wollige Mammuts durchstreiften die Ferne wie lebende Elefanten | Wissenschaft

Wollige Mammuts waren meisterhafte Wanderer. In seinem Leben ist ein einziges Mammut, das die alte Arktis durchquert hat, mit solcher Ausdauer gereist, dass seine angesammelte Laufleistung ausreichte, um den Planeten zweimal zu umrunden. Die Hinweise stammen von geochemischen Isotopen, die in der Ice Age Beast Defense eingeschlossen sind, einer zahnigen Zeitkapsel, die wie ein uralter Mammut-Tracker wirkt.

Das Mammut im Zentrum von Neu Wissenschaft Papier von Matthew Wooller, einem Forscher an der University of Alaska in Fairbanks, und seinen Kollegen wurde 28 Jahre alt und durchstreifte das alte Alaska vor etwa 17.100 Jahren. Anhand des bei der genetischen Analyse gefundenen einzelnen X-Chromosoms identifizieren die Forscher das Mammut als Männchen. Die Besonderheit der Abwehr ist jedoch nicht nur der gute Erhalt des riesigen Zahnes, sondern auch die darin gehaltenen Isotope.

Während der kalten Tage des Pleistozäns kaute das Wollmammut an einer Vielzahl von eiszeitlichen Pflanzen. Diese Pflanzen enthielten Isotope wie Strontium, die durch die Verdauung in den Körper des Mammuts aufgenommen wurden und Teil des Abwehrgewebes der Säugetiere wurden. Verschiedene Stellen hatten unterschiedliche Strontium-Signaturen, die in den Stoßzähnen des Mammuts erhalten blieben. Durch die Art und Weise, wie sie wachsen, erstellen die Stoßzähne Aufzeichnungen über das Leben eines einzelnen Mammuts, wobei die jungen Lebensjahre des Mammuts an der Spitze und die Erwachsenenjahre an der Basis aufbewahrt werden.

Paläontologen haben in der Vergangenheit ähnliche Techniken verwendet, um die Bewegungen uralter Elefanten zu studieren, aber der Ursprung dieser speziellen Studie, sagt Wooler, wurde von seinem ehemaligen Doktoranden Sean Brennan inspiriert, der bei einem Skiunfall starb und zu dessen Erinnerung der neue Artikel ist gewidmet. „Ich erinnere mich, dass er zum ersten Mal in mein Büro kam und sagte, er wolle Strontiumisotope in den Knochen von Fischohren verwenden, um deren Bewegung zu verfolgen“, erinnert sich Wooller. Dies inspirierte Wooller dazu, darüber nachzudenken, dieselbe Logik auf etwas Größeres anzuwenden – einen ganzen Mammutstoßzahn – um einen Aspekt der Mammutökologie zu untersuchen, der nicht gut verstanden wird. Durch die Untersuchung der Strontiumwerte in Teilen des Mammutstoßzahns, wie sie sich gebildet haben, als das Mammut ein Säugling, ein Jungtier und ein Erwachsener war, und diese Werte mit einer Isotopenkarte der alten Arktis verglichen wurden, konnten die Forscher um das Leben dieses uralten Tieres zu beschreiben.

Die resultierende Karte deckt einen bedeutenden Teil des alten Alaska und des Nordwestens Kanadas ab. Als das Mammut noch sehr jung war, vermuten Paläontologen, dass das Mammut im Inneren Alaskas rund um das Yukon River-Becken lebte. Als das Mammut jedoch zwei Jahre alt war, fuhr es nach Norden, um mehr Zeit zwischen den Gebirgszügen Alaskas und Brooks zu verbringen. Und das tat er die nächsten 14 Jahre, wahrscheinlich folgte er den Nord- und Südbewegungen seiner Herde.

Doch nach seinem sechzehnten Geburtstag änderte sich etwas für das Mammut. „Ab diesem Zeitpunkt hat sich das Verbreitungsgebiet des Mammuts wirklich erweitert und umfasste mehr Zeit in höheren Lagen und regelmäßiger nördlich der Brooks Mountain Range und des Polarkreises“, erklärt Wooller. Diese Entdeckung geht Hand in Hand mit der Identifizierung des Mammuts als Männchen. Bei modernen Elefantenarten verlassen erwachsene Männchen oft die matriarchalen Herden, in denen sie aufgewachsen sind, und werden Einzelgänger oder häufig in kleinen Gruppen anderer Männchen. Diese Mammuts sollen weiterhin auf der Suche nach Nahrung, Paarungsmöglichkeiten und wie die modernen Säugetiere Alaskas vor den Schwärmen stechender Insekten geflüchtet sein, die in den wärmeren Monaten auftauchen. „Die Ergebnisse dieses Artikels sind das, was ich angesichts der Hypothese erwarten würde, dass das Verhalten von Mammuts dem von Elefanten ähnelt“, sagt Kathlyn Smith, Paläontologin an der Georgia Southern University.

„Mammutstoßzähne sind ein unglaubliches Archiv biologischer Informationen“, sagt Christina Barron-Ortiz, Paläontologin am Royal Alberta Museum, und diese Details decken die gesamte Existenz eines Mammuts ab. Die letzten zehn Zentimeter des Stoßzahns des Studienmammuts an der breiten Basis des Zahns markieren das Ende des Lebens des Mammuts. Das Männchen bewegte sich nicht so viel. Es schien in einem Gebiet nördlich der Brooks Range zu hängen und wagte sich nicht sehr weit in die alte Tundra. Und dort ist er wahrscheinlich verhungert. Andere Isotope, hauptsächlich Sauerstoff, weisen darauf hin, dass das Mammut im späten Winter oder frühen Frühling, gekennzeichnet durch Nahrungsknappheit und beißende Kälte, zugrunde ging.

„Zu sehen, wie die Daten nahezu in Echtzeit entstehen, war wie eine fortlaufende Seifenoper über die Bewegungen und das Verhalten eines Lebens vor unseren Augen“, sagt Wooller. Aber die Geschichte ist größer als die des einzelnen Mammuts.

Wenn wollige Mammuts normalerweise große Tundramatten durchstreiften, dann könnte der Wandel der Welt zu einem wärmeren, feuchteren Klima den Lebensraum zerstört haben, von dem sie abhängig waren. Diese Hypothese stimmt mit der Tatsache überein, dass die allerletzten Mammuts, die auf Wrangel Island am Polarkreis lebten, Inzucht waren und darunter litten.genetische Fusionvor ihrem Aussterben. Der Klimawandel hat wollige Mammut-Populationen unter unglaublichen Stress gesetzt, der durch die Ankunft der Menschen in Nordamerika nur noch verschärft wurde. Die Studie sah sogar einige der frühesten menschlichen Bewohner des Kontinents, als ihre Route an einigen von ihnen vorbeiführte die frühesten archäologischen Stätten in der Arktis.

Die ursprüngliche Studie untersuchte das Leben eines einzelnen männlichen Mammuts, aber der gleiche Ansatz könnte auf Dutzende anderer Fossilien aus der Eiszeit angewendet werden. Wenn männliche Mammuts tatsächlich ihre Familienherden verließen, während Weibchen zusammen blieben, bemerkt Smith, dann könnten die Bewegungen eines weiblichen Mammuts während ihres Lebens sehr unterschiedlich sein. “Wäre der Wurf kleiner?” Würde die Reichweite in Zeiten von Umweltstress zunehmen? Würde sich die Reichweite während der Schwangerschaft erhöhen oder verringern? Smith wundert sich. Darüber hinaus konnten Paläontologen durch eine umfassendere Untersuchung von Isotopen wichtige Hinweise darauf finden, warum Wollmammuts – und viele ihrer Megafauna-Nachbarn – im späten Pleistozän ausgestorben oder ausgestorben sind.

Paläontologen und Archäologen schließen sich bereits zusammen eine viel detailliertere Karte darüber, wer wo und wann gelebt hat, was die Frage, warum einige Tiere der Eiszeit starben und andere möglicherweise überlebt haben, wichtige Beweise hinzufügt. Wenn Paläontologen geochemische Isotopenkarten der Orte erstellten, an denen männliche und weibliche Mammuts umherstreiften, und diese Karten mit archäologischen Stätten verglichen und Umweltveränderungen modellierten, bemerkt Barron-Ortiz, dann könnten Wissenschaftler vielleicht nachzeichnen, was wirklich am Ende des Pleistozäns passiert ist. Bis dahin ist das Kommen und Gehen dieser uralten Leben in Zähne und Knochen gehüllt und wartet darauf, dass ihre Geschichten erzählt werden.