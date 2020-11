Corona-Krise: Trump lenkt die USA ins Chaos

ichImmer wieder ist Mary Turner den Tränen nahe, ihre Stimme bricht. “Ich entschuldige mich dafür, dass ich so emotional bin”, sagte der Präsident der Nurses United Nurses Union in Minnesota. Turner arbeitet seit Februar nachts auf einer Intensivstation für Covid-Patienten. Am Mittwoch wird sie an einem virtuellen Runden Tisch teilnehmen. Dein Gastgeber: Joe Biden, der gewählte amerikanische Präsident. “Du hast mich emotionalisiert”, sagt Biden, spielt mit einem Taschentuch und reibt sich die Augen.

Es ist ein bitteres Zeugnis für das amerikanische Gesundheitssystem, das Turner während des Video-Slots herausgibt. Sie berichtet, wie ihre Kollegen für Schutzkleidung demonstrierten. “Es stimmt etwas nicht, wenn Krankenschwestern mitten in einer Pandemie auf die Straße gehen und um Schutzausrüstung betteln”, sagt Turner. “Wir müssen jetzt handeln, wir müssen schnell handeln”, appelliert sie an Biden. Die Zahl der Fälle stieg, die Krankenhäuser waren überfüllt und viele ihrer Kollegen hatten Angst. “Unsere Arbeitgeber und die Regierung unterstützen uns nicht”, sagte Turner und berichtete, wie ihre Kollegen sterbenden Patienten die Hand hielten, während sie weinten, weil sie ihre Familien nicht sehen konnten.

Sie beklagt auch einen Mangel an Schutzausrüstung. Eine einzelne N95-Schutzmaske wird manchmal acht- bis zehnmal getragen. “Wir können nicht sicher bleiben, wenn wir uns an diese Standards halten”, sagt Turner. Es gibt keine „zweite Verteidigungslinie“, warnt sie, weil es nur „uns“ gibt – die Krankenschwestern.

Quelle: dpa / dpa-infografik GmbH

Bis Mittwoch (18. November) hatten die Vereinigten Staaten nach Angaben der Johns Hopkins University in Baltimore mehr als eine Viertelmillion Covid-Todesfälle. Über 11,5 Millionen Amerikaner haben sich mit dem Virus infiziert. Sogar das Weiße Haus sieht eine dramatische Situation.

Die USA befinden sich an einem “gefährlichen Punkt”, sagte Admiral Brett Giroir, ein führendes Mitglied der Corona-Arbeitsgruppe des Präsidenten. Über den „stärksten Anstieg der Fallzahlen“ spricht Giroir: „Unsere Krankenhauseinweisungen steigen Woche für Woche um 25 Prozent, unsere Todesfälle Woche für Woche um 25 Prozent.“ All dies “bewegt sich nicht in die richtige Richtung”, sagte Giroir MSNBC-Sender.

Trumps „Bunkermentalität“

Die Schulen in New York werden diesen Donnerstag wieder geschlossen, wie Bürgermeister Bill de Blasio bekannt gab. Sogar Covid-Tests sind in der Zwischenzeit wieder ein Glücksfall in den USA. In der Hauptstadt Washington zum Beispiel standen die Leute zu Beginn der Woche mehrere Stunden in der Schlange.

Der dünn besiedelte Bundesstaat Montana (eine Million Einwohner in einem Gebiet größer als Deutschland) stellte eine Maskenanforderung. Der republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, erließ ab Freitag Beschränkungen für Restaurants, religiöse Einrichtungen und Fitnesscenter. Hogan war einer der wenigen Republikaner, die sich immer gegen Donald Trumps Politik wehrten, die das Tragen einer Maske abwertete und das Virus herabsetzte.

auch lesen

Der amtierende Präsident verschärft die ohnehin prekäre Situation für das überforderte US-Gesundheitssystem. Trump (“Ich habe die Wahl gewonnen”) weigert sich, eine ordnungsgemäße Machtübertragung an seinen gewählten Nachfolger Biden einzuleiten. Trump schafft damit ein gefährliches Machtvakuum: Biden und sein Übergangsteam können nicht auf die Informationen, das Personal und die Kapazitäten der Verwaltung zugreifen, wie dies bei jedem Präsidentenwechsel in den USA der Fall war.

Während sich der zukünftige Präsident intensiv mit der Pandemie befasst und längst eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet hat, lässt Trump die Regierung weitgehend abrutschen. Der amtierende Präsident nimmt kaum Termine an – er erschien letzte Woche kurz am Veterans Day und für eine Presseerklärung zur Corona-Impfung.

Donald Trump entspannt sich am Wochenende in seinem eigenen Golfclub, anstatt zu entscheiden Quelle: Die Washington Post über Getty Images Im / Die Washington Post

Am Wochenende spielte er zwei Tage lang Golf, seitdem ist er nur noch auf Twitter und in E-Mails an seine Anhänger zu sehen, die um Spenden bitten. Je nach Umfeld des Präsidenten herrscht im Weißen Haus eine „Bunkermentalität“.

Der Vizepräsident ist auch weitgehend in den Untergrund gegangen Mike Penceder kürzlich einen Sonnenurlaub in Florida geplant hat, aber in letzter Minute abgesagt hat.

Doppelimpfungen notwendig

Pence leitet – zumindest offiziell – die Anti-Corona-Arbeitsgruppe im Weißen Haus. In Erinnerung an seine Arbeit gibt es vor allem Optimismus, das Lob des Präsidenten und der Unternehmen für ihre angeblichen Aktivitäten gegen die Epidemie sowie Beharrlichkeitsslogans. Es wird “keine zweite Koronawelle” geben, hatte Pence im Juni getönt und sogar einen Artikel mit einem entsprechenden Titel geschrieben. Jetzt steht sein Land vor der dritten und gewalttätigsten Welle der Epidemie.

Die Hoffnungen, dass große Teile der Bevölkerung bald, sogar sofort, geimpft werden, waren ebenfalls stark übertrieben. Trump hatte vor Monaten “sehr bald” einen Impfstoff angekündigt. Sein Stabschef Mark Meadows sagte im September, dass im Oktober 100 Millionen Impfstoffdosen verfügbar sein würden. Mit anderen Worten: vor den Präsidentschaftswahlen am 3. November.

Trump spielt auf Zeit, während der Virus außer Kontrolle gerät Der gewählte Präsident Biden hat den amtierenden Trump erneut gebeten, eine Übergabe des Regierungsgeschäfts einzuleiten. Dies würde Biden Zugang zu vertraulichen Informationen wie der geplanten Verteilung von Impfstoffen verschaffen, bevor er sein Amt antrat.

Natürlich beruhte Trumps Wahlniederlage auch auf dem miserablen Krisenmanagement seiner Regierung, bei dem tödliche Gefahren ignoriert und relativiert wurden. Er hatte das Virus mit der “Grippe” verglichen und angekündigt, dass es auf wundersame Weise verschwinden würde, wenn die Temperatur steigen würde. Jetzt sinken die Temperaturen – und die Zahl der Fälle steigt.

Hier finden Sie Inhalte von Drittanbietern Um mit Inhalten Dritter interagieren oder diese anzeigen zu können, benötigen wir Ihre Zustimmung. Aktivieren Sie externe Inhalte

Wenn die Versorgung von 330 Millionen Amerikanern mit dem Impfstoff wie die Covid-Tests in den ersten Monaten der Epidemie verläuft, stehen die USA wieder vor chaotischen Bedingungen. Da die Impfungen von Pfizer dupliziert werden müssen, rechnet das Unternehmen damit, in diesem Jahr nur 12,5 Millionen Amerikaner zu versorgen. Moderna plant, in diesem Jahr 20 Millionen Impfstoffdosen bereitzustellen. Johnson & Johnson spricht von 100 Millionen Dosen bis März 2021.

“Beschämend und inakzeptabel”

Der gewählte Präsident Biden hat den Kampf gegen Covid vor Monaten zur obersten Priorität gemacht. Sein Team muss Zugang zu den Plänen erhalten, die zeigen, wie die Amerikaner geimpft werden sollten, sagte Biden am Montag: “Dies ist ein riesiges Unterfangen.” Wenn Sie nicht koordinieren, “könnten mehr Menschen sterben”, warnte er. Wenn sein Team mit dem Bereiten Sie sich auf die Einweihung vor Wenn Sie am 20. Januar warten müssen, verschieben Sie dies alles um einen Monat oder eineinhalb Monate.

Der hausdemokratische Führer Steny Hoyer erklärte am Mittwochabend: “Präsident Trump verbringt seine Tage damit, Golf zu spielen und wütend über die Wahlergebnisse zu twittern, anstatt seine Arbeit zu erledigen und die Reaktion von Covid-19 in Amerika zu überwachen.” Regierungsgesundheitsbeamte müssten sich mit Bidens Team abstimmen. Der amtierende Präsident soll “beschämend und inakzeptabel” sein.

auch lesen

In den Reihen der Demokraten wächst der Druck, rasch weitere Milliardenhilfe für Arbeitslose und Kleinunternehmer zu leisten. Aus Gründen der Wahltaktik hatten sich die Demokraten in letzter Zeit nicht dazu durchringen wollen. Ob es eine Vereinbarung zwischen der Lahme Ente-Kongress und die Lahme Ente-Präsident kommt ist offen.

Übrigens hatte sich Trump vor der Wahl immer beschwert, dass die gefälschten Nachrichtenmedien immer über Covid sprechen wollten, um ihm Schaden zuzufügen. Bei seinen Kundgebungen und auf Twitter wagte Trump wiederholt, selbst nach seinen Maßstäben äußerst kühne Vorhersagen zu treffen. Also rief er an: „Covid, Covid, Covid, Covid, Covid. Übrigens werden Sie am 4. November nichts mehr davon hören. “”

mit dpa