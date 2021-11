Armenien und Aserbaidschan sagen, dass es an der Grenze zu Zusammenstößen kommt | Neu

Armenien und Aserbaidschan tauschten am Dienstag Vorwürfe aus, die andere Seite habe begonnen, entlang ihrer gemeinsamen Grenze zu kämpfen, als ein Jahr nach ihrem Krieg um umstrittene Gebiete neue Zusammenstöße zwischen den Erzfeinden ausbrachen.

„Infolge der Kämpfe, die nach einem Angriff der aserbaidschanischen Truppen ausbrachen, gibt es Tote und Verwundete unter den armenischen Truppen“, sagte das armenische Verteidigungsministerium und fügte hinzu, dass die Zahl der Opfer während der Überprüfung gestiegen sei und dass Eriwan “ die Kontrolle über zwei militärische Stellungen verloren“. .

Armenien behauptet, 15 seiner Soldaten seien getötet und 12 gefangen genommen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Der sechswöchige bewaffnete Konflikt um die Kontrolle über die umstrittene Region Berg-Karabach im vergangenen Jahr tötete mehr als 6.500 Menschen und endete im November mit einem von Russland ausgehandelten Waffenstillstand.

Seit dem Krieg im letzten Jahr haben Länder von gelegentlichen Schusswechseln entlang ihrer gemeinsamen Grenze berichtet [File: Armenia’s government press service/AFP]

Im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens trat Armenien Gebiete ab, die es jahrzehntelang kontrolliert hatte.

Am Dienstag teilte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium mit: „Die armenischen Streitkräfte haben am Dienstag um 11:00 Uhr (GMT 0700) eine groß angelegte Provokation an der Staatsgrenze durchgeführt.

„Armenische Truppen griffen aserbaidschanische Stellungen in den Distrikten Kelbajar und Lachin an“, teilte das Ministerium mit und fügte hinzu, dass bei den Zusammenstößen zwei aserbaidschanische Soldaten verletzt wurden.

Aserbaidschanische Truppen „stoppten den Vormarsch des Feindes, umzingelten und nahmen armenische Soldaten fest“, fügte er hinzu.

Das armenische Verteidigungsministerium sagte, die aserbaidschanischen Truppen hätten „versucht, die Grenze des armenischen Staates in Richtung Osten zu überqueren“, bevor sie von armenischen Truppen zurückgedrängt wurden.

Gleichzeitig forderte der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel die aserbaidschanischen und armenischen Staats- und Regierungschefs auf, einen „totalen Waffenstillstand“ zu fordern.

Mit @ azpräsident und @NikolPashinyan Diskussion im Lichte der heutigen Entwicklungen. Rufen Sie zu einer dringenden Deeskalation und einem totalen Waffenstillstand auf. Schwierige Lage in der Region – Die EU ist entschlossen, mit ihren Partnern zusammenzuarbeiten, um die Spannungen für einen wohlhabenden und stabilen Südkaukasus zu überwinden. – Charles Michel (@eucopresident) 16. November 2021

Michel sagte in einem Tweet, er habe sowohl mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev als auch mit dem armenischen Premierminister Nikol Pashinyan gesprochen und sagte, die Europäische Union sei „verpflichtet, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um die Spannungen für einen wohlhabenden und stabilen Süden des Kaukasus zu überwinden“.

Russische Hilfe erbeten

Armenien forderte Russland auf, seine Kräfte zu bündeln, um gemäß seinem Militärpakt militärische Unterstützung zum Schutz seiner territorialen Integrität zu erhalten.

„Da Aserbaidschan das souveräne Territorium Armeniens angegriffen hat, bitten wir Russland, die territoriale Integrität Armeniens auf der Grundlage eines bestehenden Abkommens (gegenseitige Verteidigung) von 1987 zwischen unseren Ländern zu verteidigen“, sagte die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Armen Grigoryan, den Sekretär der Armenischer Sicherheitsrat.

Russland hat eine Militärbasis in Armenien sowie eine Friedenstruppe in Berg-Karabach. Es gab keine sofortige Reaktion Russlands auf den Appell der Armenier.

Armenien und Aserbaidschan sagten, die Lage entlang ihrer Grenze sei nach wie vor angespannt, die Auseinandersetzungen würden am Dienstagnachmittag andauern.

Seit dem Krieg im letzten Jahr berichten Länder von gelegentlichen Schusswechseln entlang ihrer gemeinsamen Grenze, was einen weiteren Ausbruch ihres Territorialstreits befürchtet.

Am Sonntag tauschten sie Vorwürfe aus, an ihrer Grenze bei Karabach das Feuer eröffnet zu haben.

Die Behörden in Berg-Karabach teilten am Samstag mit, dass die einzige Straße, die Armenien mit der Separatisten-Enklave verbindet – der Lachin-Korridor – wegen eines Zwischenfalls zwischen den beiden Seiten kurzzeitig gesperrt worden sei.

Die ethnischen Armenier Berg-Karabachs trennten sich von Aserbaidschan, als die Sowjetunion 1991 zusammenbrach und der anschließende Konflikt etwa 30.000 Menschen tötete.