Studie: Die Zahl der Todesfälle durch Korona wird im November zunehmen

Aktualisiert am 31. Oktober 2020, 15:56 Uhr

Obwohl die Zahl der neuen Koronainfektionen zunimmt, ist die Sterblichkeitsrate relativ niedrig. Forscher erklären, warum dies sein könnte – und warum sich dies sehr bald ändern wird.

Mehr über das Coronavirus erfahren Sie hier

In den kommenden Wochen wird es einer sein Studie nach deutlich mehr Menschen mit einem verbunden Corona-Infektionen sterben als in den letzten Wochen.

Modellberechnungen zeigten, dass die Anzahl der Todesfälle durch COVID-19 in Deutschland Anfang November 500 bis 800 pro Woche wird wahrscheinlich zunehmen, sagte der Leiter einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen Viola Priesemann. Der Anstieg kann sogar noch größer sein.

Zunahme der verspäteten Todesfälle

Bisher relativ geringe Zahl von Todesfällen sind darauf zurückzuführen, dass bis Ende September vorwiegend Personen unter 60 Jahren wurden mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert, erklären die Wissenschaftler um Priesemann.

Seitdem hat die Anzahl der gemeldeten Infektionen auch bei Menschen über 60 Jahren zugenommen. Tun Sie dies mit einer Zeitverzögerung von ca. zwei Wochen auch zu einem Zunahme der Todesfälle. An der Studie nahmen Wissenschaftler zahlreicher deutscher Forschungseinrichtungen teil.

Die Sterblichkeitsrate verzehnfacht sich alle 20 Lebensjahre

Das Team analysierte den Anstieg der gemeldeten Neuinfektionen nach Altersgruppen und ermittelte aus den beobachteten Mortalität in der jeweiligen Altersgruppe, wie sich die Anzahl der Todesfälle ändert COVID– –19 entwickelt.

“Nach einer umfangreichen Metastudie erhöht sich um das Zehnfache Sterblichkeitsrate mit einer Koronainfektion alle 20 Lebensjahre und erreicht rund 10 Prozent im Alter von 82 Jahren “, hieß es.

“Die Ergebnisse unserer Modellberechnungen stimmen sehr gut mit den in allen Altersgruppen beobachteten Entwicklungen überein”, sagte Priesemann. “Deshalb sollten wir auch Prognosen für die nächsten zwei Wochen zuverlässig Sein. “Vorhersagen darüber hinaus sind schwierig.

Fallzahlen müssen “sofort reduziert werden”

Das ist seitdem gewesen Ende September mehr Menschen über 60 Jahre mit Corona Laut den Wissenschaftlern liegt dies daran, dass die Gesundheitsbehörden die Kontaktpersonen infizierter Personen sind nicht mehr konsequent verfolgen und kann isolieren.

“Um die Kontrolle über den Infektionsprozess zurückzugewinnen, muss die Fallzahlen werden sofort reduziert“, schreiben die Forscher nach einer Meldung im” Deutschen Ärzteblatt “, in dem die Studie veröffentlicht wurde. (awa / dpa)

Lesen Sie auch: Alle aktuellen Informationen zur Koronapandemie in unserem Live-Blog

© dpa