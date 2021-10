Europa gibt geraubte afrikanische Artefakte zurück, da es mit kolonialem Erbe zählt

LONDON – Statuen waren heruntergezogen und national neu bewertete Symbole, aber Europas Bemühungen um mit der imperialen Vergangenheit fertig werden haben weitgehend aufgehört, bevor die geplünderte Kulturschätze vom Kontinent Kolonialmächte.

Bis jetzt vielleicht.

Diese Woche haben ein Cambridge College, ein französisches Museum und eine schottische Universität in Westafrika geplünderte Artefakte zurückgegeben, wobei Aktivisten und Beamte einen möglichen Wendepunkt in dem jahrelangen Kampf um die Sicherung begrüßen Europa setzt auf Rasse erstreckte sich auf die Rückgabe dessen, was er geplündert hatte.

Das Jesus College in Cambridge hat am Mittwoch eine Bronzeskulptur eines Hahns in Nigeria zurückgegeben und ist damit die erste britische Institution, die eine von Benins berühmten Bronzen zurückgibt. Am nächsten Tag präsentierte die University of Aberdeen in Schottland eine Bronze des Kopfes eines Oba oder Königs.

Master of Jesus College Sonita Alleyne mit Abba Isa Tijani von der National Commission of Museums and Monuments of Nigeria vor der Übergabe des geplünderten Bronzehahns, bekannt als Okukur. Joe Giddens / AP

Diese Skulpturen waren geplündert, auf die gleiche Weise Tausende andere Werke, aus dem historischen Königreich Benin – gelegen im modernen Nigeria – als britische Truppen 1897 in Benin City einmarschierten und einen Großteil der Stadt zerstörten. Les Bronzes du Bénin, eine Gruppe von Messing- und Bronzeskulpturen die mindestens aus dem 16. Jahrhundert stammen, gelten weithin als eines der kulturell bedeutendsten Artefakte Afrikas.

Das British Museum hat noch immer Bronzen aus Benin in seiner Sammlung in London, während andere ihren Weg in Sammlungen auf der ganzen Welt gefunden haben.

Am Mittwoch übergab das Musée du Quai Branly in Paris auch Benin, einer ehemaligen französischen Kolonie an der Grenze zu Nigeria, 26 Artefakte, die 1892 gestohlen. Sie gehören laut Reuters zu den 5.000 Werken, die das westafrikanische Land angefordert hat.

Amatey Doku, ein ehemaliger Student des Jesus College, der 2016 die Rückführung des College-Hahns vorschlug, sagte, die Rabatte dieser Woche markierten einen „großen Wendepunkt“.

“Besonders für die Bronzen von Benin wird dieser Moment als die wirkliche Demontage des Arguments angesehen, dass dies nicht möglich ist”, sagte er.

Die Renditen werden den Druck auf andere westliche Institutionen erhöhen, diesem Beispiel zu folgen.

Allgemeiner gesagt, so Doku, werfen sie auch Licht auf das anhaltende Erbe des Kolonialismus in britischen und europäischen Institutionen.

“Die Arbeit ist nicht getan, sie ist nicht beendet”, fügte er hinzu. „Aber ich denke, es ist ein wirklich wichtiger Moment.

Abba Isa Tijani von der nigerianischen Nationalen Kommission für Museen und Denkmäler sagte, die Übergabe am Mittwoch in Cambridge biete eine Chance für andere Institutionen und Länder.

„Jesus College geht mit gutem Beispiel voran“, sagte er in einem auf Twitter geposteten Video.

Der derzeitige Oba von Benin, Ewuare II, sagte, die Bronzen seien „durchdrungen vom Geist der Menschen, denen sie genommen wurden“. Kalyan Veera / Reuters

Die intensive Aktivität in dieser Woche folgt auf Deutschlands Entscheidung zu Beginn des Jahres, selbstständig zu arbeiten Entschädigungsplan für die Bronzen von Benin, indem der Außenminister Heiko Maas beschreiben als “Wendepunkt im Umgang mit unserer Kolonialgeschichte”.

2017 erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron bei einem Besuch in Burkina Faso, es sei nicht mehr hinnehmbar, dass ein Großteil des kulturellen Erbes mehrerer afrikanischer Länder in Frankreich verbliebe.

Im folgenden Jahr empfahl ein von Macron in Auftrag gegebener Bericht französischen Museen, ohne Zustimmung entnommene Werke zurückzugeben, wenn afrikanische Länder dies verlangen.

Dies sei ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu den Entwicklungen dieser Woche, sagte Barnaby Phillips, Autor von “Loot: Britain and the Benin Bronzes”.

“Obwohl dieser Bericht nur Frankreich betraf, hat er meiner Meinung nach Schockwellen durch die Museumswelt geschickt und insbesondere die anderen großen Kolonialmächte Deutschland und Großbritannien getroffen”, sagte er.

Dann kam der Tribut nach der Ermordung von George Floyd in Polizeigewahrsam von Minneapolis im Mai 2020. Während sich die Folgen in Amerika weitgehend auf Polizeigewalt und das Erbe der Sklaverei konzentrierten, lag in Europa ein Großteil der Betonung auf den anhaltenden Auswirkungen des Kolonialismus .

„Dies hat die europäischen Museen wieder ins Rampenlicht gerückt“, sagte Phillips.

Präsident Emmanuel Macron, der diese Woche eine Zeremonie in Paris leitete, sagte: “Alle jungen Menschen müssen die Geschichte ihres Landes in die Hand nehmen, um ihre Zukunft besser gestalten zu können.” Michel Euler / AP

Das British Museum hat kürzlich einen Brief der nigerianischen Regierung erhalten, in dem sie die Rückgabe der Antiquitäten des Landes fordert. Ein Sprecher sagte, das Museum überprüfe die Dokumente und werde sie zu gegebener Zeit vollständig bearbeiten.

„Das Museum versteht und erkennt die Bedeutung von Problemen im Zusammenhang mit der Rückgabe von Objekten und arbeitet mit Gemeinschaften, Kollegen und Museen auf der ganzen Welt zusammen, um unsere Sammlung so weit wie möglich zu verbreiten“, fügte der Sprecher hinzu.

Die Institution hat eine strenge Richtlinie zur dauerhaften Entfernung von Kunst aus ihrer Sammlung, die durch ein Gesetz von 1963, genannt The British Museum Act, geregelt wird.

Souleymane Bachir Diagne, Direktorin des Institute for African Studies an der Columbia University in New York, stimmte Doku zu, dass die Versetzungen in dieser Woche ein Wendepunkt seien.

„Für viele Museen wird es viel schwieriger, sich zu weigern [to] sogar um die Frage zu diskutieren, ob einige beninische Bronzen bereits zurückgegeben wurden “, sagte er und fügte hinzu, dass Museen auch unter dem Druck der öffentlichen Meinung stehen, das Vorhandensein afrikanischer Artefakte in ihren Häusern zu rechtfertigen.

Darüber hinaus, so Diagne, würden die Länder des Südens nun eine Rolle bei der Zirkulation und dem Austausch von Museumsgegenständen spielen, da sie diese Werke nun besitzen würden.

Dies ist ein Ergebnis, das auch Doku sehen möchte.

„Es geht nicht darum, dass diese Artefakte in ihr Land zurückkehren und nie wieder gesehen werden, sondern um den Besitz dieser Stücke am richtigen Ort“, sagte er.