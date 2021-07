Bottas bestraft für Boxengassenrotation, schnellster Verstappen

Hohes Verstappen in beiden Sitzungen

Hamilton Vierter, aber mit der schnellsten Zeit gestrichen

Bottas geht in die Boxengasse

25. Juni (Reuters) – Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen war beim steirischen Grand-Prix-Test auf der österreichischen Red-Bull-Strecke der Schnellste, während Valtteri Bottas von Mercedes wegen eines Einlenkens in der Boxengasse um drei Plätze zurückgefallen ist.

Der 23-jährige Niederländer von Red Bull führte beide Sessions an und fuhr auf weichen Reifen eine schnellste Runde von einer Minute 05,910 Sekunden am Morgen und dann 1:05,412 am Nachmittag.

McLarens Daniel Ricciardo wurde Zweiter, an einem bewölkten, aber meist trockenen Nachmittag auf dem malerischen Red Bull Ring in Spielberg, und Esteban Ocon von Alpine wurde Dritter.

Der siebenmalige Mercedes-Weltmeister Lewis Hamilton, der nach sieben Rennen in einem harten Titelkampf 12 Punkte hinter Verstappen lag, war Vierter in der Zeittabelle und sagte, es sei “in Arbeit”.

“Normalerweise war das Auto tagsüber relativ stark. Wir verschwenden viel (Zeit) auf der Geraden, also müssen wir weiter daran arbeiten, das zu korrigieren”, fügte der 36-jährige Fahrer hinzu.

“Ich denke, die Roten Bullen werden definitiv sehr schwer zu schlagen sein. Ich denke, sie haben einfach den Vorteil – vielleicht mehr. Wir wissen nicht, was sie tun werden, wenn sie den Motor anlassen.”

Der Brite war im zweiten Stint schneller als Verstappen, aber seine Rundenzeit wurde gelöscht, weil er in der letzten Kurve die Grenzen der Strecke überschritten hatte, als er weit wurde.

„Lewis war schneller, aber seine Rundenzeit wurde weggenommen, daher sieht er etwas anders aus als das, was derzeit gezeigt wird“, sagte Verstappen, zweifacher Sieger in Österreich.

“Aber im Großen und Ganzen lief es für uns ganz gut. Sicher, ein paar Dinge sind zu beachten, aber ich bin mit der aktuellen Situation des Autos ziemlich zufrieden.”

Bottas, Vierter und Zwölfter, wurde von den Kommissaren einberufen, nachdem er beim Verlassen der Mercedes-Boxen den Grip verloren hatte und zur Seite rutschte.

“Es ist absolut lächerlich”, sagte McLaren in einem Funkspruch an Renndirektor Michael Masi. “Er hätte unsere Jungs dort hinbringen können.”

Bottas, der sagte, er habe “etwas anderes” out of the box ausprobiert, erhielt außerdem zwei Strafpunkte für potenziell gefährliches Fahren.

Fernando Alonso von Alpine wurde am Nachmittag Fünfter, Sebastian Vettel von Aston Martin Sechster und Lando Norris von McLaren Siebter.

Der Franzose Pierre Gasly wurde in der ersten Session Zweiter in AlphaTauri, fehlte aber am Nachmittag wegen Motorproblemen.

Das Rennen am Sonntag wird das erste von zwei Rennen auf dem malerischen Red Bull Ring von Spielberg sein, mit Fans, nachdem sie letztes Jahr hinter verschlossenen Türen gelaufen sind.

Red Bull strebt nach den Siegen in Monaco, Aserbaidschan und Frankreich den vierten Sieg in Folge an. 2013 gewann das Team zuletzt vier Mal in Folge, bevor die Ära des Turbo-Hybrid-V6 ab 2014 sieben Jahre Mercedes-Dominanz einläutete.

Carlos Sainz von Ferrari war einer der vielen Spinner des Vormittags.

Sergio Perez von Baku-Sieger Red Bull wurde nach einem Dreh am Morgen Neunter, aber es ist zu erwarten, dass er am Sonntag um das Podium kämpfen wird.

Berichterstattung von Alan Baldwin, Redaktion von Ken Ferris

