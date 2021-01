Signal wird zur besten kostenlosen App im App Store

WhatsApp wird derzeit wegen seiner neuen Nutzungsbedingungen kritisiert, die am 8. Februar in Kraft treten werden. Es wird beschrieben, wie WhatsApp ihre Daten mit Facebook teilt und Benutzer diese Bedingungen akzeptieren müssen oder den Zugriff auf ihr Konto verlieren müssen. Dies hat natürlich bei WhatsApp-Benutzern für Aufsehen gesorgt, die sich jetzt für die datenschutzorientierte Messaging-App von Signal interessieren. Es ist jetzt die beste kostenlose App auf Apple Appstore in mehreren Ländern, einschließlich Indien.

Heute hat Signal die App Store-Charts für die besten kostenlosen Apps getwittert, in denen es derzeit die Nummer eins ist. Signal konnte WhatsApp um den Spitzenplatz in Indien, Deutschland, Frankreich, Österreich, Finnland, Hongkong und der Schweiz schlagen. Signal ist die beste kostenlose App im Google Play Store, auch in Ungarn und Deutschland.

Reuters berichtete, dass Sensorturmdaten zeigten, dass in den letzten zwei Tagen mehr als 100.000 Menschen Signal auf Android- und iOS-Geräte heruntergeladen hatten. Er fügte hinzu, dass die Neuinstallationen von WhatsApp in der ersten Woche des Jahres 2021 um 11% zurückgegangen sind. Trotzdem hat WhatsApp weltweit immer noch rund 10,5 Millionen Downloads gesichert.

Signal hat einen Anstieg der Downloads verzeichnet und Benutzer suchen nach WhatsApp-Alternativen. Der plötzliche Anstieg der Popularität ist auf Elon Musks Tweet zurückzuführen, in dem die Leute aufgefordert werden, Signal zu verwenden, was auch dazu führte, dass der Messaging-App die Bestätigungscodes ausgehen. Jack Dorsey, CEO von Twitter, hat auch Musks Tweet retweetet.

Es wird lange dauern, bis Signal WhatsApp mit über 1,4 Milliarden Nutzern weltweit einholt. Und wir müssen abwarten, ob das hält und ob es WhatsApps Dominanz schadet.