Die USA sagten, Russland habe trotz angeblicher Rückzüge 7.000 Soldaten entlang der ukrainischen Grenze hinzugefügt

Ein hochrangiger Beamter der US-Regierung sagte, die Erhöhung mache Russlands Rückzugsbehauptung „falsch“ und warnte, dass die öffentliche Offenheit von Präsident Wladimir Putin für Diplomatie nur ein Vorwand sei.

„Alle Anzeichen, die wir jetzt haben, sind, dass sie nur öffentlich anbieten wollen, zu sprechen und Erklärungen zur Deeskalation abzugeben, während sie privat für den Krieg mobilisieren“, sagte der Beamte.

Die neuen Schätzungen beziffern die Zahl der russischen Streitkräfte auf über 150.000. Präsident Joe Biden zitiert in einer Fernsehansprache Anfang dieser Woche. Zuvor hatten westliche Politiker russischen Rückzugsforderungen mit Skepsis begegnet. Am Dienstag sagte Biden während einer Rede im Ostsaal dass ein Abzug der russischen Truppen „gut“ wäre, er aber noch keine Beweise dafür gesehen habe, dass ein solcher Abzug stattfinde.

„Unsere Analysten weisen darauf hin, dass sie sich weiterhin in einer sehr bedrohlichen Position befinden“, sagte Biden. „Und es bleibt die Tatsache, dass Russland derzeit über 150.000 Soldaten hat, die die Ukraine und Weißrussland sowie entlang der ukrainischen Grenze umkreisen.“

Der hochrangige Beamte warnte erneut, dass Russland einen falschen Vorwand für einen Angriff verwenden könnte, einschließlich Behauptungen über NATO-Aktivitäten oder einen Einmarsch in russisches Territorium oder Behauptungen über Gräueltaten in der Region Ost-Donbass, die unter der Kontrolle von von Russland unterstützten Separatisten stand. seit 2014.

„Wir sollten in den kommenden Tagen mit weiteren gefälschten Nachrichten aus russischen Staatsmedien rechnen“, sagte der Beamte. „Wir wissen nicht, welche Form der falsche Vorwand annehmen wird. Aber wir hoffen, dass die Welt bereit ist.“

Die Ankündigungen, die während einer Telefonkonferenz am frühen Abend gemacht wurden, zeichneten ein düsteres Bild, da die Vereinigten Staaten und Europa gespannt darauf warten, dass Putin seine Absichten signalisiert. US-Beamte haben gesagt, dass das Fenster für eine mögliche Invasion offen ist, aber der rätselhafte russische Führer muss noch die endgültige Entscheidung treffen.

Einen Tag zuvor hatte Biden Signale aus Moskau aufgegriffen, dass er bereit sei, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, und gesagt, es gebe „viel Raum für Diplomatie“. Aber die offizielle Rede einen Tag später wies diese Aussichten weitgehend zurück und sagte, die Gespräche würden fortgesetzt.

„Wir werden in den kommenden Tagen unsere Diplomatie fortsetzen und gleichzeitig bereit sein, schnell und entschlossen zu reagieren“, sagte der Beamte. „Russland sagt immer wieder, dass es eine diplomatische Lösung suchen will; ihre Handlungen deuten auf etwas anderes hin. Wir hoffen, dass sie ihren Kurs ändern, bevor sie einen Krieg beginnen, der zu katastrophalem Tod und Zerstörung führen wird.“

Am Dienstag behauptete Putin, Russland kehre nach Abschluss der Übungen auf der Krim, dem 2014 von Russland annektierten ukrainischen Territorium, zurück.

Aber die führenden Politiker der USA und Europas haben diese Behauptung einheitlich in Zweifel gezogen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, das Bündnis habe noch „keine Anzeichen einer Deeskalation vor Ort“ gesehen, fügte aber hinzu, dass „Zeichen aus Moskau, dass die Diplomatie fortgesetzt werden muss“, Anlass zu vorsichtigem Optimismus seien.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte auf einer Pressekonferenz in Kiew, dass er sich an eine Regel halte, wenn es um russische Behauptungen gehe: „Nicht hören und dann glauben. Aber sehen und dann glauben.“

Und US-Außenminister Antony Blinken sagte am Mittwochmorgen in einem Interview, es gebe „einen Unterschied zwischen dem, was Russland sagt, und dem, was es tut“.

„Was wir sehen, ist kein signifikanter Pullback“, sagte Blinken gegenüber ABC News.

Diese Geschichte wurde mit mehr Berichten aktualisiert.