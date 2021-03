Der Österreicher strebt an, Nadal in Paris freizulassen

Chris Oddo || Montag, 8. März 2021

Es ist kaum März und Tennis wird immer noch auf Hartplätzen gespielt, aber das hat Dominic Thiem nicht davon abgehalten, sich an Roland-Garros zu wenden. Die Nummer 4 der Welt sprach in einem Interview mit Laureus Sport über seinen größten Traum in dieser Woche.

Dieser Traum? Rafael Nadal auf seinem Spielfeld in Paris besiegen. Thiem, der seine vier Spiele gegen Nadal bei Roland Garros verloren hat, hat vier Siege gegen Nadal auf Sand. Nur Novak Djokovic (7 Jahre) hat mehr.

“Wenn jemand Roland Garros gewinnen will, einschließlich mir, muss er wahrscheinlich Rafa in diesem Turnier eliminieren”, sagte Thiem. „Es ist wahrscheinlich eine der größten Errungenschaften in der Geschichte des Sports, die er dort gemacht hat. Ich denke, er ist noch nicht fertig. Letztes Jahr war er bereits 34 Jahre alt und hat wahrscheinlich eines der besten Roland Garros-Turniere für ihn gespielt.

Nachdem Thiem 2018 und 2019 das Roland-Garros-Finale erreicht hatte und zweimal auf Nadal gefallen war, verlor er letztes Jahr im Viertelfinale gegen Diego Schwartzman.

In weniger als drei Monaten vor den diesjährigen French Open stellt Thiem anscheinend seine Visionsfrage frühzeitig.

“Er ist definitiv der Typ, den man da draußen auch schlagen sollte”, sagte Thiem. „Ich denke, es ist eine der größten Herausforderungen im Sport, diesen Typen auf dem Center Court bei Roland Garros zu schlagen. Deshalb würde ich es gerne tun, wenn er noch aktiv ist.