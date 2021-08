Zerschmetterter UN-Sicherheitsrat fordert Taliban auf, Reisen und Hilfe zuzulassen

Die britische Botschafterin Barbara Woodward nannte es jedoch “einen wichtigen Schritt in Richtung einer einheitlichen internationalen Antwort”.

Die Abstimmung fand kurz zuvor statt die Vereinigten Staaten haben ihre letzten Truppen verlegt außerhalb Afghanistans, der den längsten Krieg Amerikas beendete, und vier Tage nach einem Selbstmordanschlag auf das Flughafentor von Kabul sind mindestens 169 Afghanen und 13 US-Soldaten getötet worden. Die Bombardierung wurde einer Tochtergesellschaft des Islamischen Staates zugeschrieben.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Sonntag, die Resolution werde eine von den Vereinten Nationen kontrollierte “Sicherheitszone” in Kabul für humanitäre Operationen vorschlagen. Aber die Resolution forderte stattdessen “alle Parteien auf, den vollen, sicheren und ungehinderten Zugang” zu Hilfsgruppen zu ermöglichen.

UN-Diplomaten, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um private Gespräche zu diskutieren, sagten, die Resolution enthalte einige Kompromisse, hoben jedoch wichtige Punkte bezüglich der Genehmigung von Hilfe und Reisen hervor.

Der Rat „erwartet, dass sich die Taliban an die Verpflichtungen zur sicheren Ausreise von Afghanen und Ausländern halten“, heißt es in der Resolution.

Die Taliban sagten, sie würden normale Reisen zulassen, nachdem sie nach dem Abzug der Vereinigten Staaten die Kontrolle über den Flughafen von Kabul übernommen hätten, und die Vereinigten Staaten und rund 100 andere Länder sagten in einer Erklärung am Sonntag, dass die Aktivisten versichert hätten, dass Menschen mit Reisedokumenten weiterhin in der Lage seien verlassen.

Der russische Botschafter Wassily Nebenzia beklagte, die Resolution sei nicht konkret genug in Bezug auf terroristische Bedrohungen, gehe nicht auf den „Brain-Drain“-Effekt der Evakuierung aus Afghanistan ein und gehe nicht auf die wirtschaftlichen und humanitären Folgen ein. Washington hat die US-Konten der afghanischen Regierung nach der Übernahme durch die Taliban Anfang dieses Monats eingefroren.

„Dies kann als Versuch angesehen werden, die Verantwortung für das Scheitern und den Zusammenbruch der 20-jährigen Präsenz der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten in der Region auf die Taliban und alle Länder in der Region abzuwälzen, die mit den Ergebnissen davon konfrontiert werden.“ “, sagte Nebenzia.

China hat die Vereinigten Staaten für zivile Opfer bei einem Drohnenangriff kritisiert, von dem US-Beamte sagen, dass er ein Fahrzeug mit mehreren Selbstmordattentätern des Islamischen Staates getroffen hat.

Obwohl die Resolution des Rates als Erklärung internationaler Erwartungen gedacht ist, enthält sie keine Bestimmungen zu deren Durchsetzung. Die UN hat bereits seit langem Sanktionen gegen verschiedene Taliban-Figuren und -Gruppen verhängt.

Woodward nannte die Resolution eine “erste Reaktion” und stellte fest, dass der Rat die Befugnis habe, die Sanktionen aufzuheben oder zu verlängern.

Unterdessen sagte die UN-Kinderorganisation am Montag, sie arbeite daran, Dutzende von Kindern und getrennten Eltern in der massiven und überstürzten Luftbrücke vor dem Abzug der USA wieder zu vereinen.

UNICEF hat am Samstag sieben Kinder an ihre Eltern in Kabul zurückgegeben und sich mit den Eltern von rund 70 anderen Kindern in anderen Ländern wiedervereinigt, sagte Hervé De Lys, UNICEF-Vertreter in Afghanistan.

Aufgrund von Konflikten, Dürre und anderen Problemen benötigen derzeit rund 10 Millionen Kinder in Afghanistan humanitäre Hilfe, sagte De Lys.