Dieses Wochenende auf dem Weg zu den Olympischen Spielen: Amerikas Halfpipe-Skifahrer suchen Olympia-Plätze

Zwei Halfpipe-Freeski-Podien für Männer und Frauen werden diese Woche in Calgary, Kanada, vergeben, der zweiten von drei Stationen auf dem Weltcup-Zirkus 2021-22 der Disziplin. Die Wetterbedingungen werden voraussichtlich eiskalt sein, vielleicht sogar unter Null. Der Canada Olympic Park, der während der Winterspiele 1988 mehrere Veranstaltungen ausrichtet, wird Gastgeber sein.

Die beiden nächtlichen Wettkämpfe dienen gleichzeitig als Olympia-Qualifikationsveranstaltungen in den USA – der vierte und fünfte von insgesamt sechs in der Freeski-Halfpipe, die im Grand Prix der USA am Mammoth Mountain gipfeln. Bis zu vier amerikanische Athleten pro Geschlecht können Teil des Teams sein, mit der folgenden Nominierungshierarchie: die zwei besten Amerikaner der Weltrangliste, vorausgesetzt, sie sind am 6. Januar unter den ersten sechs der Gesamtwertung; die Athleten, die in einer der Auswahlveranstaltungen unter den ersten drei platziert waren; und diskretionäre Auswahlen basierend auf der Wertentwicklung der Vergangenheit oder dem zukünftigen Potenzial.

In Amerika geborene Frauen im Rampenlicht Eileen Gu aus China, der kürzlich in Copper Mountain den Grand Prix der Vereinigten Staaten und die Dew Tour gewonnen hat. Das Fehlen estnischer Kelly Sildaru, die bei beiden Events auf dem Podium stand, lässt Raum für Kanada, um auf der Piste zu Hause zu gedeihen Rachel Karker, Gus Finalist bei den diesjährigen Weltmeisterschaften und amtierender Olympiasieger Cassie scharf.

Warmes Rot Alex Ferriera der Vereinigten Staaten, wie Gu, hat auch Titel in den Grand Prix- und Dew Tour-Wettbewerben in Copper gewonnen, und der Olympia-Zweite 2018 und zweimalige X-Games-Gewinner plant, in Calgary anzutreten. Der amtierende Weltmeister fehlt vor allem bei den Männern Nico Porteous aus Neuseeland und Landsmann von Ferriera Aaron Blunck. kanadisch Brendan Mackay, Dritter bei den beiden Copper-Events, könnte die potenzielle Gastgeberpartei verstärken.