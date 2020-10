Kritik am Wohnungsverbot: “Man braucht keinen blinden Aktionismus, sondern Zuverlässigkeit”

D. D.Die Zahl der Betroffenen wächst von Tag zu Tag: Mittlerweile haben mehrere Millionen Menschen als Bewohner der Corona-Risikogebiete in Deutschland Schwierigkeiten mit ihren Reiseplänen für die Herbstferien. Da innerhalb von sieben Tagen mindestens 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in ihrer Stadt oder ihrem Bezirk gezählt wurden, sollten sie in den meisten Bundesstaaten nicht mehr in Hotels und Pensionen untergebracht werden, wie die Mehrheit der Bundesstaaten entschieden hatte.

Einziger Ausweg: Wenn die Bewohner der Risikogebiete rechtzeitig einen negativen Koronatest durchführen lassen und diesen bei der Ankunft vorlegen können.

Die Opposition im Bundestag kritisierte die Regelung scharf: “Ich finde die allgemeine Einschränkung der Freizügigkeit innerhalb Deutschlands unverhältnismäßig”, sagte FDP-Chef Christian Lindner WELT. Das Alleinleben in einem sogenannten Risikobereich stellt für vorsichtige Menschen kein unmittelbares Risiko dar. “Die Klassifizierung von Risikobereichen selbst muss auch auf mehr Parametern basieren als nur auf der Anzahl der Neuinfektionen”, sagt Lindner.

“Für Hochrisikopatienten sind Testfähigkeiten erforderlich.”

Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linkspartei, sagte gegenüber WELT: “Das derzeitige Unterkunftsverbot macht keinen Sinn, weil es beispielsweise die Reise von Berlin nach Brandenburg verbietet, aber nicht umgekehrt.” Die Fähigkeit, frei zu testen, “gefährdet auch die ohnehin knappen Testmöglichkeiten”. dringend benötigt für medizinisches Personal und Hochrisikopatienten “. In Ländern, in denen die Linkspartei mitregiert, beispielsweise in Thüringen, ist die “Unterbringung von Personen aus Risikogebieten in Deutschland nicht verboten”. In der gegenwärtigen Situation besteht „keine Notwendigkeit für blinden Aktionismus, sondern für Klarheit und Zuverlässigkeit“, sagt Bartsch.

Sebastian Munzenmaier, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion, fordert: “Das inländische deutsche Unterkunftsverbot muss mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden.” Es ist “eine schwerwiegende Verletzung der Grundrechte für alle Reisenden und Hoteliers”. Er riet “allen Betroffenen, rechtliche Schritte dagegen einzuleiten”. Darüber hinaus gefährde das Verbot “fast drei Millionen” Arbeitsplätze in der deutschen Tourismusbranche, sagte Munzenmaier.

Grundsätzlich geben die Koalitionsgruppen ihre Zustimmung, gleichzeitig aber den Wunsch nach einheitlichen Regelungen. „Ich weiß, dass es schwierig ist, aber wir befinden uns in einer globalen Pandemie. Dies ist nicht die Zeit für unnötige Reisen in Risikogebiete im In- und Ausland “, sagte Sabine Dittmar, Sprecherin für Gesundheitspolitik der SPD-Gruppe. Um die Akzeptanz der Corona-Regeln nicht zu gefährden, “sind nationale Regeln erforderlich, sowohl im Fall von Geldbußen, inländischen Wohnverboten als auch im Umfang der Ereignisse.” Einheitliche Regeln könnten sehr gut abgestuft werden und die regionale Kontaminationsrate berücksichtigen.

Test erst nach fünf Tagen Quarantäne

Ein Flickenteppich von Koronaregeln sollte vermieden werden. Zum Beispiel hat die Bundesregierung mit der Teststrategie für Reisende, die auf eine Auslandsreise zurückkehren, gute Richtlinien aufgestellt. “Die Tatsache, dass Rückkehrer aus Risikogebieten erst nach einer fünftägigen Quarantäne getestet werden, ist unter infektiösen Gesichtspunkten durchaus sinnvoll – das unterstütze ich”, sagte Dittmar.

Katja Leikert, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion der Union, besteht auf EU-weiten Regeln: “Wir brauchen ein funktionierendes europaweites Früh- und Frühwarnsystem sowie einheitliche Regeln für Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren.” Ohne Koordinierung wird die EU “ein Flickenteppich des Coronavirus bleiben – mit all seinen negativen Folgen. Folgen für die Menschen und den Binnenmarkt.” Ihre Fraktion “forderte die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten auf, das Problem der Koordinierung anzusprechen es verdient “.

In einem Interview mit WELT beschrieb der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit das Unterkunftsverbot als “weder zielgerichtet noch verhältnismäßig”. Reisen innerhalb Deutschlands sind kein wichtiger Faktor für die Zunahme der Fallzahlen für Ärzte. Er bezweifelt, dass “eine Familie, die ein Haus an der Ostsee mietet, einen wesentlichen Beitrag zur Pandemie leisten wird”.

Laut Schmidt-Chanasit gibt es “nicht genügend Kapazitäten, um alle Menschen vor ihrer Reise zu testen”. Dies würde Testzentren und Arztpraxen unnötig überlasten und die Kapazitäten dort einsetzen, wo sie dringend benötigt werden: in Kindertagesstätten, Schulen, Krankenhäusern, älteren Menschen und Pflegeheimen.

Söder will noch härtere Sätze

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), eine der treibenden Kräfte hinter dem Unterkunftsverbot, forderte am Sonntag eine weitere Verschärfung: nämlich strengere Strafen für Zivilisten, die ohne Maske gefangen werden. “Es kostet 250 Euro für einen Verstoß, 500 Euro für Wiederholungen”, sagte der CSU-Leiter der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die derzeitige Geldbuße von 50 Euro reicht nicht aus, und es kann auch sinnvoll sein, an öffentlichen Orten eine “Maskenanforderung” einzuführen.

Lesen Sie auch Hotspots, Tests und Ausflüge

Lindner lehnte ab. “Anstatt immer höhere Bußgelder ins Spiel zu bringen, sollte Markus Söder sicherstellen, dass wir endlich ein wirklich umfassendes und national einheitliches Regelwerk für regionale Maßnahmen gegen Corona erhalten.” Der Parteivorsitzende Bartsch sagte: “Markus Söder sollte seine Aufgaben vor Ort erfüllen. Anstatt jede Woche neue ‘kluge’ Vorschläge aus Bayern einzureichen, wo die Zahlen bei weitem am schlechtesten sind.”

Der AfD-Politiker Munzenmaier sagte, seine Fraktion lehne die Maskenpflicht und damit die “manchmal unverschämten Bußgelder” ab. Die Bürger sollten selbst entscheiden können, „ob sie eine Maske tragen oder nicht, zumal die Wirksamkeit gewöhnlicher Alltagsmasken als„ Virenschutz “wissenschaftlich sehr umstritten ist“.

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Landes Nordrhein-Westfalen, gab am Sonntag nach einer Kabinettssitzung bekannt, dass die Teilnehmerzahl für private Feiern außerhalb von Privathäusern auf maximal 50 begrenzt sein werde. Viele Städte im dicht besiedelten Bundesland haben kürzlich die Schwelle von 50 Neuinfektionen erreicht. pro 100.000 Einwohner, einschließlich Köln und Essen. In den betroffenen Städten sind die Öffnungszeiten der Kneipen jetzt eingeschränkt und Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern im Freien und 250 Teilnehmern im Innenbereich werden abgesagt.

Trotz der zunehmenden Zahl von Infektionen warnt der Vorsitzende des Verbandes der gesetzlichen Krankenversicherer Andreas Gassen weiterhin vor Aktivismus. Natürlich ist es wichtig, sich an Hygiene- und Distanzregeln zu halten, sagte er am Sonntag im NDR: “Andere Maßnahmen sind größtenteils tatsächlich ein bisschen politischer Aktivismus.” Sie sind ungeeignet und setzen enorme Ressourcen ein.

Als Beispiel führte Gassen das Aufenthaltsverbot an. „Denken Sie an die Tests, die erschöpft sind, weil die Leute in den Urlaub fahren wollen. Das heißt, die Testzentren sind voll von Menschen, die klinisch gesund sind. Er plädierte für einen klugen Einsatz knapper Ressourcen.

Der Schutz der Risikogruppen sei entscheidend, betont Gassen. Deutschland ist viel weiter als zu Beginn der Pandemie: „Wir haben derzeit eine Reihe von Infektionen, die wir bereits im Frühjahr hatten. Derzeit gibt es täglich etwa zehn bis zwanzig Todesfälle im Zusammenhang mit Korona. Wir haben also eine ganz andere Situation als im April. “”

Der Stadtrat findet das Unterkunftsverbot “nicht gut durchdacht”

Der Präsident des Deutschen Städtebundes, Bürgermeister von Leipzig, Burkhard Jung, hat sich für die Aufhebung des Unterkunftsverbots für Reisende aus Risikogebieten in Corona ausgesprochen. Das Programm sei “nicht gut durchdacht, man müsse es noch einmal nehmen”, sagte der SPD-Politiker gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag). „Weil wir keinen Beweis dafür haben, dass Hotels oder Bus- und Zugverkehr Hotspots sind. Die Hotspots entstehen an einem ganz anderen Ort. Er erwartet, dass Bund und Länder das Thema bei ihrem nächsten Treffen erneut diskutieren.

Jung machte auch klar, dass die Situation ernst war. „Wir müssen alle die Regeln einhalten, um die Anzahl der Koronainfektionen zu verringern. Aufwändige Partys zu feiern ist beispielsweise in naher Zukunft nicht möglich. Wir müssen im Frühjahr viel Disziplin und Nachdenklichkeit üben. Eine zweite Sperrung muss vermieden werden.

Berlin verteidigt sich gegen Wohnverbote

Der amtierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), will das umstrittene Unterkunftsverbot für deutsche Inlandsreisende aus Risikogebieten testen.

“Das ist weder zweckmäßig noch erklärbar und schafft vor allem eines: Verwirrung und Unverständnis”, sagte Müller gegenüber Tagesspiegel (Montagausgabe). Müller wollte das kontroverse Thema am Mittwoch im Rahmen einer geplanten Übergangskonferenz zwischen Bundes- und Landesverwaltung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die Tagesordnung setzen.