SCR Altach vs. FC Salzburg Vorhersage, Vorschau, Team-News und mehr

RB Salzburg will seinen erfolgreichen Start in die österreichische Bundesliga-Saison 2021/22 am Samstag in der CASHPOINT Arena fortsetzen, wo Altach auf sie wartet.

Mit 10 Siegen in 10 Spielen bisher, Rote Stiere wieder einmal mit dem Meistertitel fliehen, denn kein Team ist weit in Sicht.

Für den Kontext hat der SK Sturm Graz als Zweiter 10 Punkte Rückstand.

Karim Adeyemi war einer ihrer Haupttreiber, der in der Saison bereits acht Tore erzielt hat.

Die Gastgeber des Wochenendes hatten sehr gegensätzliche Schicksale.

Mit gerade einmal neun Punkten liegt Altach auf dem zweiten Platz im Tabellenletzten und ist aktuell genau zwei Monate sieglos.

SCR Altach vs. FC Salzburg Head to Head

Zwischen den Mannschaften gab es bereits 37 Einsätze, 26 Mal gewann Salzburg.

Altach hat gegen sie nur fünf Spiele gewonnen, davon eines im März 2020.

SCR Altach Form Guide (alle Wettbewerbe): LLDDL

FC Salzburg Forms Guide (alle Wettbewerbe): WWWWW

SCR Altach vs. FC Salzburg Team News

SCR Altach

Sandi Krizman wurde verletzungsbedingt vom Spiel ausgeschlossen. Boris Prokopic ist skeptisch.

Verletzt: Sandi Krizman

Zweifelhaft: Boris Prokopic

Ausgesetzt: Nichts

Nicht verfügbar: Nichts

FC Salzburg

Leider haben die Roten Bullen nicht so viel Glück mit Verletzungen, da Manager Matthias Jaissle die Dienste einiger seiner Stars vorenthalten wird.

Bis zu sieben Spieler behandeln derzeit irgendeine Form von Verletzung, darunter Kamil Piatkowski, der sich den Knöchel gebrochen hat.

Albert Vallci und Sekou Koita trennten jeweils ihre Achilles und ihren Kreuzritter und schlossen sie für eine Weile aus.

Ebenfalls ausgeschlossen waren Oumar Solet, Zlatko Junkovic, Andreas Ulmer und Bernardo.

Verletzt: Kamil Piatkowski, Albert Vallci, Sekou Koita, Bernardo, Zlatko Junuzovic, Andreas Ulmer, Oumar Solet

Ausgesetzt: Nichts

Nicht verfügbar: Nichts

SCR Altach vs. FC Salzburg prognostiziert XI

SCR-Altach (5-3-2): Tino Casali; Samuel Mischitz, Jan Zwischenbrugger, Berkay Dabanlı, Pape-Aljoner Ndiaye, Nosa Iyobosa Edokpolor; Manuel Thurnwald, Felix Strauss, Stefan Haudum; Noah Bischof, Atdhe Nuhiu.

FC Salzburg (4-3-1-2): Philipp Köhn; Rasmus Kristensen, Jérôme Onguéné, Maximilian Wöber, Kilian Ludewig; Nicolas Seiwald, Mohamed Camara, Nicolás Capaldo; Brenden Aaronson; Benjamin Šeško, Karim Adeyemi.

Prognose SCR Altach – FC Salzburg

Salzburg ist derzeit auf dem Vormarsch und hat seine ersten 10 Ligaspiele gewonnen, um eine perfekte Bilanz zu halten.

Lesen Sie auch

Dieses Rennen wird eines Tages enden, aber Altach, der auf dem zweiten Platz der Tabelle schmachtet, scheint nicht das Team zu sein, das zum Erfolg fähig ist.

Vorhersage: SCR Altach 0-2 FC Salzburg

Für weitere fußballbezogene Nachrichten und tägliche Updates folgen Sie den Sportskeeda Fußballseite jetzt.