Zehn Neugeborene sterben bei einem Krankenhausbrand im indischen Bundesstaat Maharashtra

Das Feuer begann in der kranken Neugeborenenstation eines örtlichen Krankenhauses (SNCU) im Distrikt Bhandara, Maharashtra, sagte Doordarshan in einem Tweet auf seinem verifizierten Twitter-Account. Feuerwehrleute retteten sieben weitere Babys aus der Einheit.

Das Feuer wurde durch einen Kurzschluss in der SNCU verursacht, sagte CNN-Partner CNN-News18 unter Berufung auf Maharashtra Gesundheitsminister Rajesh Tope.

“Die Ermittlungen dauern an”, sagte Tope und fügte hinzu, dass 6.813 US-Dollar (5 lakh indische Rupien) als Entschädigung an jede der betroffenen Familien gezahlt würden. Der Staat trägt auch die Bestattungs- und Beratungskosten.

“Jeder, der daran schuld ist, wird überhaupt nicht verschont bleiben”, sagte Tope. “Wir müssen sicherstellen, dass solche Vorfälle nicht erneut auftreten.”

Der indische Premierminister Narendra Modi trauerte am Samstagmorgen um den Vorfall. „Eine herzzerreißende Tragödie in Bhandara, Maharashtra, wo wir wertvolle junge Menschenleben verloren haben. Meine Gedanken sind bei allen Hinterbliebenen. Ich hoffe, die Verletzten erholen sich so schnell wie möglich “, schrieb er auf Twitter.

Das Büro des indischen Präsidenten Ram Nath Kovind twitterte ebenfalls auf Hindi: “Ich bin zutiefst traurig über den vorzeitigen Tod von Kindern bei einem Brand in Bhandara, Maharashtra. Mein tief empfundenes Beileid gilt den Familien, die bei diesem herzzerreißenden Ereignis ihre Kinder verloren haben. “”

Innenminister Amit Shah sagte in einem Tweet, er sei “unbeschreiblich traurig” über den “irreparablen Verlust”.

Der Minister für Gesundheit und Familienfürsorge des Landes, Harsh Vardhan, sagte, er habe wegen des Vorfalls Kontakt zu Tope aufgenommen.