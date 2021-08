Der Autor der Space Odyssey, Arthur C. Clarke, sagt in einem Interview von 1976 moderne Technologien voraus

Arthur C. Clarke hat in seinem Leben viel erreicht. Ein Teil seine Beiträge zu Satellitentechnik, Raumfahrt und Unterwasserarchäologie, Clarke ist am besten dafür bekannt, wesentliche Science-Fiction-Werke zu schreiben, wie z Ende der Kindheit und 2001: Eine Odyssee im Weltraum (er hat auch das Drehbuch für den Film von 1968 mitgeschrieben) . Wenn man bedenkt, wie viel Zeit er damit verbracht hat, darüber nachzudenken, wie die Menschheit in den kommenden Jahren aussehen würde, ist es keine Überraschung, dass a Clarkes Video, das die Zukunft der Kommunikation der 70er Jahre vorhersagt, wäre so genau. Er hauptsächlich bereitgestellt eine allgemeine Zusammenfassung darüber, wie wir das Internet heute nutzen.

Jetzt wieder auftauchen mit eine Veröffentlichung Zu Digg, der Clip stammt aus einem Interview auf einer futuristischen MIT- und AT&T-Konferenz im Jahr 1976. Darin geht Clarke auf einige der Entwicklungen in der Kommunikation ein, von denen er glaubt, dass sie in den folgenden Jahrzehnten stattfinden werden. Es beschreibt die Ankunft von Geräten, die ermöglichen es uns, alle möglichen Dinge zu tun, wie zum Beispiel das einfache Senden von Fotos und Texten mithilfe von Tools mit HD-Bildschirmen und einer „Schreibmaschinentastatur“.

Anstatt sich gegenseitig zu stören, wenn jemand beschäftigt ist oder schläft, könnten wir mit diesen Maschinen die asynchrone Kommunikation nutzen und sogar ganze Bücher mit Informationen zu Themen abrufen, die uns interessieren. Er denkt auch, dass wir in der Lage sein werden, aus der Ferne zu arbeiten (das heißt jetzt ein bisschen wahr) und dass wir von einer einheitlichen globalen Zeitzone profitieren werden (etwas die existieren aber nicht wirklich genommen). Im Grunde beschreibt es Dinge, die wir dank des Internets heute für selbstverständlich halten.

Nicht alles futuristisch macht Vorhersagen auch präzise wie Clarke, wahrscheinlich weil er mehr an Praktikabilität als an die Süße des Habens dachte ein zweibeiniger Reinigungsroboter. Wenn Sie sich lieber mit den Fehlern anderer Menschen zufrieden geben möchten, anstatt ihre Voraussicht zu schätzen, zum Glück diese fehlen nicht da auch.

