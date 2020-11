Totalverlust mit Bitcoin – Benutzer zahlt USD 47.000 an Transaktionsgebühren

Bitcoin ist nicht nur für exorbitante Preiserhöhungen bekannt. Leider beschäftigen sich einige nicht wirklich mit den technischen Komponenten von BTC und machen Fehler, die teuer sind. Hier geht es weniger um den Verlust des Startwerts oder des privaten Schlüssels, sondern um die korrekte Einstellung der Transaktionsgebühren für eine Bitcoin-Transaktion.

Die teuerste Bitcoin-Transaktion in der Geschichte

Dies ist genau der Ursprung einer BTC-Transaktion am 18. November, die mit einer Gebühr von 2.66038353 BTC über das Netzwerk verfolgt wurde. Das entspricht rund 47.000 US-Dollar. Bei der Transaktion wurden nur 0,01088549 BTC (ca. 195 USD) gesendet.

Jemand hat gerade eine Gebühr von 2,66 BTC (47.000 USD) in Block 657.535 bezahlt. Autsch! https://t.co/sl8EPpgIaA – Bitcoin Block Bot (@BtcBlockBot) 18. November 2020

Der Benutzer hinter der Transaktion ist unbekannt. Daher ist nicht klar, was genau zu diesen astronomischen Transaktionsgebühren geführt hat.

Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen einfachen Fehler, da der Benutzer die Bitcoin-Transaktionsgebühr manuell festlegt.

Die teuerste Transaktion fand auf Ethereum statt

So etwas ist schon einmal passiert – jemand hat letzten Juni einen noch kostspieligeren Fehler gemacht, indem er 2,6 Millionen US-Dollar an Gebühren für den Versand von 130 US-Dollar an die ETH gezahlt hat. Dies war die höchste Transaktionsgebühr, die jemals für eine Überweisung von Ethereum gezahlt wurde.

Noch eine “Gänseei” -Transaktion, diesmal auf Ethereum. Jemand zahlte 2,5 Mio. USD an Transaktionsgebühren, um 133 USD zu senden. Sie tauschten mit ziemlicher Sicherheit die Gebühr gegen den zu sendenden Betrag aus.https://t.co/3Vp8iHTgGP – Emin Gün Sirer (@ el33th4xor) 10. Juni 2020

Ein weiterer Fehler trat im Februar 2019 auf, als jemand Transaktionsgebühren in Höhe von USD 450.000 für eine ETH-Transaktion entrichtete. Glücklicherweise erstattete der Ethereum Mining Pool, der diese Transaktion zu diesem Zeitpunkt verarbeitet hatte, dem Benutzer die Transaktionsgebühren.

Überprüfen Sie die Bitcoin-Transaktionsgebühren immer im Voraus

Daher ist es immer ratsam, die vordefinierten Transaktionsgebühren der jeweiligen Brieftasche vor einer Bitcoin- oder Ethereum-Transaktion nicht zu akzeptieren. Die verschiedenen Anbieter berechnen oft weit mehr als nötig. Es lohnt sich immer, einen Blick auf die aktuellen Transaktionsgebühren zu werfen. Der Anbieter ist für Bitcoin-Transaktionen geeignet mempool.space.

Hier finden Sie nicht nur die aktuellen Transaktionsgebühren, um zum nächsten Block zu gelangen, sondern auch die durchschnittlichen Gebühren für den letzten und zukünftigen Block. Für Ethereum-Transaktionen können Sie leicht auf die zugreifen Ethereum Tankstelle Zugriff.