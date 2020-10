Michael Wendler (DSDS / RTL): Edeka reagiert selbstgefällig auf Kauflands Werbung

Kaufland holt Popstar Michael Wendler für eine Social-Media-Kampagne. Er sorgt jetzt für Aufsehen mit verwirrten Corona-Verschwörungstheorien. Das Unternehmen antwortet.

Hat am Mittwoch, 7. Oktober Kaufland startete seine neue Social-Media-Kampagne.

startete seine neue Social-Media-Kampagne. Es gibt einen Popsänger Michael Wendler . Die Supermarktkette bekommt eine dafür Mega Shitstorm .

. Die Supermarktkette bekommt eine dafür . Jetzt hat Kaufland die gemeinsame Arbeit beendet – nach einem verwirrten Instagram-Video von Wendler.

Update vom 10. Oktober 2020, 9.11 Uhr: Während Kaufland auf der kontroverse Aussagen des Wendler antwortete sofort und die Werbedeal mit ihm und seinem Laura sofort platzen, ein anderer nimmt Supermarktkette sein Ausrasten auf dem Arm: Edeka Erstellen Sie eine neue “Werbevideo”. Unter dem Motto „Lieber Wendler, Aluminiumfolie Vor schöne und schicke Hüte finden Sie unter Edeka„@Edeka Esslinger hat eine lange Liste spöttische aber sehr humorvolle Tweets auch gegen seine neue Liebe Verschwörungstheorien.

Sein AussageEs wird jetzt klar, dass dies nicht alleine passieren wird Nebenwirkungen erster sein Fernsehkarriere haben. Auch für ihn Brieftasche Es sollte sein schmerzlich soll. All-in Sommer- wurde öffentlich, in dem sich Millionen von Summen der Schulden des Hitstars bewegen. Sein Jurorenschaft bei DSDS wäre eigentlich ein wichtiger finanzielles Einkommen war genau wie sein Werbevertrag mit Kaufland. Gut, dass Wendler seine Aluminiumfolie jetzt zumindest günstig kaufen kann …

Update vom 9. Oktober, 9.26 Uhr: Popstar Michael Wendler genervt von wilden Anschuldigungen: Am Donnerstagabend gab der Sänger seine Abreise bekannt DSDS – verbunden mit verwirrt Corona-Verschwörungstheorien.

Grund genug dafür Kaufland beendet den gemeinsamen Werbevertrag mit sofortiger Wirkung. Das Unternehmen hat auf Twitter eine Erklärung gepostet: „In unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß und Ironie. Das Limit wird jedoch erreicht, wenn mit der Gesundheit und Sicherheit der Menschen gespielt wird. Wir haben daher alle Wendler-Inhalte entfernt und uns von seinen Aussagen distanziert. “”

In unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß und Ironie. Das Limit wird jedoch erreicht, wenn mit der Gesundheit und Sicherheit der Menschen gespielt wird. Deshalb haben wir alle Wendler-Inhalte entfernt und uns von ihren Aussagen distanziert. #spielt keine Rolle – Kaufland (@kaufland) 8. Oktober 2020

Wendlers Manager auch Markus Krampe sagte in der Oliver Pocher Show “gefährlich fair!” verwirrt: “Er ist krank.” Mit seinen Corona-Aussagen ist “der Wendler” in den letzten Wochen immer radikaler geworden. Der Popsänger ignorierte die Maskenanforderung für sich und andere. “Es wurde immer absurder”, sagt Krampe, der sich in Zukunft gerne von seinem bisherigen Kunden distanzieren möchte.

Popstar Wendler wirbt mit einem absurden Video für Kaufland

Erster Bericht vom 9. Oktober, 6:12 Uhr: Neckarsulm – Aber er lässt sich auch nicht nieder Wendler. Michael Wender alias “Wendler” Derzeit muss er seinen Juryposten fürchten “Deutschland sucht den Superstar” verlieren. Anfang der Woche verpasste er seinen Flug von Miami nach Frankfurt – angeblich aus gesundheitlichen Gründen. In Deutschland gab es tatsächlich große Schießereien für die neue DSDS-Saison auf dem Programm. Berichten zufolge sollte RTL damit nicht zufrieden sein.

Und dann polarisiert der Kampfmusiker mit einem neuen Video. Der Lebensmittelriese Kaufland hat mit dem Popstar startete eine brandneue Social-Media-Kampagne. Wendler wirbt für die Supermarktkette für eine umgeschriebene Version seines Songs “Egal”. “Egal” wird zu “Regal”! Was anfangs komisch klingt, hat bisher nur ein Ergebnis gebracht: einen echten Scheißsturm!

Michael Wendler wirbt für Kaufland – “Planke” statt “egal”

“Der allerletzte! Du hast dir keinen Gefallen getan”, schreibt ein Benutzer in Großbuchstaben auf Instagram. “Absolut sinnlos! So verärgern Sie Kunden!” Kommentarspalten in der Instagram– Mail von Kaufland. Das Unternehmen fragt Kunden sogar ausdrücklich nach ihrer Meinung zu der neuen Kampagne in den sozialen Medien. Hätten die Verantwortlichen ein derart verheerendes Urteil erwartet?

In dem Video erzählt Laura, die ungefähr 30 Jahre jünger ist als sie, ihrem Ehemann Michael Wendlerdass sie ihre “Lieblingssachen” im Adoptionsgebäude der Florida Community vermisst. Zum Beispiel gehackter Tofu oder Ihre Lieblingskekse. Wendler Dann fährt er zum Supermarkt und singt: „Regal! Dort finde ich was ich brauche. Wenn die Popsängerin „junges Gemüse“ lobt, ist Laura auch auf einem Berg von Konserven zu sehen.

Michael Wendler und Kaufland sammeln Mega Shitstorm – Social Media Kampagne schlägt fehl

Muss seine musikalischen Botschaften beenden Wendler natürlich für seine Waren bezahlen. Als der 48-Jährige sieht, dass der Preis bezahlt werden muss, sagt er: “Wow, das ist wirklich billig.” Und auch das ist ein guter Ausgangspunkt für alle Kritiker. Eine Heidi Müller kommentiert es Instagram: “Der letzte Satz trifft das Bullauge!” Ein gewisser “daniel.pjo” sieht sogar das große Ganze und schreibt selbstgefällig: “Bitte 2020 … einfach enden …”

Nach Angaben von Kaufland Dies ist eine neue Social-Media-Kampagne, sodass das Video nur online angezeigt werden kann. Das Lied wird auch in den Filialen zu hören sein. Vielleicht ist das Urteil des Kunden vor Ort besser als online.

Rubriklistenbild: © Screenshot: twitter / @ EdekaEsslinger