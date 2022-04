Der Perseverance-Rover der NASA beobachtet die Sonnenfinsternis des dem Untergang geweihten Kartoffelmondes des Mars

Und obwohl es so aussieht, als würde der Rover den Schatten einer Kartoffel beobachten, die die rote Oberfläche des Mars kreuzt, handelt es sich tatsächlich um Phobos, einen der beiden kleinen Monde des Mars.

Perseverance beobachtete die 40-Sekunden-Finsternis am 2. April. Wenn das viel kürzer erscheint als eine typische Sonnenfinsternis, die wir von der Erde aus sehen könnten, wenn unser Mond vor der Sonne vorbeizieht, liegt das daran, dass Phobos etwa 157-mal kleiner ist als unser Mond.

Der Rover setzt eine 18-jährige Geschichte von Robotern fort, die Sonnenfinsternisse auf dem Mars beobachten, die 2004 mit den Rovern Spirit und Opportunity der NASA begann, gefolgt von Curiosity, das 2019 das erste Video einer Marsfinsternis aufnahm.

Perseverance lieferte das beste Video dieser Sonnenfinsternis, indem es die Zoom-Fähigkeiten seines am Mast montierten Kamerasystems nutzte.

„Ich wusste, dass es gut werden würde, aber ich hatte nicht erwartet, dass es so erstaunlich wird“, sagte Rachel Howson, Mastcam-Z-Kameramann bei Malin Space Science Systems in San Diego, in einer Erklärung. „Es fühlt sich an wie ein Geburtstag oder ein Feiertag, wenn sie vorbeikommen. Man weiß, was kommt, aber es gibt immer ein Überraschungselement, wenn man das Endprodukt sieht.“

Das Video wurde auch in Farbe mit einem Sonnenfilter aufgenommen, um die Lichtintensität zu reduzieren, sodass die Wissenschaftler Phobos besser verstehen können.

„Sie können Details in Form von Phobos‘ Schatten sehen, wie Grate und Unebenheiten in der Mondlandschaft“, sagte Mark Lemmon, Planetenastronom am Space Science Institute in Boulder, Colorado, in einer Erklärung. „Sie können auch Sonnenflecken sehen. Und es ist cool, dass Sie diese Sonnenfinsternis genau so sehen können, wie der Rover sie vom Mars aus gesehen hat.“

Die Gezeitenkräfte der Schwerkraft von Phobos ziehen an der Kruste und dem Mantel des Roten Planeten und verformen das Marsgestein leicht. Diese Gravitationskraft wiederum verändert die Umlaufbahn von Phobos.

Beobachtungen der Phobos-Finsternis helfen Wissenschaftlern, die sich ändernde Umlaufbahn des Mondes im Laufe der Zeit zu verfolgen und besser vorherzusagen, wann die Zeit von Phobos enden wird.

Phobos ist im Wesentlichen dem Untergang geweiht und durchläuft mit jeder Umlaufbahn eine langsame Todesspirale, während es ständig näher an die Marsoberfläche driftet. In zig Millionen Jahren wird es auf den Mars krachen oder in Stücke zerbrechen, die auf den Mars herabregnen werden.

Während Wissenschaftler Beobachtungen der Sonnenfinsternis nutzen, um mehr über Phobos zu erfahren, hat der Perseverance-Rover sein nächstes faszinierendes Ziel erreicht: ein uraltes Flussdelta im Jezero-Krater. Der Roboterforscher wird Proben von fächerförmigem Gestein und Sedimenten vom Rand des Kraters sammeln, die vor Milliarden von Jahren dort entstanden sind, wo ein Fluss den Kratersee speiste.

„Das Jezero-Kraterdelta verspricht ein wahres geologisches Fest und einer der besten Orte auf dem Mars zu werden, um nach Anzeichen vergangenen mikroskopischen Lebens zu suchen“, sagte Thomas Zurbuchen, stellvertretender Administrator des Science Mission Directorate der NASA, in einer Pressemitteilung. „Die Antworten sind da draußen – und Team Perseverance ist bereit, sie zu finden.“

Und der Ingenuity-Hubschrauber hat gerade seinen 26. Flug am ersten Jahrestag seines Erstflugs vor einem Jahr absolviert.

Der Helikopter wird als Luftaufklärer dienen, während Perseverance das Delta erkundet.