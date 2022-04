Der angeschlagene Quartararo sucht portugiesischen Auftrieb

Kämpfender Weltmeister Fabio Quartararo Am Donnerstag warnte sein Yamaha-Team, dass „wir kein Recht haben, Fehler zu machen“, während der französische Fahrer versucht, seine Saison in Portugal wieder auf Kurs zu bringen. Quartararo ist auch 2022 nach vier Rennen noch sieglos und hat 17 Punkte Rückstand auf den überraschenden Tabellenführer, den Italiener Enea Bastianini von Ducati Gresini. Die Leistung des 23-jährigen Franzosen war unberechenbar. Beim Saisonauftakt in Katar wurde er Neunter, in Indonesien Zweiter, dann Achter in Argentinien und Siebter beim letzten Auftritt in Katar Hauptpreis der Amerikas.

Die Algarve-Strecke, die den Auftakt der europäischen Schleife der Serie bildet, ist jedoch ein glückliches Jagdrevier.

Als komfortabler Sieger im Jahr 2021 ist er zuversichtlich, dass er einen Wiederholungstäter werden wird, da seine Yamaha durch den Mangel an Höchstgeschwindigkeit auf dieser Strecke weniger behindert wird.

„In Portimao möchte ich um das Podium kämpfen und als ich letztes Jahr im April hierher kam, habe ich gewonnen“, sagte er.

„Ich möchte wieder so fahren, das Ziel ist immer, der Erste zu sein und unser Bestes zu geben“, fügte er trotz Spekulationen im Fahrerlager über Spannungen zwischen ihm und seinem Team hinzu.

Gegenüber motorsport.com fügte er am Donnerstag hinzu: „Wir dürfen keine Fehler machen. Wenn wir um die Meisterschaft kämpfen wollen, dürfen wir keine Fehler machen.“

Es gab in dieser Saison zwei Siege für die Italiener bei Ducati, einen für Aprilia und einen für das österreichische Team KTM.

KTM kann auf die Ortskenntnisse von Miguel Oliveira zählen, Sieger in Portimao 2020 und dieses Jahr in Indonesien.

Aber bei KTM geht es oft um alles oder nichts. Oliveira ist nur Neunter in der Meisterschaftswertung, hinter seinem südafrikanischen Teamkollegen Brad Binder, der Sechster ist.

Bei Ducati stellten die Satellitenteams ihre Werkskollegen in den Schatten.

Marquez-Rhythmus

Der Italiener Francesco Bagnaia und der Australier Jack Miller sahen in Ducati-Gresninis 24-jährigem Bastianini eine Offenbarung.

Nachdem der Italiener erst letztes Jahr sein MotoGP-Debüt gegeben hatte, nachdem er 2020 den Moto2-Titel gewonnen hatte, liegt der Italiener fünf Punkte vor dem Spanier Alex Rins auf Suzuki und elf vor Aleix Espargaro von Aprilia.

Bastianini gab am Donnerstag zu, dass er nicht daran denke, „beim ersten europäischen Rennen ganz oben zu stehen“.

Aber er glaubt, dass es schwierig für ihn sein wird, die Führung zu halten, denn das Wochenende verspricht schwieriger zu werden, da Wind, aber auch Regen am Freitag für das Training und Samstag für das Qualifying erwartet werden.

Mit einem zweiten Platz im vergangenen Jahr in Portugal will Bagnaia einen schwierigen Saisonstart wettmachen, der ihn mit einem abgeschlagenen 12. Platz in der Meisterschaft zu Beginn des Jahres unter den Favoriten zurückließ.

In Texas wurde er nur Fünfter.

Auf der japanischen Seite des Fahrerlagers scheint Suzuki mit Rins und seinem Landsmann Joan Mir, dem Weltmeister von 2020 und Vierter in der Meisterschaft, am besten platziert zu sein, 15 Punkte hinter Bastianini.

Bei Honda zeigte Marc Marquez, sechsfacher MotoGP-Champion, Austin, dass er wieder das Sagen hatte, mit einem beeindruckenden Comeback und belegte den sechsten Platz nach einem schlechten Start, der ihn kurzzeitig ans Ende des Rennens verwies.

„Das Ziel war es, das Selbstvertrauen zurückzugewinnen, und das haben wir erreicht“, sagte Marquez am Donnerstag.

Der Spanier musste Indonesien und Argentinien nach einem schweren Sturz ignorieren und will zeigen, dass er noch gewinnen kann.

Portimao ist ein Track, „wo man den Rhythmus finden muss“, sagte er.

Ein weiterer Anwärter auf den Sieg an diesem Wochenende ist Aprilia, für die Aleix Espargaro den allerersten MotoGP-Sieg in Argentinien eingefahren hat.