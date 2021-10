England und Österreich starten EM 2022, Niederlande und Schweden

Die englischen Gastgeber starten die Frauen-EM 2022 gegen Österreich im Old Trafford, da bei der Auslosung des Turniers am Donnerstag der Titelverteidiger der Niederlande mit Olympia-Zweite aus Schweden zusammentraf.

Der achtmalige Europameister Deutschland trifft auf die härteste Gruppe auf dem Papier, neben Spanien, das sich schnell verbessert, Dänemark von Pernille Harder und dem ehemaligen Halbfinalisten Finnland.

Frankreich will den Wettbewerb zum ersten Mal gewinnen und trifft in der Gruppe D auf Italien, Belgien und Island.

England hofft, dass es mit dem Heimvorteil zum ersten Mal ein großes Finale der Frauen erreichen wird, nachdem es bei den letzten beiden Weltmeisterschaften und bei der EM 2017 im Halbfinale gescheitert ist.

Lionesses-Trainerin Sarina Wiegman, die die Niederländerin vor vier Jahren zum Heimsieg führte, wird froh sein, ein kniffligeres Unentschieden vermieden zu haben.

Norwegen und Nordirland, die ihr Debüt im Turnier geben, bilden die Sektion.

England, Österreich und Nordirland werden vor dem Turnierstart in der WM-Qualifikation gegeneinander antreten.

Wiegmans Damen besiegten am vergangenen Wochenende Nordirland mit 4:0 im Wembley-Stadion, während Österreich in der Nachspielzeit zum 2:2-Unentschieden in Belfast am Dienstag den Ausgleich brauchte.

Die Niederlande treffen am 9. Juli in Sheffield auf Schweden und werden das WM-Halbfinale wiederholen, das die Niederländer vor zwei Jahren gewonnen haben.

Beide Nationen werden zuversichtlich sein, von einer Gruppe weiterzukommen, zu der auch die Schweiz und Russland gehören.

Mehr als 160.000 Eintrittskarten wurden bereits verkauft für das, so hofft die UEFA, am stärksten besuchte Frauensportereignis in der europäischen Geschichte.

Zwischen dem Eröffnungsspiel im Theatre of Dreams am 6. Juli und einem Finale im Wembley-Stadion am 31. Juli finden Spiele im Londoner Brentford Community Stadium sowie in Brighton, Leigh, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield und Southampton statt. .

kca / as