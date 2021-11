Gal Gadot erinnert sich an seinen Geburtstag an „revolutionäre Erfinderin“ Hedy Lamarr; Wer ist sie?

Wunderfrau Star Gal Gadot, der in einer Hedy Lamarr-Biografie mitspielen wird, erinnerte sich kürzlich an seinem Geburtstag am 9. November an den verstorbenen Schauspieler. Gal Gadot ging zu ihrem offiziellen Instagram-Account und veröffentlichte ein Musikvideo von Hedy Lamarr in einer Talkshow, in der sie zu sehen ist, wie sie erklärt, dass sie „eine sehr einfache und komplizierte Person“ ist. Gadot wünschte dem verstorbenen Star alles Gute zum Geburtstag und teilte seine Meinung zur kommenden Serie mit.

Gal Gadot erinnert sich an den legendären verstorbenen Schauspieler Hedy Lamarr

Beim Besuch der Foto-Sharing-Site hat Gal Gadot einen 26-Sekunden-Videoclip von Hedy Lamarr aus der Talkshow veröffentlicht, in dem sie lachend mit dem Moderator sprechen kann. In dem Clip ist Lamarr zu sehen, wie sie erklärt, dass sie „eine sehr einfache und komplizierte Person“ ist und dass sie „es liebt, ich zu sein“, da sie weiß, dass sie „ein bisschen anders“ ist.

Teilen des Videos, die Zwischen zwei Farnen Der Schauspieler schrieb: „“Ich bin eine sehr einfache und komplizierte Person“ Alles Gute zum Geburtstag an die unglaubliche Hedy Lamarr! Ich bin so fasziniert von dieser berührenden Schauspielerin, revolutionären Erfinderin und weltweit inspirierenden Frau und freue mich darauf, ihre Geschichte mit Ihnen zu teilen. Sie hat mein Herz auf so viele Arten berührt, ich bin mir sicher, dass sie dasselbe mit euch allen machen wird.“

Die Serie wurde erstmals 2019 angekündigt und wird von Sarah Treem produziert, sie hat auch Warren Littlefield, Katie Robbins und Jaron Varsano als ausführende Produzenten. Gadot wird in der Serie, die exklusiv auf Apple TV + ausgestrahlt wird, Lamarr spielen.

Wer ist Hedy Lamarr?

Hedy Lamarr war eine in Österreich geborene US-amerikanische Schauspielerin und Erfinderin, die, nachdem sie ihren damaligen Ehemann Friedrich Mandl betrogen hatte, aus dem Vorkriegs-Wien floh und nach Amerika zog. Der verstorbene Schauspieler wurde zu einer Kassensensation und galt als einer der größten Stars der 1930er und 1940er Jahre, oft als die schönste Frau der Welt angepriesen. Lamarr ist in Filmklassikern wie den 1940er Jahren aufgetreten Stadt des Booms neben Clark Gable, Claudette Colbert und Spencer Tracy, 1941 Ziegfeld Mädchen, mit Judy Garland und Lana Turner.

Ihr größter Erfolg war jedoch, als sie Delilah in Samson und Delilah spielte. Es war ein riesiger kommerzieller Erfolg und hatte zwei Oscar-Nominierungen gewonnen. Lamarr war auch ein produktiver Wissenschaftler und Erfinder, obwohl er keine formelle Ausbildung hatte. Sie hat an vielen Dingen gearbeitet, beispielsweise an der Verbesserung der Bremslichter. Sie schlug Howard Hughes sogar vor, seine neuen Flugzeuge aerodynamischer zu machen. Seine bekannteste Erfindung war das Frequenzsprungsystem, das ursprünglich entwickelt wurde, um zu verhindern, dass ferngesteuerte Torpedos blockiert werden. Diese Technologie wäre entscheidend für die Entwicklung von Wi-Fi, GPS-Navigation und Bluetooth-Geräten.

