Kurzspiel: Djokovic überholt Fritz in Paris glatt

Halten Sie alle Sportnachrichten auf dem Laufenden. Für Fußball-, Tennis-, Skate-, Motorsport-, Radsport- und Darts-News haben wir spezielle Seiten auf unserer Website eingerichtet, die auf das Wesentliche in diesen Sportarten hinweisen. In diesem Abschnitt werden andere Nachrichten hauptsächlich am Sportplatz diskutiert.

Djokovic hat Fritz in Paris glatt überholt

19:08 Uhr: Novak Djokovic qualifizierte sich problemlos für das Halbfinale des Paris Masters. Die Amerikanerin Taylor, die Nummer 1 der Welt, schlug Fritz fest. Serbien gewann zwei Sätze in 15 Minuten: 6-4 6-3.

Djokovic trifft im Halbfinale auf den Polen Hobart Harkoks. 6-2 6-7 (4) 7-5 in geraden Sätzen, um den Australier James Duckworth zu besiegen. Damit verteidigte sich Harrocks als achter und letzter Spieler, der es ab dem 14. November in Turin ins ATP-Finale schaffte.

Golfer Besseling darf in Portugal weiterspielen, während Lloyd weg ist

18:50 Uhr: Golfspieler Will Besling kann an diesem Wochenende beim portugiesischen Masters spielen. Der 35-jährige Niederländer spielte jedoch in seiner zweiten Runde in Vilamora deutlich weniger als in der 68er-Hinrunde. Für die zweite Runde am Freitag benötigte er 74 Züge (+3). Mit insgesamt 142 Schlägen (punktgleich) reichte es für den 59. Platz im Rest des Wettbewerbs.

Für Justin Leighton ist das Turnier in Portugal vorbei. Er wurde am Freitag auch 72 Fuß gedreht. Mit einer Punktzahl von 144 (+2) belegte er im Schnitt den 74. Platz.

Der Italiener Nino Pertacio führt mit 130 Punkten nach zwei Runden.

Nationalstadion verbietet Excelsior von drei Fans

17:40 Uhr: Excelsior sperrt drei Anhänger im Nationalstadion. Die Fans werden im Heimspiel gegen den FC Eindhoven am Samstag wegen Fehlverhaltens bestraft. Die drei anderen Excelsior-Anhänger haben vom Verein eine offizielle Verwarnung erhalten.

Das Spiel am Samstag wurde wegen Fehlverhaltens der Fans mit einem Spielstand von 3:3 für einige Minuten unterbrochen. Laut FC Eindhoven gab es Parolen und Excelsior glaubte, das Spiel sei abgebrochen worden, weil Bier geworfen wurde.

Nach eigenen Ermittlungen verhängte Excelsior Geldstrafen gegen die beteiligten Fans. Laut Excelsior ergab die Untersuchung eindeutig, dass das Bier von einer Studentengruppe und nicht von regulären Anhängern des Clubs gezündet wurde.

„Wir stehen in Kontakt mit dem zuständigen Studierendenschaftsrat“, sagte Excelsior. „Als Verein haben wir seit vielen Jahren gute Beziehungen zur Erasmus-Universität und verschiedenen studentischen Vereinen. Als Verein profitieren wir in vielerlei Hinsicht von diesem Austausch und der Zusammenarbeit, bei der die Studierenden für uns eine lustige und gute Zielgruppe sind. Die meisten von ihnen benehmen sich sehr gut. Wir dürfen nicht den Fehler machen, abzusehen und ergreifen drastische Maßnahmen, um solche Verstöße in Zukunft zu verhindern. “

Excelsior forderte die Fans auf, von nun an zu handeln. Bei Nichtbeachtung werden zusätzliche Geldbußen geahndet. „Bei Excelsior ist jeder willkommen, aber wir akzeptieren nicht, dass der Ruf unseres Vereins in Gefahr ist. Als Verein unterstützen wir unsere Fans nachdrücklich, tun aber wenig, um einzugreifen, wenn unsere Unterkunftsregeln und / oder die Standard-KNVB-Bedingungen verletzt werden.

Steinberg bei der dritten European Short Track 100-Meter Freestyle Championship

17:23 Uhr: Maurid Steinbergen gewinnt Bronze über 100 Meter Freistil bei den Kurzbahn-Europameisterschaften. Im russischen Kasan überquerte der Niederländer die Ziellinie in 51,92 Sekunden.

Die Schwedin Sarah Zjastrom (51,26 Sekunden) gewann die Goldmedaille vor der Polin Katarzyna Vasik (51,58).

Steinbergen wurde am Donnerstag Vierter im 100-Meter-Einzellagen.

Van Ten Brom Dean empfängt die Rider Show als Assistent

16:44 Uhr: Head Coach John van den Brom empfängt Dan Glenn Ridershow als Assistant bei Racing Genk. Ridersholm, 48, ersetzt Dennis Haru, der letzten Monat den belgischen Spitzenklub verlassen hat.

Riddersholm wurde 2015 mit Midtjylland Meister und gewann letztes Jahr mit SønderjyskE die Trophäe. Er arbeitete auch in Verbindung mit jungen dänischen Spielern.

„Beim Dänischen Verband war er maßgeblich an der Entwicklung von Talenten wie Christian Eriksen, Simon Kejriwal, Martin Brightwhite und Matthias Janka Jorgensen beteiligt.

Racing Genk ist Siebter im Wettbewerb.

Harrocks beendete das Feld der ATP Finals

16:43 Uhr: Der polnische Tennisspieler Hubert Hurkacz komplettiert das Teilnehmerfeld für das ATP-Finale. Die Nummer 10 der Welt qualifizierte sich für das Halbfinale des Masters in Paris.

Die 24-jährigen Harrocks haben in den letzten acht Spielen den Australier James Duckworth in geraden Sätzen geschlagen. Es wurde 6-2 6-7 (4) 7-5.

Anfang des Jahres brillierte Harrocks bei den Miami Masters. Einzug ins Halbfinale in Wimbledon.

Am Donnerstag hatte die norwegische Straße Caspar bereits die Teilnahme zugesagt. Novak Djokovic, Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Sverrev, Andrei Roblev und Matteo Beretini haben sich bereits für das Finale des Jahres für die acht besten Tennisspieler der Saison qualifiziert.

Das ATP-Finale startet am Sonntag, 14. November und wird zum ersten Mal in Turin ausgetragen.

Firmino bisher verletzungsfrei in Liverpool

15:56 Uhr: Liverpool könnte Roberto Firmino in Zukunft nicht haben. Der 30-jährige brasilianische Stürmer zog sich im Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Atletico Madrid (2:0) eine schwere Oberschenkelverletzung zu.

“Wir wissen nicht, wie lange er zur Verfügung steht, aber nach der nächsten Länderspielsaison wird er sowieso nicht mehr zur Verfügung stehen”, sagte Trainer Jürgen Klopp . Mannschaft.

Neben Firmino wird Liverpool im Sonntagsspiel gegen West Ham United von Joe Gomez (Wade) und Curtis Jones (Auge) fehlen.

Vanzir und Fez debütierten in Belgien, Lukaku und Patsui fehlen

14:00 Uhr: Dante Vanzeir und Wout Faes stehen erstmals im belgischen Fußballkader von Nationaltrainer Roberto Martinez. Belgien trifft im Laufe dieses Monats auf Estland (13. November) und Wales (16. November).

Spitz Vanzir (23) beeindruckte in den ersten dreizehn Spielen der Jubilee Pro League mit dem überraschenden belgischen Spitzenreiter Union Sint-Gillis. Defender Wood Face spielt für den französischen Club State Reams und hat zuvor für Excelsior und sc Heeranveen gespielt.

Romelu Lukaku (Chelsea) und Michi Patsui (Pesiktas) gehören nicht dazu. Beide sind verletzt. Batshuayi spielt für Besiktas in drei Wochen gegen Ajax in der Champions League, die bereits für die nächste Runde bestätigt wurde.

Wenn sie Estland schlagen, ist Belgien ein Platz für die WM im nächsten Jahr garantiert.

Enrique ruft endlich Real Madrid-Spieler mit Carvajal . an

13:23: Nationaltrainer Luis Enrique hat Danny Carvajal aus der Auswahl der spanischen Fußballnationalmannschaft zurückgeholt. Er ist der erste Spieler von Real Madrid, der seit März dieses Jahres eine Vorladung von Enrique erhält.

Spanien trifft nächste Woche auf Griechenland und Schweden und qualifiziert sich für die WM 2022 in Katar. Dieses Team ist mit 2 Punkten Rückstand auf Schweden Zweiter in der Gruppe.

Rechtsverteidiger Carvajal verpasste die meiste Zeit der letzten Saison verletzungsbedingt und verpasste auch die EM. In dieser Saison spielte er weiterhin für Real Madrid und erregte die Aufmerksamkeit des Nationaltrainers.

Enrique hat seit März keinen Spieler von Real Madrid in seine Auswahl aufgenommen. Nicht einmal bei der EM erreichte Spanien das Halbfinale.

FC Twente-Reifen vor dem Kampf mit Heracles

11:27 Uhr: Der FC Twente, der am Freitagabend auf seinen Teamkollegen Heracles Almelo trifft, hat Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass die Fans Gegenstände auf das Spielfeld werfen. Zum Beispiel wird eine Leinwand vor dem Zweig platziert.

„Wie bei jedem Heimspiel herrscht Aktivität in und um De Krolch West. Wir haben eine gute Beziehung zu den lokalen Behörden und Heracles Almelo, um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft. Wir werden am Freitag 30.000 Fans haben, was bedeutet, dass ein weiteres Stadion voll ist“, sagte der FC Twente.

„Wir glauben an einen schönen und sportlichen Fußballabend, an dem Twenty20 Football von seiner besten Seite ist. Auf dem Platz und in der Arena.

In den letzten Wochen wurde Bier an mehreren Orten eingeführt, darunter PSV – Feyenoord. Am vergangenen Wochenende wurde der Erstligakampf zwischen Excelsior und dem FC Eindhoven aus diesem Grund abgebrochen.

Laut FC Twente hängt derzeit die Leinwand.

Der sechste Weltmeistertitel des Paratriatlet Platt

10:03 Uhr: Paratriathlet Jetze Plat ist in Abu Dhabi zum sechsten Mal in seiner glorreichen Karriere Weltmeister geworden. Kirt Shipper wurde Zweiter nach der Wohnung.

Flat, 30, ist seit seinem ersten Weltmeistertitel im Jahr 2015 am Fallschirm ungeschlagen. Er wurde im vergangenen Sommer in Tokio Paralympics-Meister und war 2016 in Rio de Janeiro dabei.

Hinter dem Niederländer belegte der Österreicher Florian Brungraber den dritten Platz.

Basketballspieler führen, nachdem ‘Sixers’ die NBA-Kolben besiegt haben

8:41 Uhr: Die Philadelphia 76ers besiegten die Detroit Pistons 109-98 in der East Division der US NBA. Die Pistons führten in der ersten Halbzeit noch 66-63, doch die “Sixers” fanden in der zweiten Halbzeit das beste Ziel für den Korb. Seth Curry führt die Liste mit 23 Punkten an, während Star Joel Empide 19 Punkte hat.

Die Utah Jazz bestätigten ihre Präsenz in der Western Division mit einem klaren 116-98-Sieg über die Atlanta Hawks. Vor allem im vierten Quartal war Jazz in Fahrt und dominierte sein eigenes Team komplett. Jordan Clarkson erzielte 30 Punkte und Bojan Boktanovic 23 Punkte.

Die Los Angeles Lakers verloren 107-104 gegen den Oklahoma City Thunder ohne den verletzten Star LeBron James. James hat eine Magenverletzung und wird voraussichtlich mindestens eine Woche abwesend sein. Er sah traurig beiseite, als sein Team mit 19 Punkten Vorsprung herauskam. Shay Kilgius-Alexander ist mit 28 Punkten der beste Scorer von Thunder. Anthony Davis erzielte 29 Punkte für die Lakers.

Australien verschiebt erstes Cricketspiel gegen Afghanistan

8:22 Uhr: Australien verschiebt sein erstes Cricketspiel gegen Afghanistan Es wurde aus Protest gegen das Sportverbot für Frauen durch das Taliban-Regime abgehalten. Der sogenannte Test sollte diesen Monat in Hobart stattfinden.

Die Australian Cricket Association veröffentlichte eine Erklärung, in der sie sagte, sie wolle den Sport für Männer und Frauen in Afghanistan und auf der ganzen Welt fördern. “Angesichts der aktuellen Unsicherheit hielten wir es für notwendig, das Testspiel zu verschieben, bis die Situation geklärt ist.”

Viele australische Cricketspieler haben bereits erklärt, dass sie nicht spielen werden, wenn Afghanistan Frauen-Cricket verbietet.

Afghanistan hat mit einer internationalen Sperre gedroht, sollte die Frauenmannschaft nicht an der WM in Neuseeland teilnehmen.