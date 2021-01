Die Russen gewinnen mit 7: 1 gegen Österreich, die Amerikaner mit 7: 0 gegen die Tschechische Republik bei den Junioren der Welt

EDMONTON – Österreich erzielte am Dienstag sein erstes Tor in der Junioren-Eishockey-Weltmeisterschaft, konnte sich jedoch keinen Sieg über die dominierenden Russen sichern.

Aussicht auf Vancouver Canucks Vasili Podkolzin erzielte zwei Tore und eine Vorlage und führte Russland in Edmonton zu einem 7: 1-Sieg gegen Österreich.

Rodion Amirov, Marat Khusnutdinov, Artemi Knyazev, Jegor Afanasiev und Arseni Gritsyuk erzielten ebenfalls Tore für die Russen.

Senna Peeters erzielte Österreichs einziges Tor und fand in der zweiten Halbzeit um 7:38 Uhr den Schlusspunkt.

Der Russe Artur Akhtyamov erzielte 17 Paraden und der österreichische Torhüter Jakob Brandner stoppte 43 der 50 Schüsse, mit denen er konfrontiert war.

Der Sieg verbessert Russlands Rekord auf 2-0-0-1 (Siege, Überstundensiege, Überstundenverluste, Regulierungsverluste), während Österreich sieglos bleibt.

Russland wird am Mittwoch vor einem harten Test stehen, wenn es in der Vorrunde gegen Schweden (2: 0) antritt. Österreich trifft am Donnerstag auf die Tschechische Republik.

VEREINIGTE STAATEN 7, TSCHECHISCHE REPUBLIK 0

Die Vereinigten Staaten haben am Dienstag zum zweiten Mal in Folge gegen die Tschechische Republik mit 7: 0 gewonnen.

Nach einem 11: 0-Sieg gegen Österreich am Boxing Day verbesserten sich die USA auf 2: 1.

Die Tschechische Republik, die Russland am Sonntag mit 2: 0 besiegte, ist jetzt 1: 2.

US-Torwart Spencer Knight erzielte 22 Paraden für das Shutout.

Bobby Brink und Trevor Zegras führten die Amerikaner mit jeweils zwei Toren an, während Arthur Kaliyev und Cole Caufield sowie Matthew Boldy ebenfalls ein Tor erzielten. Zegras und Cam York fügten jeweils drei Vorlagen hinzu.

KANADA 10, SCHWEIZ 0

Quinton Byfield hatte sechs Punkte und führte die Canadiens am Dienstag zu einer 10: 0-Unterstützung gegen die Schweiz.

Byfield, der im Oktober-Draft von den Los Angeles Kings zum zweiten Gesamtrang gewählt wurde, hatte zwei Tore und vier Vorlagen für den Sieg.

Aussicht auf Calgary Flames Jakob Pelletier erzielte zwei Tore, während Philip Tomasino, Dylan Cozens, Ryan Suzuki, Connor McMichael, Cole Perfetti und Kaden Ghule ebenfalls für Kanada ein Tor erzielten (3: 0).

Die Schweiz trifft am Mittwoch auf Deutschland (0-1-2). Die Kanadier beenden die Vorrunde am Donnerstag gegen Finnland (2: 0).

Dieser Bericht der kanadischen Presse wurde erstmals am 29. Dezember 2020 veröffentlicht.