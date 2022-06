F1-News: Netflix’ Drive to Survive „schafft ein bisschen mehr Anziehungskraft“ für die F1, sagt Alpine-Teamchef

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer sagt, dass der Zugang der Fans zu F1-Teamchef-Meetings über die Netflix-Doku-Serie „Drive To Survive“ sicherlich dazu beigetragen hat, die Popularität des Sports zu steigern. Dies galt insbesondere für das „Drama“, das Toto Wolff laut Christian Horner während eines Treffens am vergangenen Wochenende vor dem F1-Grand-Prix von Kanada 2022 geschaffen hatte, bei dem Kameras den Österreicher verfolgten.

Wie von berichtet Motorsport.com, kommentierte Szafnauer, ob die Anwesenheit der Kameras während des Treffens in Montreal der Grund für die hitzige Diskussion zwischen Toto Wolff, Christian Horner und Mattia Binotto war oder nicht. Er sagte:

„Nun, das hat sicherlich zu meiner Zurückhaltung beigetragen, etwas zu sagen! Ich weiß nicht, sollte Netflix da drin sein? Oder sollten die nicht drin sein? Ich meine, ich erinnere mich, dass ich den Senna-Film gesehen habe, und vor all den Jahren hatten sie bei solchen Treffen Kameras. Ist es also gut für die Fans, hilft es uns allen, wenn sie etwas von diesem Zeug verstehen? Vielleicht. Schafft es Drama, das sonst nicht da wäre? Ich weiß nicht. Das ist schwer zu sagen, weil es kein kontrolliertes Experiment ist. Sie sollten das gleiche Meeting ohne sie haben. Also ich weiß es nicht.

Die drei Teamchefs gerieten bei der Diskussion über die neue technische Richtlinie der FIA aneinander. Er sagte, das Leitungsgremium werde nun eingreifen, um die Schweinswalprobleme anzugehen, die bei F1 2022-Autos auftreten.

Der Formel-1-Weltmeister von 1997, Jacques Villeneuve, sagt, dass George Russells Karriere sicher sein wird, wenn er seinen Teamkollegen Lewis Hamilton schlagen kann.

Apropos F1-Nationen Podcast, sagte der Kanadier:

„Er hat jetzt die Erfahrung und er hat ein paar Jahre lang schlechte Autos gefahren, harte Autos. Also ja, er war damit einverstanden, dass ein harter Mercedes herumhüpfte, alles, was für ihn zählte, war, Lewis zu schlagen. [Hamilton]. Er wusste von Anfang an, dass dies kein Meisterschaftsauto war, wenn er Lewis schlägt, ist seine Karriere beendet. Das ist alles, was ihn interessiert. Und außerdem, beide Briten, schlägt er Lewis, das ist alles, weil seine Karriere beendet ist. Das war also seine einzige Priorität: Was er tun musste, um Lewis zu schlagen, und das hat er getan.“