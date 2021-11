Wunderbar! Gründerinnen bereiten sich auf die von AccelerateHER geleitete virtuelle Handelsmission im deutschsprachigen Raum vor

Die dreitägige Veranstaltung umfasst eine Masterclass-Sitzung mit Lisa-Marie Fassl aus Österreich, Mitbegründerin und CEO von Female Founder, einer Initiative, die Unternehmerinnen in ganz Europa unterstützt. Sie ist auch als eine von Forbes‘ 30 europäischen Unternehmern unter 30 gelistet.

Die Delegierten werden an Gesprächen mit schottischen Regierungsvertretern in Deutschland und prominenten Persönlichkeiten des Wirtschaftsverbands Germany Trade and Invest teilnehmen sowie an einer Diskussion mit der österreichischen Innovationsökonomin, Lean Educatorin und Impact Entrepreneurin Asetila Köstinger teilnehmen.

Die Veranstaltung findet vom 1. bis 3. Dezember statt, unterstützt von der schottischen Regierung, Scottish Enterprise und Scottish Development International (SDI) in Deutschland.

Die Veranstaltung „bietet den Teilnehmern eine ideale Plattform, um bei einer Reihe globaler Investoren für ihr Unternehmen zu werben“, sagt Jackie Waring. Foto: Neil Hanna.

Zu den Teilnehmern gehören ehemalige Finalisten und Teilnehmer des AccelerateHER Awards-Programms, darunter Kate Cameron, Gründerin des Gewinners der Kategorie MedTech and Science 2021, Cytochroma, und Elaine Ford, Gründerin von Electek Explorer, die zum aufgehenden Stern 2021 gekürt wurde.

Weitere Teilnehmer der virtuellen Handelsmission sind Sarah Mintey (Entwicklungsexperten); Katharine Paterson (So To Company); Christine Matembe (MoneyMatix); Janani Prabhakaran (ohne Gepäck); Lynne Quigley (Know-IT Global); Alison Gray (Fähigkeit); Karina Good (zu gehören); Anna Devitt (Komödie & Selbstbewusstsein); Carmen Cummiskey, (Fomo); Gosia Little (WeeChange); Ishani Malhotra (Carcinotech); und Jacqueline Morrison (Cedeco-Auftragnehmer).

Die Mission soll helfen, das Wachstum zu katalysieren, indem aktuelle Marktinformationen und Geschäftsaussichten ausgetauscht und Türen zu neuen Verbindungen über das globale AccelerateHER-Netzwerk geöffnet werden.

Sie bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Unternehmen bei wichtigen Geschäftsleuten und global ausgerichteten Angel-Investoren vorzustellen und andere AccelerateHER-Handelsmissionen in den letzten Jahren in Deutschland, Kalifornien, New York, Boston und Dubai zu verfolgen.

Jackie Waring, Managing Director von Investing Women Angels, der Gruppe hinter AccelerateHER, sagte: „Mit der enormen Unterstützung von SDI, Scottish Enterprise und der schottischen Regierung haben wir ein fantastisches Programm zusammengestellt, das diese aufstrebenden Gründer vor außergewöhnlichen Herausforderungen stellt Persönlichkeiten, darunter Lisa-Marie Fassl, eine der beliebtesten Geschäftsfrauen Europas.

„Die dreitägige Veranstaltung bietet den Teilnehmern eine ideale Plattform, um bei einer Reihe globaler Investoren für ihr Unternehmen zu werben.“

