Red Bull Salzburg hat sich vor dem Champions-League-Duell einen Ruf als Talentschmiede erarbeitet

Der FC Bayern München wird heute Abend den Champions-League-Gegner Red Bull Salzburg kennen. Jeder Verein mit einer anständigen Scouting-Abteilung wäre das.

Die österreichische Mannschaft hat es sich zur Gewohnheit gemacht, in den letzten Jahren einige der besten Talente für den Fußball hervorzubringen. Ein stetiges Förderband hat einige der weltbesten Talente von der Akademie des Clubs in die Red Bull Arena und dann in die Welt hinaus befördert die größte in Europa. Ligen.

Ein Prozess, der für Salzburg funktioniert. Obwohl sie ihre besten Spieler Saison für Saison durch astronomische Angebote von Premier League- und Bundesligamannschaften verloren haben, ist der Talentfluss am anderen Ende mehr als genug, um ihre Bestände wieder aufzufüllen.

Red Bull Salzburg bestreitet am Mittwoch sein erstes Achtelfinal-Duell in der Champions League

Im Inland streben sie den neunten Titel in Folge an. Auch dafür sind sie auf dem richtigen Weg. Ihr Setup hat auch ihre Leistung in Europa verbessert. Dies ist ihr erster Auftritt im Achtelfinale der Champions League. Fortschritte sind im Gange.

Es ist bemerkenswert, dass ein Team, das in den letzten Jahren Sadio Mane, Naby Keita und Erling Haaland verloren hat, weitermachen kann. Solche Verluste würden selbst die größten Teams des Kontinents schwächen.

Aber in Salzburg, wo es langfristige Visionen und Fokus gibt, machen sie kaum eine Welle. Der Klub bereitet bereits den Abgang von Karim Adeyemi vor – dem aktuellen Juwel in der Krone des Teams.

Der 20-Jährige, der von Unterhaching, einem deutschen Verein vor den Toren Münchens, abgeholt wurde, ist nach seiner Form in der österreichischen Bundesliga bereits ein deutscher Nationalspieler.

Karim Adeyemi hat die ganze Saison für Salzburg gespielt und stößt in Europa auf großes Interesse READ Dominic Thiem will Nadal bei Roland Garros entthronen

Er muss bei den Bayern nicht vorgestellt werden, da er als kleiner Junge in ihren Büchern stand, bevor er entlassen wurde.

Stattdessen musste er in Österreich Fuß fassen. In 79 Einsätzen in allen Wettbewerben für Salzburg traf er 28 Mal. Allein in dieser Saison sind 18 von ihnen gekommen.

Es war seine aktuelle Form, die den ehemaligen Bayern-Boss Hansi Flick dazu bewog, ihm im September mit nur 19 Jahren sein Debüt in der Nationalmannschaft anzubieten. Er erzielte seinen 18-Minuten-Auftritt gegen Armenien mit einem Tor.

Nicht nur die Nationalmannschaft interessiert sich für ihn. Dass Adeyemi Salzburg diesen Sommer verlassen wird, ist unbestreitbar. Borussia Dortmund drängt auf seine Unterschrift.

Dies liegt daran, dass sie ein weiteres Salzburger Produkt verlieren könnten, da Erling Haaland entscheiden wird, wo er seine Karriere als Europas gefürchtetster Stürmer fortsetzen wird. Real Madrid, Paris Saint-Germain und Manchester City sind Optionen – Optionen, die wahrscheinlich eines Tages auch für Adeyemi verfügbar sein werden.

Erling Haaland ist nur ein Beispiel für die Stars, die in Salzburg vom Band liefen

Money Talks, und Salzburg hat reichlich Transfergelder angehäuft. Im vergangenen Jahr wurde berechnet, dass der Verein über einen Zeitraum von fünf Jahren 218 Millionen Euro an Transfergebühren verdient hat. Unter den Champions-League-Teams konnten sich nur Ajax und Benfica rühmen, mehr zu haben.

Während Angebote für Dominik Szoboszlai bei RB Leipzig den historischen Trend des Wechsels von Spielern zwischen den beiden Red-Bull-Teams zeigen, zeigen die Wechsel von Patson Daka nach Leicester und Enock Mwepu nach Brighton, dass andere darauf aufmerksam werden.

Es ist eine beredte Illustration der Kraft der Salzburger Akademie – und der Talente, die sie hervorbringt -.

Der Trainingskomplex wurde 2014 eröffnet und brachte damals eine Reihe bahnbrechender Innovationen mit sich.

Der Soccerbot 360 wurde installiert, ein Gerät, das die Fähigkeit der Spieler testet, in einer immersiven Situation zu reagieren und Pässe zu wählen. Spieler können mithilfe von Technologie zu einem Punkt aus jedem vorherigen Spiel transportiert werden, sodass sie direkt aus früheren Fehlern lernen können. Es ist ein Werkzeug, das dieses Jahr gerade erst seinen Weg nach England gefunden hat, wobei Norwich City der erste Premier League-Klub ist, der die Maschine installiert.

In der Red Bull Academy – Heimat von 200 Spielern aus sieben Ländern, die von 120 Mitarbeitern unterstützt werden – wird nichts dem Zufall überlassen. Infrarotkameras berechnen die exakte Kraft, die ein Spieler beim Heben von Gewichten im Fitnessstudio erzeugt.

Es gibt auch einen „Moonwalker“ – eine Maschine, die ursprünglich entwickelt wurde, um Astronauten bei der Anpassung an die Schwerelosigkeit zu helfen. Sie wurde angepasst, um Spielern dabei zu helfen, sich schneller von Verletzungen zu erholen und viel früher als erwartet wieder zu laufen.

Die Red Bull Academy heißt 200 Spieler aus sieben Ländern willkommen, die von 120 Mitarbeitern unterstützt werden

Diese Elemente machen es zum idealen Nährboden für junge Talente. Es macht es auch zu einem großartigen Ort für Trainer, um ihr Handwerk zu lernen.

Alle bis auf einen der Cheftrainer, die Salzburg in den letzten zehn Jahren geleitet haben, bekleiden immer noch Führungspositionen in ganz Europa. Marco Rose betreut derzeit Borussia Dortmund, während Roger Schmidt derzeit den PSV Eindhoven betreut. Die Ausnahme bildet Jesse Marsch, der Amerikaner, der den ausgetretenen Pfad von Salzburg nach Leipzig beschritt. Er steht derzeit in Leeds auf einer Shortlist, sollte Marcelo Bielsa seinen Vertrag diesen Sommer nicht verlängern.

Das Kennenlernen des Betriebs von Red Bull ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Rolle innerhalb der Gruppe. Der jetzige Trainer Matthias Jaissle begann seine Trainerkarriere in der Jugendausbildung in Leipzig, bevor er 2021 seine erste Cheftrainerrolle beim FC Liefering übernahm – einem Verein, der Teil der Red Bull-Familie ist und in der zweiten Liga des österreichischen Fußballs spielt. Es ist ein Verein, der oft als Abschlussschule für Salzburg genutzt wird – Spieler wie Adeyemi waren in der Vergangenheit dort in der Vergangenheit auf Leihbasis.

Matthias Jaissle übernimmt von Liefering den Posten bei Red Bull Salzburg

Jaissle feuert den Klub auf nationaler Ebene erneut, nachdem er von Marsch übernommen hat. Es waren wichtige Wochen für Salzburg, das in den nächsten zwei Wochen auf den zweitplatzierten Wolfsberger und den österreichischen Pokal trifft.

Kein Gedanke geht weiter als heute Abend, während sich der Verein auf das größte Spiel seiner Geschichte vorbereitet. Auf der Gegenseite werden bekannte Gesichter zu sehen sein – Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer sind unter denen, die ins Red-Bull-Nest geflogen sind, um in München zu landen.

Wie immer wird Salzburg nichts dagegen haben, dass die nächste Gruppe ihre Flügel ausbreitet und diesen Sommer abreist. Vor allem, wenn sie sich heute Abend einen Namen machen können.