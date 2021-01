Chefkoch verhaftet, nachdem Bilder von sexuell suggestiven Kuchen im ägyptischen Club viral geworden sind

Die Behörden wurden auf die Kuchen aufmerksam, nachdem ein Facebook-Post, in dem eine Gruppe von Frauen sie auf einer Geburtstagsfeier in einem exklusiven Community-Club in Kairo aß, viral wurde, teilte die Zeitung am Montag mit. des Staates Al-Ahram.

Der Bäcker wurde verhaftet und dann freigelassen, nachdem er eine Kaution in Höhe von 5.000 EGP (318 USD) hinterlegt hatte, teilte die halboffizielle Zeitung Akhbar el-Yom mit.

Fotos von Frauen, die im Gezira Club Cupcakes mit Penis und gefrorenen Vagina-Belägen essen, sind diese Woche auf Facebook weit verbreitet und haben die Debatte unter ägyptischen Social-Media-Nutzern angeheizt.

“Nach Ermittlungen konnte der Hersteller der Süßigkeiten ermittelt werden … die Sicherheitsdienste konnten sie in ihrem Wohnsitz in Kairo festhalten, wo sie in ihrem Haus die Süßigkeiten herstellte”, sagte Al-Ahram.

Das Ministerium für Jugend und Sport ermittelt. “Wir werden nicht nachsichtig sein [with our decisions]Ministeriumssprecher Mohamed Fawzy erzählte eine Nachrichtensendung im ägyptischen Fernsehen. Die wichtigste islamische religiöse Einrichtung Ägyptens, Dar al-Ifta, gab ebenfalls eine Erklärung ab, wonach sexuelle Anspielungen auf Kuchen von der Religion verboten und rechtlich unter Strafe gestellt werden, und nannte den Vorfall einen “offensichtlichen Missbrauch gesellschaftlicher Werte”. Der Vorfall löste bei ägyptischen Social-Media-Nutzern Aufruhr aus und war der Höhepunkt der Talkshows zur Hauptsendezeit des Landes. Einige in den sozialen Medien kritisierten die beteiligten Frauen und forderten weitere Maßnahmen der Behörden. Der Vorfall sei ein Angriff “auf die Familienwerte”. Andere boten jedoch ihre Unterstützung an und kritisierten die langsame Reaktion Ägyptens auf die Festnahme sexueller Belästiger, Vergewaltiger und Täter wegen Maßnahmen gegen Frauen. READ EU-Gipfel: Streit um Rechtsstaatlichkeit Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 hat der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, die die Kontrolle der Regierung über das Internet stärken. Die Gesetzgebung hat die Fähigkeit der Regierung gestärkt, soziale Medien als Teil der laufenden Bemühungen zur Unterdrückung von Meinungsverschiedenheiten gezielt einzusetzen, einschließlich der Kategorisierung von Social-Media-Konten mit mehr als 5.000 Abonnenten als öffentliche und daher würdige Websites. Überwachung. Letzte Woche hob ein ägyptisches Berufungsgericht die Haftstrafen gegen zwei bekannte TikTok-Influencer in einem hochkarätigen Fall der öffentlichen Moral auf. Haneen Hossam und Mawada Eladhm wurden beschuldigt, “die Werte und Grundsätze der Familie verletzt und Online-Konten erstellt und verwaltet zu haben, um dieses Verbrechen zu begehen”. Sie wurden im Juli 2020 zunächst zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt und mit einer Geldstrafe von jeweils 300.000 EGP (ca. 19.000 USD) belegt.