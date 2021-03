Der älteste Einschlagkrater der Welt ist möglicherweise kein Krater

Meteoriten und Kometen haben seit Jahrhunderten die öffentliche Vorstellungskraft erregt. Sie wecken Ehrfurcht, wenn wir sie über den Nachthimmel schießen sehen – und entsetzt über den Gedanken, dass vielleicht einer von ihnen mit unserem Planeten kollidieren wird.

Schließlich glauben Wissenschaftler, dass ein Meteor oder Komet, der auf die Erde trifft, die Dinosaurier ausgelöscht hat Vor 66 Millionen Jahren.

Es war jedoch weit entfernt von dem ersten großen Felsbrocken, der mit unserer Welt kollidierte. Seit 2012Einige Forscher haben die Hypothese übernommen veröffentlicht von Wissenschaftlern in der Zeitung Earth and Planetary Science Letters Dieser älteste Einschlagkrater der Erde – das geologische Merkmal, das entsteht, wenn ein kleineres Objekt im Weltraum mit einem größeren kollidiert – war die 62 Meilen breite Maniitsoq-Struktur in Grönland. Wenn diese Annahme richtig wäre, würde dies bedeuten, dass die Erde vor etwa 3 Milliarden Jahren betroffen war.

EIN neue Studie im Earth and Planetary Science Letterswiderlegt jedoch diese Möglichkeit.

Wie die Autoren des Artikels erklären, können viele Merkmale der Maniitsoq-Struktur, die von frühen Wissenschaftlern als Einschlagkrater angesehen wurden, durch andere natürliche Prozesse erklärt werden. Beispielsweise wurde die mit dem Krater verbundene magnetische Anomalie ursprünglich als Hinweis auf eine Kollision angesehen. Sie argumentierten auch, dass einige der Gesteine ​​durch einen großen Aufprall zerbrochen zu sein schienen und dass es abnormale Kristallstrukturen gab.

Das neue Papier stellt jedoch fest, dass die magnetische Anomalie eine Illusion sein kann und verschwindet, wenn sie in größerem Maßstab betrachtet wird. Wie für einige der anderen angeblich seltsamen Felsformationen? Einer der Co-Autoren des Artikels hält sie für keineswegs ungewöhnlich.

“Ich versuche, offen für alle Dinge der Wissenschaft zu sein, besonders bis Sie die Felsen selbst sehen”, sagte Chris Yakymchuk, Assistenzprofessor für Geologie an der Universität von Waterloo in Kanada und Mitautor des Artikels. erzählte Massive Science. “”[But] Nachdem ich die Felsen gesehen hatte, war es ein bisschen wie “Huh? Diese unterscheiden sich nicht so sehr von den Felsen, die ich anderswo auf der Welt gesehen habe. Entweder haben wir Aufprallstrukturen auf der ganzen Erde verpasst oder nicht. “”

Er wies auch darauf hin, dass es Merkmale gibt, die im Allgemeinen mit Einschlagkratern verbunden sind, die in der Struktur Grönlands nicht vorhanden sind.

„Alle normalen Kriterien zur Bewertung der Aufprallstrukturen, insbesondere der Zirkonmikrostrukturen, fehlten“, erklärte Yakymchuk. “Man muss alles zusammen nehmen und sagen, okay, was ist die einfachste Erklärung für alle Funktionen, die wir sehen? Und die einfachste Erklärung ist, dass es keine Auswirkung ist.”

Ohne die grönländische Struktur als hypothetischen Kandidaten für den ältesten Einschlagkrater der Erde geht die Aufzeichnung jetzt an die Yarrabubba-Struktur in Westaustralien. Es wird angenommen, dass Yarrabubbas Struktur 2,23 Milliarden Jahre alt ist.

„Bisher wurden keine diagnostischen Beweise für stoßbedingte Verformungen vorgelegt, und außerdem stimmen die geologischen Merkmale des Gebiets mit den bestehenden Modellen von überein [non-impact] Prozess “, schließen die Autoren in ihrem Artikel.

