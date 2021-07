Zugentgleisung in den österreichischen Alpen, 15 Leichtverletzte

BERLIN (dpa) – Am Freitagmorgen ist auf einer Bahnstrecke in den österreichischen Alpen ein Zug entgleist, ein Auto ist offenbar in einen Fluss gestürzt, teilten Behörden mit. 15 Menschen wurden leicht verletzt.

Die Entgleisung ereignete sich auf der Murtalbahn, einer Schmalspurstrecke in Mittelösterreich, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur. Die erste Information des örtlichen Roten Kreuzes war, dass einer der Waggons des Zuges in die Mur gestürzt ist.

Jeder im Zug wurde gerettet, berichtete die APA. Berichten zufolge waren etwa fünfzig Menschen betroffen, darunter 45 Kinder.

Die Associated Press