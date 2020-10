Aldi verschwendet seine SIM-Karten

Normalerweise kostet das Starter-Set für Aldi Talk unter Berücksichtigung der Umsatzsteuer gesenkt einmalig 12,66 Euro. Aldi wird diesen Preis ab dem 29. Oktober radikal senken. Sie können über 60 Prozent sparen, sagte Aldi. Der neue Preis beträgt fünf Wochen lang 4,85 Euro. Die Aktion läuft bis zum 5. Dezember.

Als neuer Aldi Talk-Kunde erhalten Sie eine anfängliche Gutschrift von zehn Euro für Mobiltelefonie oder Datennutzung. Mathematisch gesehen erhalten Sie sogar mehr als 5 Euro kostenlos, wenn Sie sich für einen entscheiden SIM Karte des Discounters.

Die Aktivierung der SIM-Karte erfolgt über alditalk.de. Wenn Sie in der Region Aldi Süd wohnen, können Sie sich auch in der Filiale identifizieren lassen. Ohne Aktivierung können Sie die verwenden SIM Karte nicht verwenden, da die rechtliche Situation in Deutschland entsprechend geregelt ist.

Als Aldi Talk-Kunde nutzen Sie das O2-Mobilfunknetz und haben hier auch Zugriff auf LTE. Die Datenrate wird jedoch auf 21,6 Mbit / s reduziert, was in der Praxis nicht relevant sein sollte.

Die 18-Euro-Option kann für weniger als 5 Euro verwendet werden

Ohne Buchung einer Option kostet eine Minute Gespräch mit Aldi Talk 11 Cent pro Minute, Anrufe an andere Aldi Talk-Benutzer 3 Cent pro Minute. Gleiches gilt für SMS. Die Datennutzung ist mit 24 Cent pro MB (245 Euro pro Gigabyte) sehr teuer. Wenn Sie Daten verwenden möchten, sollten Sie ein Paket buchen, das Sie entweder 7,99 Euro, 12,99 Euro oder 17,99 Euro pro vier Wochen kostet und für diesen Zeitraum ein Datenvolumen von 3 GB, 5 GB oder 7 GB enthält. Telefon- und SMS-Flatrates sind ebenfalls enthalten.

Ein kleiner Tipp: Wenn Sie bei Aktivierung ein Tarifpaket buchen, wird der gesamte Betrag mit Ihrem Startguthaben verrechnet. Hier können Sie also etwas mehr Geld herausholen, denn im ersten Monat erhalten Sie das Paket, das normalerweise 17,99 Euro für 10 Euro Startguthaben kostet. Sie haben sie für weniger als 5 Euro gekauft.

Die Nutzung von Aldi Talk ist als Prepaid-Produkt geregelt und kann jederzeit am Ende der Laufzeit des gebuchten Pakets enden.