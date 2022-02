CB Yi • Direktor von Moneyboys

„Du musst zuerst dich selbst lieben und akzeptieren, um anderen im Gegenzug Liebe und Respekt zu geben“

17.07.2021 – CANNES 2021: Der taiwanesisch-österreichische Regisseur präsentiert ein Drama über männliche Prostitution in der Sektion Un Certain Regard in Cannes

Mit seinem ersten Spielfilm Geldjungen , In Taiwan geborener Regisseur mit Sitz in Wien CB Yi befasst sich mit einer Reihe gesellschaftlich relevanter Themen und konzentriert sich dabei auf ein Trio männlicher Prostituierter in Taipeh. Wir sprachen mit ihm über die Inspiration für den Film, die Vorführung Gehstöcke‚ Un Certain Regard und sein künstlerischer Ansatz.

Cineuropa: Wie ist das Projekt gestartet?

CB Yi: Ich habe vor ungefähr acht Jahren angefangen, an der Idee zu arbeiten. Ich habe damals junge Schauspieler aus Peking kennengelernt, die in Österreich ausgebildet wurden. Einer von ihnen erzählte mir, dass er Geld verdiente, um die Gesundheitsversorgung seiner Mutter zu bezahlen, indem er mit Männern schlief. Es hat mich sehr beeindruckt. Dies war der Ausgangspunkt des Films. In Taiwan gibt es viele junge Menschen, die ihre ländliche Heimat verlassen, um in die Stadt zu ziehen. Oft arbeiten sie in der Baubranche und werden sehr schlecht bezahlt. Andere prostituieren sich. Die konfuzianische Erziehung zwingt die Menschen, sich für das Wohl der Familie zu opfern. Ich wollte darüber sprechen und die Frage stellen, warum genau wir leben.

War es schwierig, den Film in Taiwan zu produzieren und warum handelt es sich hauptsächlich um eine europäische Produktion?

Ich bin in Wien aufgewachsen und dort ausgebildet worden, eigentlich von Haneke selbst. Da ich dort eine Ausbildung habe, erschien es mir ganz natürlich und sogar notwendig, dass die Finanzierung hauptsächlich von dort kommt. Wir haben aber auch finanzielle Unterstützung aus Taiwan bekommen und mit einem gemischten Team gearbeitet. Das Taiwan Film Institute half sehr bei der Suche nach Drehorten und war sehr unterstützend.

Wie haben Sie für den Film recherchiert?

Ich hatte das Glück, eine großartige Publikation zu haben, die von einem taiwanesischen LGBT-Aktivisten geschrieben wurde. Es analysiert alle Aspekte der männlichen Prostitution unter Berücksichtigung gesundheitlicher und familiärer Aspekte. Dank ihm lernte ich auch einige „Geldjungen“ kennen und so wurde das Drehbuch in acht Jahren mit Details angereichert.

Was ist die wichtigste Botschaft, die Sie mit dem Film vermitteln möchten?

Ich möchte, dass Menschen wie meine Protagonisten den Mut haben, glücklich zu sein. Du musst zuerst dich selbst lieben und akzeptieren, damit du anderen im Gegenzug Liebe und Respekt entgegenbringen kannst. Wenn es Menschen körperlich und geistig nicht gut geht, können sie anderen nicht helfen. Außerdem müssen wir lernen, die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Menschen sollten nicht für den Rest ihres Lebens in Scham leben.

Gibt es Filmemacher, die Sie visuell inspiriert haben?

Es gibt viele Filmemacher, die ich bewundere, wie Hou Hsia-Hsien, Ozu, Haneke, Buñuel, Wong Kar-Wai, Kubrick, Bresson oder Tarkowsky. Wie Sie sehen können, unterscheiden sie sich stark voneinander. Es ist nicht die Arbeit eines einzelnen Künstlers, die mich inspiriert hat, aber sie haben mein Auge geschult. Ich möchte jede Szene als große Gesamtaufnahme gestalten, in der es Action gibt, die sie antreibt, und Sequenzen mit vielen Schnitten vermeidet. Mir ist wichtig, dass sich der Zuschauer, besonders der jüngere, an diese Form des Geschichtenerzählens gewöhnt. Ich möchte keine oberflächlichen Bilder schaffen, die die Aufmerksamkeit ablenken, sondern Szenen, in die man eintauchen kann.

Wäre es schwierig, den Film in Taiwan zu zeigen?

Nein, eigentlich ist Taiwan sehr fortschrittlich, wenn es um LGBT-Rechte geht. Gleichgeschlechtliche Ehen sind beispielsweise erlaubt. Der Film wurde dort bereits gelobt und ich kann es kaum erwarten, ihn einem breiten Publikum zu zeigen.