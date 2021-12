Das größte bekannte fliegende Tier war noch seltsamer als wir dachten

Der Flugsaurier Quetzalcoatlus northropi ist der das größte bekannte fliegende Tier, das es je gegeben hat, die vor über 67 Millionen Jahren auf der Erde lebte. Jetzt neue Forschungen zu der Kreatur und ihrem neu entdeckten Jungen, Quetzalcoatlus Lawsoni, gibt uns eine bessere Vorstellung davon, wie Q. nordropi flog und flog zu starten.

Unser Wissen über Q. nordropi basiert auf Hunderten von Fossilien, die im heutigen Texas ausgegraben wurden, und ihre Abflugmethode war umstritten: Es wurde vermutet, dass sie wie ein Albatros auf Geschwindigkeit läuft, bevor sie fliegt, oder dass er auf den Spitzen von seine Flügel wie eine Fledermaus, oder vielleicht sie bin gar nicht in die luft gestiegen.

Die neue Studie legt nahe, dass der Flugsaurier einen Sprung von bis zu 2,5 Metern (etwas mehr als 8 Fuß) in die Luft nutzte, gefolgt von dem Schlagen seiner 11 Meter langen (36 Fuß) Flügel, um aufzusteigen. Es wäre wie ein Flugzeug gelandet, das in der Luft langsamer geworden wäre, bevor es auf dem Trockenen landete und zur Stabilität einen Sprung machte.

„Wenn sie aus 2,50 m doppelt so hoch wie Hüfthöhe springen könnten, könnten die Flügel den Boden räumen und sie könnten einen tieferen Flugschuss ausführen.“ sagt Paläontologe Kevin Padian vom Museum für Paläontologie der University of California. „Es ist vielleicht die beste Option zum Abheben, obwohl es von ausreichender Beinkraft abhängt.“

„Das Tier musste mit den Flügeln schlagen, um den Abstieg zu stoppen und zu verlangsamen, bevor es mit den Hinterbeinen landete und einen kleinen Sprung machte“, erklärt Padian. „Dann legt er die Vorderbeine ab, nimmt eine Krabbelhaltung ein, richtet sich auf und geht weg.“

Beweise für diesen unkonventionellen Lande- und Gehstil liefern auch zuvor versteinerte Start- und Landebahnen. in Frankreich entdeckt. Am Boden, so vermuten Wissenschaftler, hätte die Kreatur ihren stabförmigen Schnabel benutzt, um Fische, Wirbellose und kleine Amphibien aus dem Wasser zu fangen und zu schlucken, ähnlich wie es ein Reiher tut.

Q. nordropi benutzte einen Sprung zum Abheben. (James Küther)

In der Luft, Q. nordropi hätte viel eher wie ein Kondor ausgesehen, der in der Luft schwebt und seinen relativ großen Kopf benutzt, um Kurven zu machen. Forscher glauben, dass die Flügel wahrscheinlich nur an den Vorderbeinen befestigt waren, wie bei den Vögeln, die wir heute kennen.

Die erste richtige Analyse kleinerer Knochen, die am Standort in Texas gefunden wurden, ergab auch eine kleinere und neu identifizierte Art – F. Lawson, die eine Flügelspannweite von etwa 4,5 Metern (fast 15 Fuß) zu haben scheint. Es gibt erhebliche Unterschiede zu den größeren Flugsauriern, insbesondere in der Struktur des Schädels und der Wirbelsäule.

„Dies ist das erste Mal, dass wir eine eingehende Studie durchführen“, fügte er hinzu. sagt der Paläontologe Matthew Brown von der University of Texas in Austin. „Obwohl Quetzalcoatlus ist seit 50 Jahren bekannt, es ist nicht bekannt.“

Die neuen Erkenntnisse, die auf sechs veröffentlichte Artikel verteilt sind, geben uns ein besseres Verständnis dieser prähistorischen Tiere, und es werden wahrscheinlich noch mehr Arten gefunden werden. Weitere Studien sollten auch die verbleibenden Fragen zu beantworten können Quetzalcoatlus, einschließlich der Form seiner Flügelmembran.

Andere Themen des neuen Artikelbündels geben einen besseren Einblick in die Verbreitung, den Lebensraum und den evolutionären Stammbaum der Quetzalcoatlus Spezies. Die neuesten Forschungsergebnisse werden wahrscheinlich noch viele Jahre lang die definitive Referenzquelle für diese Kreaturen sein.

Nachdem sie Millionen von Jahren über den Himmel herrschten, erlebten die Flugsaurier das gleiche dramatische Ende wie der Rest der Dinosaurier – aber durch sorgfältige Analyse von Fossilien können wir sie bis zu einem gewissen Grad wieder zum Leben erwecken.

„‚Diese uralten fliegenden Reptilien sind legendär, obwohl die meisten öffentlichen Vorstellungen von dem Tier künstlerisch und nicht wissenschaftlich sind.“ sagte Padian.

„Dies ist der erste wirkliche Blick auf das größte Tier, das je geflogen ist, unseres Wissens. Die Ergebnisse sind bahnbrechend für die Erforschung von Flugsauriern – den ersten Tieren nach Insekten, die sich jemals motorisiert im Flug entwickelt haben.“

Die Studie wurde im . veröffentlicht Zeitschrift für Wirbeltierpaläontologie (1, 2, 3, 4, 5, 6).