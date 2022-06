Wrack Ralf: Hat Rangnick Manchester United zerstört? | Sport

ichEs ist der erste Spieltag der Premier League-Saison 2021/22 und Manchester United hat Leeds mit 5:1 geschlagen. Eine Meisterklasse von Paul Pogba und ein Hattrick von Bruno Fernandes machten den Unterschied. Raphael Varane wird begeisterten Fans vorgestellt, und Jadon Sancho ist nach einer zweijährigen Operation, um den Flügelspieler zu verpflichten, endlich in rot-weißen Farben zu sehen. Old Trafford ist in Euphorie, als der Name Ole Gunnar Solskjaer zwischen den Gesängen des boomenden Stretford End zu hören ist. Einen besseren Saisonstart hätte man sich nie vorstellen können, und Cristiano Ronaldos fulminante Rückkehr Ende August machte die Sache zu schön, um wahr zu sein.

37 Spiele und katastrophale 8 Monate später ist es das letzte Spiel der Saison: Spieltag 38 und ein uneiniges United verlor gegen Crystal Palace, wurde Sechster in der Liga und qualifizierte sich knapp für die Europa League. Mit einer Startelf, die sich bemerkenswert von der unterscheidet, die Leeds niedergerissen hat, ist es unglaublich, dass das Team, das vor unseren Augen spielt, das mächtige Manchester United ist. Von der Bezeichnung „Titelanwärter“ bis hin zum Kampf um ein Top-6-Ergebnis beendet United die Saison, die als die schlechteste der Premier-League-Ära bezeichnet wird. Bemerkenswerterweise ist der Mann an der Seitenlinie nicht der geliebte Solskjaer, der vor Monaten entlassen wurde, sondern ein wild aussehender Ralf Rangnick.

Die Ernennung des Deutschen zum Hausmeister löste viel Aufregung aus, da er als prominente Persönlichkeit bekannt war, die moderne Trainer wie Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann und Ralph Hasenhüttl beeinflusste. Rangnick galt auch als Vordenker hinter dem „Gengenpress“, einer im Fußball lebenswichtigen Taktik, bei der die Mannschaft schnell wieder in Ballbesitz kommt, indem sie konstanten Druck auf den Gegner ausübt. Ein bemerkenswerter Faktor, der ihn laut Rangnick davon überzeugt hat, United den anderen vorzuziehen, war die Rolle des zweijährigen Beraters, die ihm nach dem Ende der Saison angeboten werden würde. Dies wäre ein Punkt, der in ein paar Monaten bemerkenswert ironisch wäre. Nichtsdestotrotz glaubten viele Anhänger, dass der Deutsche alle notwendigen Eigenschaften hatte, um das von Solskjaer verursachte „Durcheinander“ zu beseitigen und die Schlüssel zum Büro am Ende der Saison an den fest angestellten Manager zu übergeben.

Die Fangemeinde war überzeugt, dass sie unter Solskjaer den Höhepunkt der Enttäuschung erlebt hatte und daher nichts schlimmer werden konnte, aber irgendwie passierte es. Mit einer mageren Gewinnquote von 37,9 %, der schlechtesten des Vereins seit Frank O‘ Farell im Jahr 1971, und einer mühelosen Niederlage gegen die Rivalen City und Liverpool, hatte der Verein wirklich den Tiefpunkt erreicht. Rangnick selbst gab lässig zu, dass Liverpool dem Verein „sechs Jahre voraus“ sei. Trotz des erbärmlichen Verlaufs der Spiele und der glanzlosen Darbietungen war den Fans klar geworden, dass es möglicherweise nicht die Schuld des Trainers war, sondern eher die der Spieler. Tatsächlich hatte sich Rangnick durch seine furchtlose Kritik am Vorstand und seine schonungslos ehrlichen Pressekonferenzen den Respekt einer Vielzahl von Fans verdient. Transparenz und Wahrhaftigkeit waren etwas, das die Fans in dieser miserablen Zeit dringend brauchten, und Rangnick sorgte dafür. Er scheute sich nicht, den Mangel an Enthusiasmus seitens der Spitzenfiguren einzugestehen, und sprach sogar von der Notwendigkeit massiver Rekrutierungen in den Transferfenstern, was für den Vorstand wie ein zweischneidiges Schwert wirkte. Obwohl Ralf es auf sich nahm, das sinkende Schiff zu bergen, war es ein Schiff, das zwangsläufig überhaupt erst sinken musste.

Wie schon bei den „Post-Ferguson-Managern“ dreht sich das Problem wieder um die Männer, die von oben die Fäden ziehen. Fast jeder Manager seit Sir Alex, mit Ausnahme von Solskjaer, hat offen zugegeben, dass er von den Glazers nie eine angemessene finanzielle Unterstützung erhalten hat. Die Ironie ist, dass United immer noch einen der teuersten Kader in Europa hat, was auf die schlechten Rekrutierungsstrategien des Clubs zurückzuführen ist, ein Beispiel ist die ausgefallene Verpflichtung von Harry Maguire für 80 Millionen Pfund. Das Ergebnis ist, dass die „unternehmungslustige“ Glazer-Familie, gekrönt von einer schlechten Transferpolitik, den modernen Untergang von Manchester United verursacht hat.

Rangnick verlässt nun den Klub, ohne das zu bekommen, wozu er überhaupt erst gekommen ist, den zweijährigen Vorstand. Der Grund für seinen Abgang bleibt eine Verschwörung, aber Fußballbegeisterte würden nicht zögern zu behaupten, dass sein lautes Maul der Grund war. Der Verein behauptete in seiner Erklärung, dass er gegangen sei, um sich auf seine Führungsrolle in der österreichischen Nationalmannschaft zu konzentrieren, aber das scheint angesichts der minimalen Arbeitsbelastung eines Nationaltrainers in einem Jahr irreführend. Darüber hinaus war seine Rolle lediglich beratend, etwas, das von überall auf der Welt aus erledigt werden konnte. Einige Fans glauben, dass die Hauptursache der neue Manager Erik Ten Haag war, der in seiner Pressekonferenz seine Dominanz behauptete und sagte, er würde derjenige sein, der das Sagen hat. Dass Rangnick den Klub wohl schlechter als zuvor verließ und seiner versprochenen Beraterrolle nicht nachkam, ist also eher faul.

Ein Manager, der ehrlich zu den Fans war und das Management furchtlos bloßstellte, verdient jedoch Anerkennung. Daher könnte man sich Rangnick als den Mann vorstellen, der vom Brett in die Mitte eines selbst auferlegten Feuers geworfen wurde, nur um eliminiert zu werden, sobald er herausgefunden hatte, wie man es löscht.

