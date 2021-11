Southampton-Fans reagieren auf die Bindungen zwischen Ralph Hasenhuttl und Norwich

Aber Sky Sports berichtete, dass Hasenhuttl einer von drei Nachteilen war, mit denen Norwich sprechen wollte und den entlassenen Daniel Farke ersetzte.

Es führte zu lustigen Reaktionen in den sozialen Medien, zusammen mit vielen Unterstützern, die die Berichte direkt ablehnten.

Weiterlesen

Norwich hat in dieser Saison nur ein Spiel gewonnen, letztes Wochenende gegen Brentford – den letzten Trainer von Farke – und scheint in die Meisterschaft zurückzukehren.

Der ehemalige Aston Villa-Fehler Dean Smith ist auch verbunden (Bild: Stuart Martin)

Der Bericht räumte ein, dass es bei den anderen beiden Kandidaten wahrscheinlicher sei, dass es ein „Weitwurf“ sei.

Wer in der Carrow Road übernimmt, findet sich in einem harten Job wieder, auch Frank Lampard und Ex-Villa Smith stehen auf der Shortlist.

Nach dem Lesen des Berichts sagten unsere Daily Echo-Leser:

AndyT in Salt Lake City, USA: Warum sollte er gehen wollen? Ich denke, Ralph wird den Heiligen noch lange treu bleiben, nachdem der Verein ihn nach den 0:9-Niederlagen unterstützt hat.

AngebotSaint: Denken Sie, dass Sky Spaß macht!

Großer Typ: 1 „Wort“ – LOL

CanuckSaint: Lampard mit Terry in Villa im Doppelakt, Chris Hughton wird in Norwich wieder aufgenommen. Ich bin überrascht, dass Ralph nicht im Newcastle-Rahmen ist, um ehrlich zu sein.

HB Heiliger: Offensichtlich ein unwahrscheinliches Szenario, aber zum einen würde ich mich freuen, Ralph gehen zu sehen. Wenn er auch Ward Prowse mitnimmt, dann ist Weihnachten früher gekommen.

Mais RAZimmermann antwortete: Seien Sie vorsichtig, was Sie wünschen.

Blumen: Ich denke, Dean Smith wird wahrscheinlich nach Norwich gehen. RH hat den Kern eines Top-Ten-Teams aufgebaut. Ich bezweifle, dass er bei dem, was er bisher erreicht hat, woanders von vorne anfangen möchte. Vertrauen Sie Ralph.

Ein Hauch von Grau: Eddie war der Spitzenreiter für alle aktuellen Jobs (einschließlich Ralphs), also spricht er sich jetzt für die Medien aus, um das Netz lächerlicher Spekulationen noch weiter auszuwerfen.

StevenAus: Urkomisch

Auf Twitter sagten Unterstützer:

Ralph ist also an die Jobs in Villa und Norwich gebunden… wirklich… #SaintsFC

-Skelly2525 (@Skelly2525) 8. November 2021