Warum die Apple-Aktie heute ein neues Allzeithoch erreicht hat

Was ist passiert

Apfel‘S (NASDAQ: AAPL) Aktie Der Kurs kletterte am Montag nach einem faszinierenden Analystenbericht um 3% auf ein Rekordschlusshoch von 153,12 USD.

Na und

Alphabet‘S (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) Laut Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi könnte Google Apple in diesem Jahr rund 15 Milliarden Dollar zahlen, um seinen Platz als Standardsuchoption auf iOS zu behalten. Dies ist ein Anstieg gegenüber den im Jahr 2020 geschätzten 10 Milliarden US-Dollar.

Sacconaghi postuliert, dass der Deal mit Google das Wachstum der Service-Umsätze von Apple um 8,5 Prozentpunkte steigern und bis zu 9 % des Bruttogewinns des iPhone-Herstellers im Geschäftsjahr 2021 ausmachen wird.

Was jetzt

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Google bereit ist, so hohe Summen zu zahlen. Trotz der Bemühungen, das Geschäft zu diversifizieren, machen die Werbeeinnahmen immer noch den Löwenanteil des Gewinns aus. Und obwohl Google die dominierende Suchmaschine in den Vereinigten Staaten und vielen anderen Teilen der Welt bleibt, ist es das Letzte, was es tun möchte, es konkurrieren zu lassen. Microsoft überbieten und Marktanteile zurückgewinnen.

Bei Apple gibt es wenig zu verlieren und viel zu gewinnen. Google ist eindeutig die beliebteste Suchmaschine, und die überwiegende Mehrheit seiner Nutzer würde wahrscheinlich Google für ihre Suchanforderungen wählen. Apple erlaubt seinen Nutzern auch, aus verschiedenen Suchanbietern wie Microsofts Bing zu wählen, wenn sie eine andere Option bevorzugen. Nur um etwas zu tun, was die meisten seiner Kunden sowieso tun würden, würde Apple Milliarden von Dollar an margenstarken Einnahmen machen.

Das Risiko besteht jedoch darin, dass die Regulierungsbehörden beschließen, diese Zahlungen zu blockieren, um die Fähigkeit von Google zu beschränken, den Wettbewerb zu unterdrücken. Dennoch scheinen die Anleger zumindest für heute eine optimistischere Sichtweise zu haben – und bieten Apple-Aktien in Form von Sachleistungen an.