geldstrafe von 2500 Euro verurteilt. Darüber hinaus muss der ehemalige Bundesliga-Verein 2000 Euro zur Finanzierung vorbeugender Maßnahmen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit an den Verein „Mannheim sagt ja!“, Die Stiftung für die internationalen Wochen gegen Rassismus und / oder die DFB-Stiftung Egidius Braun, spenden.

Während des Spiels gegen Türkgücü München am 3. Oktober hatte mindestens ein Zuschauer den südkoreanischen Gastspieler Yi-Young Park rassistisch beleidigt. Nachdem Park Schiedsrichter Robin Braun darüber informiert hatte, leitete er eine Stadionankündigung gemäß dem dreistufigen Plan ein. Nach zweieinhalb Minuten Pause wurde das Spiel ohne weitere Unterbrechung fortgesetzt.