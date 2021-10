Nach Jahren des “Versteckens” ist Klimts Werk ein Rom-Showstar

ROM (dpa) – Fast ein Vierteljahrhundert, nachdem das Gemälde aus einem italienischen Museum gestohlen wurde, rankt sich immer noch um Gustav Klimts „Porträt einer Frau“, um zu Beginn der Coronavirus-Pandemie aufzutauchen.

Wer das Kunstwerk von 1917 gestohlen hat und wie es in den Außenwänden des Museums versteckt wurde, ist noch unbekannt. Aber das Porträt einer jungen Frau mit sinnlichem Blick wird Teil einer großen Ausstellung zum Werk der österreichischen Künstlerin, die am Mittwoch in Rom eröffnet wird.

Experten gaben im Januar 2020 bekannt, dass ein Gemälde, das im Vormonat versehentlich von einem Gärtner entdeckt wurde, der Efeu von den Außenwänden der Ricci Oddi Galerie für moderne Kunst in Piacenza säuberte, tatsächlich der Klimt war, der 1997 aus der Galerie verschwunden war.

Das Porträt auf einem verträumten moosgrünen Hintergrund war seit einigen Wochen zurück, als das Norditalienische Museum im Rahmen der ersten Coronavirus-Sperrung Italiens schließen musste. Nur relativ wenige Besucher, hauptsächlich aus der Region Piacenza, hatten die Möglichkeit, ihn zu bewundern.

Von nun an ist das Porträt nur noch ein Highlight der neuen Ausstellung, die am Dienstag im Palazzo Braschi des Museums von Rom uraufgeführt wurde. Die Ausstellung zeigt auch das letzte unvollendete Gemälde, an dem Klimt vor seinem Tod 1918 gearbeitet hat, “Porträt einer Dame in Weiß”.

Ein weiteres schillerndes Stück ist ein 34 Meter langer und 2 Meter hoher Fries, der an drei Wänden eines der Säle des Palastes angebracht ist. Klimt entwarf den Fries mit kantigen Figuren und funkelnden Abschnitten als Hommage an Ludwig van Beethoven und dessen Symphonie Nr. 9.

Vor einigen Monaten hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen zum Diebstahl von “Portrait of a Woman” offiziell eingestellt, wobei die Verjährungsfrist für die Straftat abgelaufen ist und der oder die Täter nie endgültig ermittelt wurden.

“Es ist ein echtes Mysterium”, sagte Jonathan Papamarenghi, der Kulturkommissar von Plaisance, während der Vorschau am Dienstag. “Wo es die ganze Zeit war, auch wenn es die ganze Zeit innerhalb der Wände war”, sagte er gegenüber Reportern.

Das Porträt wurde ungerahmt und in einen schwarzen Plastikmüllsack eingewickelt hinter der schlüssellosen Tür eines Abteils gefunden, das in die Außenwände der Piacenza-Galerie gehauen war. In den Jahren, in denen das Gemälde fehlte, wurden alle möglichen Theorien darüber geworfen, wer es vielleicht abgezockt haben könnte. Hellseher haben angeboten, bei der Suche nach der Arbeit zu helfen, und es wurde von falschen Erpressungsversuchen berichtet.

Die Rom-Ausstellung mit dem Titel „Klimt. Die Secession und Italien “ porträtierte den Künstler als einen Einfluss auf die italienischen Maler seiner Zeitgenossen. Er untersucht auch den Einfluss Italiens auf Klimt, wie die Postkarten zeigen, die er aus Venedig, Padua und anderen Orten verschickte.

Auf einer Postkarte von 1903 schrieb er über die byzantinischen Mosaike, die er in Ravenna bestaunte, und behauptete, sie zeige “unerhörte Pracht”. Die leuchtenden Farben und goldenen Akzente vieler seiner Werke scheinen von italienischen Künstlern vergangener Jahrhunderte inspiriert zu sein.

Während Klimt als Maler zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert gefeiert wurde, sind auch verschiedene Medien zu sehen, in denen der Künstler arbeitete. Ein 1897 von Klimt entworfenes Plakat, das einen nackten Theseus zeigt, den Athener Helden, der gegen das griechische mythologische Monster Minotaurus kämpft, wurde damals von den österreichischen Behörden zensiert, die anordneten, dass die Genitalien des Helden von einem Baumstamm verdeckt werden müssen.

Die Ausstellung wird durch rund dreißig Zeichnungen als Leihgaben der Klimt-Stiftung mit Sitz in Österreich bereichert.

In einer Zeichnung skizziert Klimt seine Mutter Anna Klimt mit einer ihrer knorrigen Hände auf den Knien. Gegen Ende der Ausstellungsdauer steht eine Gruppe von Skizzen liegender halbnackter Frauen, von denen sich eine in einem erotischen Akt befindet.

Die Skizzen gelten als vorbereitende Studien zu “Die Braut”, die Klimt 1917 begann, Monate bevor er im Alter von 55 Jahren einen Schlaganfall erlitt. Er starb ein Jahr später. In der Ausstellung ist „Die Braut“ das letzte ausgestellte Gemälde. Es zeigt eine schlafende Braut und die sinnlichen Visionen, die sie vermutlich in ihren Träumen hat.

Die Ausstellung läuft bis zum 27. März 2022 und zieht dann nach Plaisance, wo die Ausstellung, die dort am 5. April 2022 ihre Premiere feiert, treffend den Titel „Klimt Found Again“ trägt.