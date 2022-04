Drei Sega Genesis/Mega Drive-Spiele wurden dem Switch Online-Erweiterungspaket hinzugefügt

Nun, es ist wieder passiert! Nach der planmäßigen Wartung der Sega Genesis/Mega Drive Switch Online-App wurde sie nun mit drei weiteren klassischen Spielen aktualisiert.

Die neuesten Ausgaben enthalten Sonic-Spinball, Brillante Kraft II und Space Harrier 2. Hier ist die vollständige Zusammenfassung, mit freundlicher Genehmigung der PR:

Sammeln Sie Ihre smaragdgrüne Kraft, strahlender Held, und springen Sie in die kosmische Tür – drei weitere, nicht von dieser Welt stammende SEGA Genesis-Abenteuer rufen Ihren Namen! Heute wurde der SEGA Genesis – Nintendo Switch Online-Bibliothek ein Trio von Spin-Tacular-Spielen hinzugefügt: Sonic the Hedgehog Spinball, Brillante Kraft II und Space Harrier II. Sie können sie jetzt alle auf der Nintendo Switch spielen ™ System mit einer Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Mitgliedschaft.

– In Sonic the Hedgehog Spinball, Dr. Robotniks Festung ist ein riesiger Flipperautomat! Helfen Sie Sonic, durch vier verschiedene Flipperzonen mit glitzernden Höhlen, schleimigen Abwasserkanälen, kochender Lava und monströsen Maschinen zu drehen, zu hüpfen und zu stoßen, um die Chaos Emeralds einzusammeln und die Menschen von Möbius vor einem Berg voller Probleme zu retten.

– Brillante Kraft II schloss sich dem Original an Brillante Stärke in der SEGA Genesis-Bibliothek – Nintendo Switch Online! In diesem taktischen RPG-Fantasy-Abenteuer haben Sie die Aufgabe, die namensgebende Shining Force in filmischen Schlachten gegen ein uraltes Böses zu führen, das droht, das Land zu überrennen.