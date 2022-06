WOW2: Pionierinnen im Juni und Ereignisse in unserer Geschichte

„Wir sind alle mächtig, weil wir überlebt haben.“ –Audre Lorde

WOW2 ist ein Vier mal im Monat Schwesterblog zu Diese Woche im Krieg gegen Frauen. Diese Ausgabe behandelt Pionierinnen und die Ereignisse von Vom 24. Juni bis 30. Juni.

Der Zweck von WOW2 ist es, erfolgreiche Frauen zu entdecken und zu ehren, einschließlich derjenigen, die in den meisten Geschichtsbüchern ignoriert oder an den Rand gedrängt wurden, und Momente in der Geschichte der Frauen hervorzuheben. Es dient auch als Nachschlagewerk zur Frauengeschichte. Es gibt so viel mehr phänomenale Frauen, als ich je zu finden träumte, und zu oft sind ihre Geschichten selbst Feministinnen und Gelehrten fast unbekannt.

Diese Pioniere können uns viel über Beharrlichkeit angesichts überwältigender Widrigkeiten beibringen. Ich hoffe, Sie finden genauso viel Inspiration wie ich bei der Wiedergewinnung unserer Vergangenheit..

Juni ist Monat des schwulen und lesbischen Stolzes

auch bekannt als LGBTQ+ Pride Month

„Wenn die Weltfrauenkonferenz auf die Anliegen aller Frauen eingehen soll,

sie muss auch diese Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung anerkennen

ist eine Verletzung der Menschenrechte.

– Beverly Palesa Ditsie, um 4e Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in Peking im Jahr 1995. Sie war die erste offen lesbische Frau, die sich an die UN wandte, und die erste, die sich direkt an die UN wandte LGBTQ+-Probleme.

