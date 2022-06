Blade Runners Rachael war eine Hommage an einen Hollywoodstar des Goldenen Zeitalters

„Ich dachte immer an eine Schauspielerin – ich glaube, ich meine Hedy Lamarr – die eine spektakuläre Strenge hatte“, sagte Scott. Obwohl der Filmemacher, wenn er Jahrzehnte später zurückblickt, sich nicht hundertprozentig sicher zu sein scheint, dass Lamarr sein Bezugspunkt war, ist es einfach, Lamarr in Rachaels Blick zu erkennen, sobald der Vergleich feststeht. Die österreichisch-amerikanische Schauspielerin wurde für ihre Schönheit während ihrer Filmkarriere gelobt – und typisiert –, als ihre eigenen leuchtenden Augen und ihr mutiges Make-up und ihre Frisuren Hollywoods Aufmerksamkeit erregten.

Lamarrs Lebensgeschichte ist faszinierend: wie in der Dokumentation „Bombshell: The Hedy Lamarr Story“ und im Interview mit dem Biografen Richard Rhodes beschrieben Das Bewegtbildmuseum, die Schauspielerin kam inmitten des Aufstiegs des Nationalsozialismus in Europa nach Amerika. Seine Karriere, zu der Filme wie „Samson & Delilah“ und die umstrittene Pre-Code-Romanze „Ecstasy“ gehörten, wurde möglicherweise durch den Schaden behindert, den letzterer seinem Ruf zufügte. Trotz des damaligen Sexismus und der schmerzhaften Aspekte in Lamarrs Privatleben spielte sie in Dutzenden von Filmen mit und arbeitete nebenbei als Erfinderin an der Entwicklung der Technologie, die heute für das Internet verwendet wird: Wireless.

Lamarr ist als Bezugspunkt für Rachael sinnvoll, nicht nur, weil sie und Young gleich aussehen, sondern weil Rachael eine Figur ist, deren rätselhafte Präsenz in „Blade Runner“ von jedem Mann, der sie umgibt, anders interpretiert zu werden scheint. Scott wollte sich vielleicht nur seine Frisur ausleihen, aber Young erfüllt die Rolle mit einer klassischen Sensibilität, die die mysteriöse und komplexe Luft um das alte Hollywood zum Leben erweckt – im Jahr 1982.