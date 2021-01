Österreichs riesige hölzerne Penisstatue Ewiges Geheimnis gerade haariger geworden

Erinnerst du dich an den 6-Fuß-Phallus, der auf mysteriöse Weise in den Alpen errichtet wurde? Ja, das ist nie verschwunden – tatsächlich ist es sogar noch seltsamer als zuvor.

Wenn jemand grob einen Penis auf eine dem Publikum zugewandte Struktur zeichnet, verdrehen wir normalerweise die Augen – Vielleicht tun Sie so, als würden Sie es nicht sehen – und machen Sie weiter. Verdammt, wenn du ich bist, lachst du, weil Klassiker nie aus der Mode kommen.

Aber wenn ein anonymer Wanderer mit außergewöhnlichem künstlerischem Flair (und wahrscheinlich einem wirklich großen Karren) errichtete einen riesigen 6 Fuß hohen hölzernen Penis Statue entlang der Hänge des österreichischen Ötscher Gipfels hat die Welt bemerkt – und sie haben nicht weggeschaut.

Insgesamt war niemand sehr wütend, die meisten waren nur voller Ehrfurcht – ich meine, eine Erektion dieser Größe wird jeden beeindrucken. Aber wie hat jemand dieses riesige, steile Holz einen Berg hinauf transportiert? Und wie hat niemand Whodunnit gesehen?

Die Kapern waren so fantastisch wie der Knebel selbst. Nicht nur, dass niemand den Künstler des Vandalismus beschuldigte, die Einheimischen wollten ihnen gratulieren. Andreas Buder, Geschäftsführer des Skigebiets Ötscherlift, ging sogar so weit bieten einen kostenlosen saisonalen Skipass an wenn die Person hinter dem Penis vortrat.

Sie haben nicht. Und so akzeptierten wir alle zwei Wahrheiten: dass der skandalöse Bildhauer ein Rätsel bleiben würde und dass die Statue letztendlich durch einen mächtigen Schneefall und hartnäckige Winde das gleiche Schicksal erleiden würde wie alle Erektionen – ein unvermeidlicher Sturz. und ohne Zeremonie von Bedeutung.

Nur ist das nicht ganz passiert. Und seit der erstaunlichen Entdeckung der Statue im Jahr 2017 sind die Dinge nur noch verwirrender geworden.

Was ist mit der hölzernen Penisstatue passiert?

Als ich Marika Roth auf Facebook kontaktierte, hatte ich wirklich keine Gegenleistung erwartet. Roth wurde die Entdeckung der Statue zugeschrieben – zumindest war sie die erste, die Fotos davon in den sozialen Medien veröffentlichte. Aber möchte sie mir jetzt diese lächerliche Geschichte erzählen? Bestenfalls, vermutete ich, würde ich ein kurzes, aber höfliches “Nein, danke” bekommen.

Als ich die Benachrichtigung erhielt, auf die sie antwortete, war ich überrascht.

„Hallo Adam. Die alte Statue existiert nicht mehr “, antwortete sie.

Das Mitleid.

“… in seiner ursprünglichen Form”, fuhr die Nachricht fort. “Es ist ein Bär – der Ötscher Bär [it] werden. “

Das ist richtig – die Statue ist nicht nur nicht umgekippt, sondern steht auch so stolz wie immer. Darüber hinaus hat jemand die Skulptur auf sehr komplexe Weise verbessert. Er ist jetzt ein 6 Fuß großer Bär – und außerdem ein guter.

Aber nach wie vor weiß niemand, wer dafür verantwortlich ist. Außerdem scheint der von Roth fotografierte Bär nur die neueste Version dieses verwirrenden Bergwunders zu sein. Im Jahr 2018, etwa ein Jahr nach Roths Entdeckung, wurden die Redditors / r / mäßig interessant hat ein Foto der Penisstatue gepostet, das wir am besten als die ersten Schritte ihrer Transformation beschreiben können.

Natürlich ist es ein Bär. Aber es sieht eher aus wie ein riesiger Penis in einer billigen Bärenverkleidung als das Kunstwerk, das Roth mir gezeigt hat. Österreichische Publikation heute schrieb die Bilder von Bär V 1.0 Norbert Oberndorfer zu. Und obwohl nicht bekannt ist, wann diese Statue zur heutigen Statue wurde, sagte mir Roth, dass sie noch steht.

Das Rätsel bleibt also vorerst bestehen – aber mit einer ganz neuen Wendung. Und das ist gut so, weil wir sowieso kein weiteres Penis-Wortspiel “ertragen” konnten.