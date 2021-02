NASA Perseverance Rover Mars Landung: Wie man diese Woche live zuschaut

NASA



Wenn es um Weltraumereignisse geht, gibt es nur wenige Einsätze, die so angespannt, aufregend und so hoch sind wie die Landung eines Fahrzeugs auf einem anderen Planeten. Diesen Donnerstag, den 18. Februar, wird der Perseverance Rover der NASA versuchen, auf dem Mars zu landen, was eine neue Ära in der Erforschung des roten Planeten einleitet.

Während die NASA viel Erfahrung in der Lieferung von Maschinen zum Mars hat (wir sehen Sie hier, Neugierde und Überblick) macht es diesmal nicht einfacher. “Die Landung auf dem Mars ist schwierig” Die NASA sagte. “Nur etwa 40% der Missionen, die jemals von einer Raumfahrtagentur zum Mars geschickt wurden, waren erfolgreich.”

Es wird ein rasender Ansturm. Folgendes erwartet Sie am Tag der Ausdauerlandung.

Wie man zuschaut

Die NASA wird die Landung live übertragen. Die von Mission Control ausgestrahlte NASA-Fernsehsendung beginnt am Donnerstag, den 18. Februar, um 11.15 Uhr. Die Landung im Jezero-Krater auf dem Mars ist für ca. 12:30 Uhr geplant.

Hier sind die Zeiten in verschiedenen Zeitzonen:

Es wird nicht wie ein Raketenstart sein, bei dem wir jedes Detail sehen können. Wir werden Kommentare und Updates von der NASA, Ansichten von der Missionskontrolle und hoffentlich Bilder kurz nach der Landung erhalten. Es wird ein Muss für Weltraumfans sein.

Donnerstag, 18. Februar



VEREINIGTE STAATEN: 11:15 Uhr PT / 14:15 Uhr ET

11:15 Uhr PT / 14:15 Uhr ET Brasilien: 16:15 Uhr (Rio)

16:15 Uhr (Rio) VEREINIGTES KÖNIGREICH: 19:15 Uhr

19:15 Uhr Südafrika: 21.15 Uhr

21.15 Uhr Russland: 22.15 Uhr (Moskau)

22.15 Uhr (Moskau) Vereinigte Arabische Emirate: 23:15 Uhr

Fr 19 Feb.



Indien: 00:45

00:45 China: 3h15

3h15 Japan: 4:15

4:15 Australien: 6:15 Uhr AEDT

Ausdauer schwingt mit

Wir waren schon einmal auf dem Mars. Warum also der ganze Hype? Der rote Planet ist unser Nachbar im Sonnensystem. Es ist felsig wie die Erde. Es hat eine lange Geschichte des Wassers. Wir können uns vorstellen, vielleicht eines Tages dort zu leben.

“Das Interesse der Menschen an diesem Planeten ist einfach außergewöhnlich”, Alice Gorman – Ein Weltraumarchäologe und außerordentlicher Professor an der Flinders University in Australien sagte gegenüber CNET. Gorman hob die Suche der Menschheit jenseits der Erde hervor und wie der Mars in seiner alten Vergangenheit ein Kandidat für das Leben von Mikroben ist.

Der Perseverance Rover der NASA ist bereit, die Wildnis des Mars zu erkunden Alle Fotos anzeigen

Ein Rover hat auch etwas Besonderes, eine fahrbare mechanische Kreatur mit “Kopf” und “Augen”. “Die Menschen fühlen sich wie Rover, weil sie aktiv und bewegend sind”, sagte Gorman und verglich es mit einem Gefühl fast elterlicher Bindung. Das Ausgießen von Emotionen über das Verschwinden des Opportunity Rovers der NASA beweist, wie vernetzte Menschen auf einen Marsforscher zugreifen können. Ausdauer wird schnell zu unserem neuen Mars-Liebling.

Sieben Minuten Terror

Ankünfte auf dem Mars sind immer herzzerreißend. Die NASA nennt den EDL-Prozess “Einreise, Abstieg und Landung”.

“Bei der Landung taucht der Rover mit dem Hitzeschild zuerst mit einer Geschwindigkeit von über 20.000 km / h in die dünne Marsatmosphäre ein.” NASA sagte in einem Landerklärer. Es gibt einen Grund, warum die NASA den Landevorgang als “sieben Minuten Terror” beschreibt.

NASA / JPL-Caltech



Kleine Triebwerke feuern, um den Rover während der möglicherweise holprigen Fahrt durch die Atmosphäre auf Kurs zu halten. Der Hitzeschutz des Rovers hilft, ihn zu verlangsamen. In einer Höhe von etwa 11 Kilometern a Überschallfallschirm wird sich entfalten und Ausdauer wird sich bald von seinem Hitzeschild trennen.

Die NASA gab am 27. Januar ein Briefing mit einem detaillierte Übersicht über die gesamte EDL-Sequenz, einschließlich des Manövers “Himmelskran”, bei dem der Rover mithilfe eines Kabelsatzes vom endgültigen Abstand zur Oberfläche abgesenkt wird.

Wenn alles gut geht, wird die Ausdauer irgendwann auf die Oberfläche des Mars steigen. “Das Schwierigste ist, reibungslos zu landen, nicht abzustürzen und dann die beweglichen Teile einzusetzen”, sagte Gorman. Ausdauer ist nicht der einzige, der reist. Er trägt auch einen Hubschrauber namens Ingenuity im Bauch. Einfallsreichtum wird später in der Mission freigesetzt.



Lebe die Landung



Die Mission ist mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet, die den EDL-Prozess erfassen, sodass wir erwarten können, irgendwann die Aufregung der Landung zu sehen und zu hören. “Es werden die rauen Geräusche des Abstiegs und Aufstiegs an die Oberfläche sein”, sagte Gorman. “Es ist also eine ganz neue Ebene des sensorischen Engagements.”

Es braucht Zeit, um Daten zwischen Mars und Erde zu senden. Für uns zu Hause können wir kurz nach der Landung ein erstes Foto erwarten, aber es kann einige Tage dauern, bis das gesamte visuelle und akustische Erlebnis bei der NASA mit der Welt geteilt wird.

Die Agentur veröffentlichte im Dezember einen Ankunftstrailer, der eine animierte Zeitrafferversion des Prozesses zeigt. Sie werden auf die Idee kommen, wie wild es ist, einen Rover auf einem anderen Planeten zu landen.

Gorman freut sich, Aufnahmen vom Landeplatz des Rovers im Jezero-Krater zu bekommen. Dies wird unser erster genauer Blick auf die Landschaft einer Region sein, die eine Geschichte des Wassers hatte. Ausdauer hofft, diese Geschichte zu erforschen und Beweise für das Leben zu suchen.

Während die Fotos, Geräusche, Hubschrauber und die globale Wissenschaft Grund zum Feiern sein werden, gibt es die große Frage, die die Mission beantworten könnte: War der Mars die Heimat des mikrobiellen Lebens? Gorman sagte: “Es wäre wirklich großartig, wenn wir eine etwas genauere Vorstellung davon hätten, ob jemals etwas auf dem Mars gelebt hat.”

Ausdauer ist unsere nächste große Hoffnung, wenn wir nach Lebenszeichen jenseits der Erde suchen. Alles beginnt mit dem Verkleben der Landung.

