Aktien vs. Anleihen: Aktien oder Anleihen – Dies ist die beste Strategie für Anleger Botschaft

Mit Aktien und Anleihen können Anleger direkt in ein Unternehmen oder einen Emittenten investieren. Es gibt jedoch sehr unterschiedliche Chancen und Risiken für den Anleger, die vor einer Investition berücksichtigt werden müssen.

Der grundlegende Unterschied zwischen Anleihen?

Eine Anleihe, ob Unternehmens- oder Staatsanleihe, ist eine Anleihe, über die der betreffende Emittent Fremdkapital von seinen Anlegern einzieht. Für dieses Kapital erhält der Käufer oder Gläubiger einen festen vereinbarten Zinssatz, der in der Regel jährlich gezahlt wird. Zusätzlich zu diesem jährlichen Zins erhält der Anleger am Ende der Laufzeit der Anleihe seinen vollen Investitionsbetrag zurück, sofern der betreffende Staat oder das betreffende Unternehmen nicht zahlungsunfähig ist.



Mit Hilfe einer Anleihe erwirbt ein Emittent Kapital von außen, wodurch der Anleger im Gegensatz zum Erwerb von Aktien nur ein Gläubiger und nicht nur ein Teilbesitzer ist.

?? und Aktien

Der Käufer einer Aktie wird dagegen Miteigentümer der jeweiligen Gruppe. Dementsprechend besitzt der Aktionär einen Bruchteil des gesamten Unternehmens. Im Gegensatz zur Platzierung einer Anleihe kauft ein Unternehmen durch Ausgabe von Aktien neues Eigenkapital und keine Schulden.



Während die Rendite einer Anleihe aus ihren jährlichen Zinszahlungen resultiert, setzt sich die Aktienrendite aus Dividenden und Preiserhöhungen zusammen. Obwohl Anleihen auch Kursgewinne generieren können, bezieht sich die Rückzahlung einer Anleihe immer auf ihren ursprünglichen Nennwert. Im Gegensatz zu Anleihen haben Aktien keine feste Laufzeit und können daher lebenslang im Portfolio verbleiben.



Die Hauptähnlichkeiten zwischen Anleihen und Aktien

Trotz der Tatsache, dass Investoren ein Geschäft mit dem haben Kaufen Sie eine Anleihe Beide Anlageklassen haben viel mit Fremdkapital und Eigenkapital durch den Erwerb einer Aktie gemeinsam. Anleihen und Aktien können jederzeit an der Börse gehandelt werden, sodass ihr Preis immer von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Darüber hinaus können Anleihen und Aktien auf einem Wertpapierkonto zusammengehalten werden. Dies bedeutet, dass beide Anlageklassen auch zusammen in einem gemischten Fonds oder ETF erworben und gehandelt werden können.



Eine weitere Gemeinsamkeit von Anleihen und Aktien ist die Aussicht auf ein regelmäßiges Einkommen. Auf diese Weise können beide Anlageklassen kontinuierlich Gewinne erzielen, entweder in Form von Dividenden oder in Form von Zinszahlungen.



Individuelle Rechte und Risiken bei Anleihen?

Mit dem Kauf einer Anleihe erwirbt der Gläubiger nach Ablauf der jeweiligen Laufzeit ein Recht auf regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung seines Kapitals. Wenn das Unternehmen während dieser Zeit mit Zahlungsschwierigkeiten konfrontiert ist, erhält der Anleihegläubiger im Gegensatz zum Aktionär ebenfalls einen vorrangigen Service.



Diese Vorrangbehandlung ist wahrscheinlich der größte Vorteil von Anleihen gegenüber Aktien, und natürlich sind Anleihen auch mit besonderen Risiken verbunden. Die Vorzugsbehandlung des Anleihegläubigers gegenüber dem Aktionär schützt nicht unbedingt vor Totalverlust. Zusätzlich zu diesem Emittentenrisiko müssen Anleihegläubiger auch Inflations-, Zins-, Wechselkurs- und Währungsrisiken akzeptieren.

?? und Aktien

Im Gegensatz zu Kreditgebern haben Aktionäre aufgrund ihrer direkten Beteiligung an der Gesellschaft Stimmrechte, die auf einer Hauptversammlung ausgeübt werden kann. Darüber hinaus haben die Aktionäre im Falle einer Ausschüttung Anspruch auf einen Teil des ausgeschütteten Gewinns. Darüber hinaus haben die Aktionäre im Falle einer Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht, das es ihnen ermöglicht, vorrangig neue Aktien zu kaufen.



Natürlich gelten die klassischen Risiken, die die Anleihegläubiger betreffen, auch für die Aktionäre. Aufgrund der höheren Empfindlichkeit gegenüber Schwankungen oder der höheren Volatilität und der nachrangigen Behandlung bei Insolvenzen sind Aktien jedoch einem viel höheren Risiko ausgesetzt als Anleihen. Denn obwohl der Anleihegläubiger der Geschäftsentwicklung des Emittenten relativ gleichgültig gegenübersteht, hat der Aktionär ein sehr großes Interesse an der guten wirtschaftlichen Entwicklung des betreffenden Unternehmens, solange der Emittent noch zahlungsfähig ist. Denn nur ein hervorragendes Geschäftsmodell in Verbindung mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung bietet die langfristige Chance für steigende Aktienkurse.



Die Mischung macht den Unterschied

“Das einzige, was Sie kostenlos erhalten, wenn Sie investieren, ist Diversifikation”, ist Harry M. Markowitz ‘berühmtestes Sprichwort. Zur Portfoliooptimierung entwickelte der amerikanische Ökonom in den 1950er Jahren die sogenannte Kapitalmarkttheorie, die sich mit der Wechselwirkung zwischen Rendite und Risiko befasst.



Mit dieser Theorie konnte Markowitz nachweisen, dass das Risiko einer Anlageklasse minimiert werden kann, wenn der Anleger diversifiziert ist. „Was Markowitz kostenlos ist, ist nicht unbedingt eine Diversifizierung, sondern der positive Effekt, den Anleger damit kaufen. [ ] Durch eine breite Diversifizierung ihres Kapitals können Anleger ihr Verlustrisiko verringern und gleichzeitig ihre potenziellen Renditen steigern “, sagte Henning Potstada, DWS-Fondsmanager.



Anleger sollten sich nicht nur breit innerhalb einer Anlageklasse positionieren, sondern auch ihr Vermögen über verschiedene Vermögenswerte diversifizieren. „Das Wichtigste bei der Diversifizierung ist jedoch die korrekte Verteilung der Vermögenswerte auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe“, fuhr der DWS-Manager fort.



Dementsprechend kann es sich für Anleger lohnen, ihr Handelskonto sowohl mit Anleihen als auch mit Aktien auszustatten. Es gibt jedoch keine allgemeine Antwort auf die Frage, welche genaue Aufteilung zwischen diesen beiden Anlageklassen sinnvoll ist. „Eine allgemeine Regel, wie ein Anleger ein Aktienportfolio hat [Anleihen] Struktur ist da [..] Nicht. Es hängt von der Person ab – ihren Anlagezielen, ihrem Anlagehorizont, ihrem Risikoappetit und ihrem Alter “, sagte Potstada in einem DWS-Bericht.



Die klassische Faustregel für Aktienbindungen ist veraltet

Die klassische Faustregel “100 minus Alter”, mit der die sogenannte optimale Aktienquote berechnet werden kann, ist bekannt, aber nicht mehr aktuell. Die Formel besagt, dass jemand, der 30 Jahre alt ist, 70 Prozent seines Investitionskapitals in Aktien und 30 Prozent in Anleihen investieren sollte.



Bei einer aktuellen Lebenserwartung in Deutschland von 78,6 Jahren für Männer und 83,4 Jahren für Frauen hat ein 30-Jähriger jedoch noch mindestens 48 oder 53 Jahre Zeit, sodass ein Anteil von 30 Prozent an Anleihen unnötig erscheint. Denn für das größere Risiko, dass ein Anleger mit Aktien Zeit in Anspruch nimmt, erhält er auch einen sogenannten Aktienbonus, der einen erheblichen Renditeunterschied mit sich bringt. Darüber hinaus wurde statistisch bestätigt, dass die weltweit wichtigsten Aktienindizes wie der S & P 500 innerhalb eines Investitionszeitraums von ungefähr 10 Jahren niemals einen Verlust erlitten haben.



Einkommensverteilung zwischen Aktien und Anleihen

Anleger, die zwischen 1925 und 2005 einen US-Dollar in langfristige US-Staatsanleihen investiert hatten, beliefen sich nach 80 Jahren auf rund 71 US-Dollar, was einer jährlichen nominalen Rendite von 5,5 Prozent entspricht. Anleger, die in dieser Zeit ihren US-Dollar in einen S & P 500 ETF investiert hatten, hätten jedoch ein Vermögen von 2.658 USD mit einer jährlichen nominalen Rendite von 10,4 Prozent. Natürlich gab es 1925 keine ETFs, aber der enorme Unterschied in den Renditen zeigt die langfristigen Chancen, die der Aktienmarkt gegenüber dem Rentenmarkt bietet.



Daher sollten Anleger ein hohes Aktienexposure nicht scheuen. Darüber hinaus macht die derzeitige Niedrigzinsphase Anleihen mit guter Bonität, auch ohne Berücksichtigung der Inflation, zu einem vorhersehbaren verlustbringenden Geschäft für Gläubiger.



In diesem Zusammenhang hat André Kostolany das ewige Dilemma zwischen Sicherheit und Rendite oder Aktien und Anleihen sehr treffend in einem Satz zusammengefasst. “Wer gut schlafen will, kauft Anleihen, wer gut essen will, kauft Aktien”, sagte der 1999 verstorbene Spieler.



