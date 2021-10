Yosemite Clean Energy sicherte sich seinen ersten kommerziellen Standort einer CO2-negativen Biokraftstoffanlage aus Altholz und bewirtschaftete kalifornische Wälder und Ackerland

“Das ist neu. Diese Art des Eigentums an Biokraftstoffanlagen wie unserer ist die Demokratisierung sauberer Energie.” Tweete das

Kalifornien hat jedes Jahr etwa 35 Millionen Tonnen holzartige Biomasseabfälle zur Verfügung, die derzeit verbrannt, zersetzt und zersetzt werden, wobei immense Mengen an Treibhausgasen und Ruß freigesetzt werden. Yosemite wird diese Biomasse auf nachhaltige Weise in Synthesegas umwandeln, aus dem kohlenstoffnegativer grüner Wasserstoff und RNG mithilfe von Downstream-Technologien hergestellt werden, die in den USA bereits weit verbreitet sind. Diese kohlenstoffnegativen Kraftstoffe werden verwendet, um die Kalifornien kühne Emissionsziele als Teil des Übergangs zu einer klimaneutralen Wirtschaft.

Tom Hobby, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, sagte: “Yosemite und unser Team aus Ingenieuren, Forst- und Landwirtschaftsfachleuten, Rechts-, Marketing- und Finanzteams wird das Unternehmen dazu führen, das erste Holzabfallbiomassewerk zu werden, das grünen Wasserstoff und kohlenstoffnegatives RNG im kommerziellen Maßstab für die Kalifornien Kraftstoffmärkte. Eine Anlage wird pro Tag rund 31.000 kg RNG und 12.200 kg grünen Wasserstoff pro Tag produzieren. In den nächsten 10 Jahren, Yosemite plant, Biomassekraftwerke durch Kalifornien und Nordamerika.

Jeder Yosemite Die Biokraftstoffanlage wird in lokalem Besitz von Landwirten und Waldbesitzern sein, die im Gegenzug Holzabfälle bereitstellen, die am Ende des Lebenszyklus der Obstplantage gesammelt oder durch nachhaltige Waldbewirtschaftung gesammelt werden. Vizepräsident für Geschäftsentwicklung Robert Jackson sagte: „Das ist neu. Diese Art des Eigentums an Biokraftstoffanlagen wie unserer ist die Demokratisierung sauberer Energie. Wir liefern ein ganz neues Mineral direkt aus einem Abfallstrom und wandeln es in einen Einkommensstrom für Landwirte und Forstgemeinschaften um. “

