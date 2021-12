Perfekt erhaltener Dinosaurierembryo in seinem Ei in China gefunden

Das 70 Millionen Jahre alte Fossil bewahrt das embryonale Skelett eines Oviraptoriden-Dinosauriers, der nach dem Namen des chinesischen Museums, das das Fossil beherbergt, den Spitznamen Baby Yingliang trägt. Baby-Dinosaurierknochen sind klein und zerbrechlich und werden nur sehr selten als Fossilien erhalten, was sie zu einem sehr glücklichen Fund macht, sagte Darla Zelenitsky, außerordentliche Professorin am Department of Geosciences der University of Calgary in Kanada.

„Es ist ein erstaunliches Exemplar … Ich arbeite seit 25 Jahren an Dinosauriereiern und habe noch nichts Vergleichbares gesehen“, sagte Zelenitsky, Co-Autor der Studie, die am Dienstag in der Zeitschrift iScience veröffentlicht wurde.

„Bisher war wenig darüber bekannt, was in einem Dinosaurier-Ei vor dem Schlüpfen vor sich ging, da es so wenige embryonale Skelette gibt, insbesondere solche, die vollständig und in einer Lebenshaltung erhalten sind“, sagte sie in einer E-Mail.

Das Ei ist ungefähr 17 Zentimeter (7 Zoll) lang und der Dinosaurier wird von Kopf bis Schwanz auf 27 Zentimeter (11 Zoll) lang geschätzt. Forscher gehen davon aus, dass er im Erwachsenenalter, wenn er gelebt hätte, etwa zwei bis drei Meter lang gewesen wäre.

Forscher aus China, Großbritannien und Kanada untersuchten die Positionen von Baby Yingliang und anderen zuvor entdeckten Embryonen von Oviraptoriden. Sie kamen zu dem Schluss, dass sich Dinosaurier vor dem Schlüpfen ähnlich wie Babyvögel bewegen und ihre Posen ändern. Bei modernen Vögeln sind solche Bewegungen mit einem Faltungsverhalten verbunden, das vom zentralen Nervensystem gesteuert wird und für ein erfolgreiches Schlüpfen unerlässlich ist. „Die meisten bekannten Nicht-Vogel-Dinosaurierembryonen sind unvollständig mit nicht artikulierten Skeletten (Knochen an den Gelenken getrennt), sagte Waisum Ma, Hauptautor der Studie und Forscher an der University of Birmingham, Großbritannien, in einer Erklärung. „Wir waren überrascht, diesen wunderschön erhaltenen Embryo in einer vogelähnlichen Haltung in einem Dinosaurier-Ei liegen zu sehen. Diese Haltung war zuvor bei Nicht-Vogel-Dinosauriern nicht erkannt worden." Alle Vögel haben sich direkt aus einer Gruppe von zweibeinigen Dinosauriern entwickelt, die Theropoden genannt werden, zu deren Mitgliedern der hoch aufragende Tyrannosaurus Rex und die kleineren Velociraptoren gehören. Das Verhalten vor dem Schlüpfen ist nicht das einzige Verhalten, das moderne Vögel von ihren Dinosauriervorfahren geerbt haben. Es ist auch bekannt, dass die gleiche Art von Dinosauriern auf ihren Eiern sitzt, um sie ähnlich wie bei Vögeln auszubrüten, sagte Zelenitsky. Das Fossil wurde in der chinesischen Provinz Jiangxi gefunden und im Jahr 2000 von Liang Liu, Direktor eines chinesischen Steinunternehmens namens Yingliang Group, erworben. Es landete im Lager und wurde bis etwa 10 Jahre später weitgehend vergessen, als Museumsmitarbeiter die Kisten sortierten und das Fossil während des Baus des Yingliang Stone Natural History Museums ausgruben. Das Museum wird vom Unternehmen subventioniert.