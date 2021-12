Zeitleiste für den Start von Falcon 9 mit Turksat 5B – Spaceflight Now

Die Falcon 9-Rakete von SpaceX soll am Donnerstag von Cape Canaveral abheben und nach Osten über den Atlantik fliegen, um etwa 33 Minuten später den türkischen Kommunikationssatelliten Turksat 5B in die Umlaufbahn zu bringen.

Die 70 Meter hohe Rakete ist bereit für den Start von Startplatz 40 der Cape Canaveral Air Force Base in Florida. Während einer 90-minütigen Startfensteröffnung um 22:58 Uhr EST Samstag (0358 GMT Sonntag).

Auf der Rakete thront der Kommunikationssatellit Turksat 5B, ein Raumfahrzeug, das von Airbus Defence and Space in Toulouse, Frankreich, hergestellt wird und dem türkischen Betreiber Turksat gehört.

Nach dem Einsatz der obersten Stufe der Falcon 9-Rakete in einer elliptischen Transferbahn wird sich die Raumsonde Turksat 5B mit ihren elektrischen Triebwerken an Bord in eine kreisförmige geostationäre Umlaufbahn über 22.000 Meilen (fast 36.000 Kilometer) über dem Äquator bewegen .

Basierend auf dem Design des Eurostar E3000EOR-Satelliten von Airbus wird Turksat Geschäftskunden und der türkischen Regierung Datenrelais- und Fernsehübertragungsdienste anbieten.

Der Booster Falcon 9 der ersten Stufe, der die Nutzlast Turksat 5B transportieren soll, hat zwei frühere Flüge hinter sich. Jede Hälfte der wiederverwendbaren Nutzlastverkleidung der Falcon 9 flog bei einer früheren Mission.

Die folgende Zeitleiste beschreibt die Startsequenz für den Flug von Falcon 9 mit Turksat 5B.

Datenquelle: SpaceX

D-0: 00: 00: Abheben

T + 0: 01: 00: Machen Sie 1

T + 0: 01: 12: Q max.

T + 0: 02: 33: MECO

T + 0: 02: 37: Trennschritt 1

T + 0: 02: 44: Erste Zündung der zweiten Stufe

T + 0: 03: 24: Freigabe der Verkleidung

T + 0: 06: 27: Start des Eingangsbrennens von Schritt 1

T + 0: 08: 06: SECO 1

T + 0: 08: 42: Landung von Etappe 1

T + 0: 26: 43: zweite Zündung der zweiten Stufe

T + 0: 27: 44: SECO 2

T + 0: 32: 45: Trennung Turksat 5B

Senden Sie eine E-Mail an den Autor.

Folgen Sie Stephen Clark auf Twitter: @ StephenClark1.